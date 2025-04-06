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مسؤول إيراني بارز: طهران حذرت 6 دول من مساعدة أمريكا في شن هجمات ضدها
مسؤول إيراني بارز: طهران حذرت 6 دول من مساعدة أمريكا في شن هجمات ضدها
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول إيراني بارز، اليوم الأحد، بأن طهران أصدرت تحذيرات لـ6 دول من تقديم الدعم للولايات المتحدة الأمريكية، في حال مهاجمتها عسكريا من قبل واشنطن. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T11:38+0000
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وأشار المسؤول، في تصريحات صحفية، إلى أن "إيران أصدرت إنذارات إلى العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والبحرين، بأن أي دعم لهجوم أمريكي على إيران، بما في ذلك استخدام الجيش الأمريكي لمجالها الجوي أو أراضيها أثناء الهجوم، سيُعتبر عملًا عدائيًا".وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلت تصريحات المسؤول الإيراني البارز، أن "المتحدثين باسم حكومات العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، لم يستجيبوا فورا لطلبات التعليق، بينما نقلت عن وزارة الخارجية التركية أنه ليس لديها علم بالتحذير الإيراني، لكن يمكن نقل مثل هذه الرسائل عبر قنوات أخرى".وأثارت تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، توترا في المنطقة، وذلك بعد شن حرب مفتوحة على قطاع غزة ولبنان، وضربات عسكرية على اليمن، وتبادل لإطلاق نار بين إسرائيل وإيران.وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات ضد إيران، واستنادًا إلى منطق بناء الثقة".وتابع: "مع التزامها بمسار الدبلوماسية والحوار لحل سوء الفهم وحل الخلافات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مستعدة لكل الأحداث المحتملة، وكما هي جادة في الدبلوماسية والتفاوض، فإنها ستكون حاسمة وجادة أيضًا في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد كرر بدوره أمس السبت، أيضا، استعداد بلاده للتفاوض مع الجانب الأمريكي من "موقع الندية وليس التهديد"، بحسب تعبيره.وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250406/تصويت-هل-تعتقد-أن-العقوبات-على-إيران-قد-تدفعها-لتطوير-الـردع-النووي-كوسيلة-للدفاع؟-1099259950.html
https://sarabic.ae/20250328/ترامب-إيران-ستواجه-أمورا-سيئة-للغاية-في-حال-عدم-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-فيديو-1099044779.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, البحرين, أخبار تركيا اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, البحرين, أخبار تركيا اليوم

مسؤول إيراني بارز: طهران حذرت 6 دول من مساعدة أمريكا في شن هجمات ضدها

11:38 GMT 06.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziقوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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صرح مسؤول إيراني بارز، اليوم الأحد، بأن طهران أصدرت تحذيرات لـ6 دول من تقديم الدعم للولايات المتحدة الأمريكية، في حال مهاجمتها عسكريا من قبل واشنطن.
وأشار المسؤول، في تصريحات صحفية، إلى أن "إيران أصدرت إنذارات إلى العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والبحرين، بأن أي دعم لهجوم أمريكي على إيران، بما في ذلك استخدام الجيش الأمريكي لمجالها الجوي أو أراضيها أثناء الهجوم، سيُعتبر عملًا عدائيًا".

وأكد المسؤول أن مثل هذا العمل "سيكون له عواقب وخيمة على تلك الدول"، مضيفًا أن "المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى".

وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلت تصريحات المسؤول الإيراني البارز، أن "المتحدثين باسم حكومات العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، لم يستجيبوا فورا لطلبات التعليق، بينما نقلت عن وزارة الخارجية التركية أنه ليس لديها علم بالتحذير الإيراني، لكن يمكن نقل مثل هذه الرسائل عبر قنوات أخرى".
عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
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11:09 GMT
وأثارت تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، توترا في المنطقة، وذلك بعد شن حرب مفتوحة على قطاع غزة ولبنان، وضربات عسكرية على اليمن، وتبادل لإطلاق نار بين إسرائيل وإيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد اليوم الأحد، أن "شروط استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، حول برنامج إيران النووي، تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين"، على حد قوله.

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات ضد إيران، واستنادًا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "مع التزامها بمسار الدبلوماسية والحوار لحل سوء الفهم وحل الخلافات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مستعدة لكل الأحداث المحتملة، وكما هي جادة في الدبلوماسية والتفاوض، فإنها ستكون حاسمة وجادة أيضًا في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
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28 مارس, 19:35 GMT
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد كرر بدوره أمس السبت، أيضا، استعداد بلاده للتفاوض مع الجانب الأمريكي من "موقع الندية وليس التهديد"، بحسب تعبيره.
في حين أكد الحرس الثوري الإيراني أنه "مستعد لأي مواجهة عسكرية"، دون سعيه إلى خوض الحروب.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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