https://sarabic.ae/20250406/عراقجي-يحدد-شروط-استئناف-المحادثات-مع-واشنطن-حول-برنامج-إيران-النووي-1099253600.html
عراقجي يحدد شروط استئناف المحادثات مع واشنطن حول برنامج إيران النووي
عراقجي يحدد شروط استئناف المحادثات مع واشنطن حول برنامج إيران النووي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "شروط استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، حول برنامج إيران النووي، تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين"، على حد قوله. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T06:23+0000
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وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات ضد إيران، واستنادًا إلى منطق بناء الثقة".وأضاف: "رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، جاء متوافقا مع مضمون ونبرة رسالته، مع الحفاظ في الوقت نفسه، على فرصة استخدام الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أنه "من حيث المبدأ، فإن المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ويعبر عن مواقف متناقضة من قبل مسؤوليه المختلفين، ستكون بلا معنى، لكننا نبقى ملتزمين بالدبلوماسية ومستعدين لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد كرر بدوره أمس أيضا استعداد بلاده للتفاوض مع الجانب الأمريكي من "موقع الندية وليس التهديد"، بحسب تعبيره.في حين أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه "مستعد لأي مواجهة عسكرية"، دون سعيه إلى خوض الحروب.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية."لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيرانتصويت... هل يقترب الشرق الأوسط من حرب أمريكية إيرانية بعد التحركات العسكرية؟
https://sarabic.ae/20250406/برلماني-إيراني-على-طهران-دراسة-سحب-عضويتها-من-معاهدة-الحد-من-انتشار-الأسلحة-النووية-1099252191.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
عراقجي يحدد شروط استئناف المحادثات مع واشنطن حول برنامج إيران النووي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "شروط استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، حول برنامج إيران النووي، تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين"، على حد قوله.
وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات ضد إيران، واستنادًا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "مع التزامها بمسار الدبلوماسية والحوار لحل سوء الفهم وحل الخلافات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مستعدة لكل الأحداث المحتملة، وكما هي جادة في الدبلوماسية والتفاوض، فإنها ستكون حاسمة وجادة أيضًا في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية".
وأضاف: "رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، جاء متوافقا مع مضمون ونبرة رسالته، مع الحفاظ في الوقت نفسه، على فرصة استخدام الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أنه "من حيث المبدأ، فإن المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ويعبر عن مواقف متناقضة من قبل مسؤوليه المختلفين، ستكون بلا معنى، لكننا نبقى ملتزمين بالدبلوماسية ومستعدين لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد كرر بدوره أمس أيضا استعداد بلاده للتفاوض مع الجانب الأمريكي من "موقع الندية وليس التهديد"، بحسب تعبيره.
في حين أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه "مستعد لأي مواجهة عسكرية"، دون سعيه إلى خوض الحروب.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.