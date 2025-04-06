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https://sarabic.ae/20250406/عبدالله-بن-زايد-يستقبل-وزير-خارجية-إسرائيل-ويؤكد-ضرورة-وقف-النار-في-غزة-1099282559.html
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويؤكد ضرورة وقف النار في غزة
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويؤكد ضرورة وقف النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، "أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T21:14+0000
2025-04-06T21:14+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، وام، بأن الشيخ عبد الله بن زايد، استقبل في أبوظبي، وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، في لقاء بحثا خلاله العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، ومجمل التطورات الراهنة بالمنطقة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".وشدد وزير الخارجية الإماراتي، على "دعم دولة الإمارات للجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى حماية المدنيين كافة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وجدد ابن زايد، "التأكيد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتضافر جهود المجتمع الدولي لتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".وأشار إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة والتي تتطلب بذل الجهود كافة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة على نحو آمن ومستدام ومن دون عراقيل.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على مواقف دولة الإمارات الأخوية التاريخية الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني، مشدداً على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، والتي لن تدخر جهدًا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بما يلبي احتياجاتهم.كما أشار إلى الأولوية الملحة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتطرف والكراهية والعنصرية، والعمل الدولي الجماعي من أجل نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة التي تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة ومزدهرة.واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة، يوم 18 آذار/ مارس، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250406/نتنياهو-يأمر-بـرد-هجومي-بعد-صواريخ-غزة-ووزير-الدفاع-يوجه-الجيش-الإسرائيلي-لضربة-قوية-1099282122.html
https://sarabic.ae/20250406/مئات-الآلاف-بالمغرب-يطالبون-بـوقف-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1099277615.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويؤكد ضرورة وقف النار في غزة

21:14 GMT 06.04.2025
© Photoوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في أبو ظبي
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
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أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، "أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة".
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، وام، بأن الشيخ عبد الله بن زايد، استقبل في أبوظبي، وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، في لقاء بحثا خلاله العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، ومجمل التطورات الراهنة بالمنطقة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".
وشدد وزير الخارجية الإماراتي، على "دعم دولة الإمارات للجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى حماية المدنيين كافة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وجدد ابن زايد، "التأكيد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتضافر جهود المجتمع الدولي لتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".
وأشار إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة والتي تتطلب بذل الجهود كافة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة على نحو آمن ومستدام ومن دون عراقيل.
انفجار شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
‌‏نتنياهو يأمر بـ"رد هجومي" بعد صواريخ غزة... ووزير الدفاع يوجه الجيش الإسرائيلي لضربة قوية
20:43 GMT
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على مواقف دولة الإمارات الأخوية التاريخية الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني، مشدداً على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، والتي لن تدخر جهدًا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بما يلبي احتياجاتهم.
كما أشار إلى الأولوية الملحة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتطرف والكراهية والعنصرية، والعمل الدولي الجماعي من أجل نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة التي تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة ومزدهرة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة، يوم 18 آذار/ مارس، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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16:24 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
في المقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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