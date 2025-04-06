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https://sarabic.ae/20250406/ليفربول-يخسر-أمام-فولهام-بثلاثية-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1099277474.html
ليفربول يخسر أمام فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي... فيديو
ليفربول يخسر أمام فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي... فيديو
سبوتنيك عربي
سقط ليفربول في فخ الهزيمة أمام مضيفه فولهام، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T16:04+0000
2025-04-06T16:04+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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تقدم ليفربول عن طريق نجمه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، في الدقيقة 14، فيما أدرك فولهام التعادل بأقدام ريان سيسينيون في الدقيقة 23.وخطف فولهام التقدم في الدقيقة 32، عن طريق النيجيري أليكس أيوبي، فيما وسع المهاجم رودريجو مونيز الفارق لصالح فولهام، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 37.وقلص ليفربول الفارق عن طريق الجناح الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 72، لكن هدفه لم يكن كافيًا لإنقاذ الريدز من الهزيمة.وتذوق ليفربول مرارة الهزيمة الثانية في البريميرليج، حيث خسر الأولى على يد نوتنجهام فورست بهدف نظيف، في الجولة الرابعة، يوم 14 سبتمبر/أيلول 2024.وبهذا الانتصار رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على برايتون بفارق نقطة وحيدة.وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة، بعدما تلقى هزيمته الثانية هذا الموسم، لكنه لا يزال يحتفظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 11 نقطة عن أرسنال الوصيف.
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

ليفربول يخسر أمام فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي... فيديو

16:04 GMT 06.04.2025
© AP Photo / Kin Cheung ليفربول يخسر أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
 ليفربول يخسر أمام فولهام في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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سقط ليفربول في فخ الهزيمة أمام مضيفه فولهام، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم ليفربول عن طريق نجمه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، في الدقيقة 14، فيما أدرك فولهام التعادل بأقدام ريان سيسينيون في الدقيقة 23.
وخطف فولهام التقدم في الدقيقة 32، عن طريق النيجيري أليكس أيوبي، فيما وسع المهاجم رودريجو مونيز الفارق لصالح فولهام، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 37.
وقلص ليفربول الفارق عن طريق الجناح الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 72، لكن هدفه لم يكن كافيًا لإنقاذ الريدز من الهزيمة.
وتذوق ليفربول مرارة الهزيمة الثانية في البريميرليج، حيث خسر الأولى على يد نوتنجهام فورست بهدف نظيف، في الجولة الرابعة، يوم 14 سبتمبر/أيلول 2024.
وخسر ليفربول لأول مرة خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، كما تلقى هزيمته الأولى في المسابقة خلال عام 2025.
وبهذا الانتصار رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على برايتون بفارق نقطة وحيدة.
وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة، بعدما تلقى هزيمته الثانية هذا الموسم، لكنه لا يزال يحتفظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 11 نقطة عن أرسنال الوصيف.
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