https://sarabic.ae/20250406/عبدالله-بن-زايد-يستقبل-وزير-خارجية-إسرائيل-ويؤكد-ضرورة-وقف-النار-في-غزة-1099282559.html

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويؤكد ضرورة وقف النار في غزة

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويؤكد ضرورة وقف النار في غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، "أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T21:14+0000

2025-04-06T21:14+0000

2025-04-06T21:14+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، وام، بأن الشيخ عبد الله بن زايد، استقبل في أبوظبي، وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، في لقاء بحثا خلاله العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، ومجمل التطورات الراهنة بالمنطقة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".وشدد وزير الخارجية الإماراتي، على "دعم دولة الإمارات للجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى حماية المدنيين كافة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وجدد ابن زايد، "التأكيد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتضافر جهود المجتمع الدولي لتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".وأشار إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة والتي تتطلب بذل الجهود كافة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة على نحو آمن ومستدام ومن دون عراقيل.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على مواقف دولة الإمارات الأخوية التاريخية الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني، مشدداً على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، والتي لن تدخر جهدًا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بما يلبي احتياجاتهم.كما أشار إلى الأولوية الملحة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتطرف والكراهية والعنصرية، والعمل الدولي الجماعي من أجل نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة التي تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة ومزدهرة.واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة، يوم 18 آذار/ مارس، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250406/نتنياهو-يأمر-بـرد-هجومي-بعد-صواريخ-غزة-ووزير-الدفاع-يوجه-الجيش-الإسرائيلي-لضربة-قوية-1099282122.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي