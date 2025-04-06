https://sarabic.ae/20250406/عراقجي-يحدد-شروط-استئناف-المحادثات-مع-واشنطن-حول-برنامج-إيران-النووي-1099253600.html

عراقجي يحدد شروط استئناف المحادثات مع واشنطن حول برنامج إيران النووي

عراقجي يحدد شروط استئناف المحادثات مع واشنطن حول برنامج إيران النووي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "شروط استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، حول برنامج إيران النووي، تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين"، على حد قوله. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T06:23+0000

2025-04-06T06:23+0000

2025-04-06T06:23+0000

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وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات ضد إيران، واستنادًا إلى منطق بناء الثقة".وأضاف: "رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، جاء متوافقا مع مضمون ونبرة رسالته، مع الحفاظ في الوقت نفسه، على فرصة استخدام الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أنه "من حيث المبدأ، فإن المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ويعبر عن مواقف متناقضة من قبل مسؤوليه المختلفين، ستكون بلا معنى، لكننا نبقى ملتزمين بالدبلوماسية ومستعدين لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد كرر بدوره أمس أيضا استعداد بلاده للتفاوض مع الجانب الأمريكي من "موقع الندية وليس التهديد"، بحسب تعبيره.في حين أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه "مستعد لأي مواجهة عسكرية"، دون سعيه إلى خوض الحروب.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية."لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيرانتصويت... هل يقترب الشرق الأوسط من حرب أمريكية إيرانية بعد التحركات العسكرية؟

https://sarabic.ae/20250406/برلماني-إيراني-على-طهران-دراسة-سحب-عضويتها-من-معاهدة-الحد-من-انتشار-الأسلحة-النووية-1099252191.html

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