ليفربول يخسر أمام فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي... فيديو
© AP Photo / Kin Cheung ليفربول يخسر أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
© AP Photo / Kin Cheung
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سقط ليفربول في فخ الهزيمة أمام مضيفه فولهام، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم ليفربول عن طريق نجمه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، في الدقيقة 14، فيما أدرك فولهام التعادل بأقدام ريان سيسينيون في الدقيقة 23.
مجهود فردي مميز من ألكسيس ماك أليستر يمنح ليفربول هدف التقدّم ⚽️🔥#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/xuvPZ9BwbN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2025
وخطف فولهام التقدم في الدقيقة 32، عن طريق النيجيري أليكس أيوبي، فيما وسع المهاجم رودريجو مونيز الفارق لصالح فولهام، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 37.
مونيز يتفوق على فان دايك بطريقة رائعة ويمنح فولهام الهدف الثالث! 🔥⚽️😮#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/MbTDvkLdII— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2025
وقلص ليفربول الفارق عن طريق الجناح الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 72، لكن هدفه لم يكن كافيًا لإنقاذ الريدز من الهزيمة.
وتذوق ليفربول مرارة الهزيمة الثانية في البريميرليج، حيث خسر الأولى على يد نوتنجهام فورست بهدف نظيف، في الجولة الرابعة، يوم 14 سبتمبر/أيلول 2024.
وخسر ليفربول لأول مرة خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، كما تلقى هزيمته الأولى في المسابقة خلال عام 2025.
وبهذا الانتصار رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على برايتون بفارق نقطة وحيدة.
وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة، بعدما تلقى هزيمته الثانية هذا الموسم، لكنه لا يزال يحتفظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 11 نقطة عن أرسنال الوصيف.