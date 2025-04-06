https://sarabic.ae/20250406/كتائب-القسام-تطلق-صواريخ-على-تل-أبيب-والجيش-الإسرائيلي-يشير-إلى-اعتراض-معظمها-1099281068.html
"كتائب القسام" تطلق صواريخ على تل أبيب... والجيش الإسرائيلي يشير إلى اعتراض معظمها
"كتائب القسام" تطلق صواريخ على تل أبيب... والجيش الإسرائيلي يشير إلى اعتراض معظمها
سبوتنيك عربي
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، "قصف مدينة أسدود في إسرائيل برشقة صاروخية". 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T19:08+0000
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وقالت "كتائب القسام"، في بيان لها، إنها "قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، "رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة"، مشيرًا إلى اعتراض معظمها.واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة، يوم 18 آذار/ مارس، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250405/في-يوم-الطفل-الفلسطيني-الأونروا-تتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-أرقام-مفزعة-لأطفال-غزة-1099248133.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"كتائب القسام" تطلق صواريخ على تل أبيب... والجيش الإسرائيلي يشير إلى اعتراض معظمها
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، "قصف مدينة أسدود في إسرائيل برشقة صاروخية".
وقالت "كتائب القسام"، في بيان لها، إنها "قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، "رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة"، مشيرًا إلى اعتراض معظمها.
واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة
، يوم 18 آذار/ مارس، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
في المقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.