تصويت... هل يقترب الشرق الأوسط من حرب أمريكية إيرانية بعد التحركات العسكرية؟

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
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هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
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https://sarabic.ae/20250404/تصويت-هل-يقترب-الشرق-الأوسط-من-حرب-أمريكية-إيرانية-بعد-التحركات-العسكرية؟-1099215327.html
تصويت... هل يقترب الشرق الأوسط من حرب أمريكية إيرانية بعد التحركات العسكرية؟
تصويت... هل يقترب الشرق الأوسط من حرب أمريكية إيرانية بعد التحركات العسكرية؟
سبوتنيك عربي
تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إثر تهديدات أمريكية مباشرة وغير مباشرة باستهداف منشآت حيوية في إيران. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T10:59+0000
2025-04-04T10:59+0000
إيران
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وكشفت تقارير إعلامية أمريكية عن توجيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة عسكرية لإيران، مرجحةً استهدافها في موعد بعينه.وأفادت التقارير الإعلامية أن الموعد المرجح للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، ستكون خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في غضون أقل من 3 أشهر من الآن.وذكرت أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعربت بشكل واضح عن رغبتها في انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إليها في الهجوم على إيران.وأشارت إلى أن الاستخبارات الأمريكية رجحت القيام بالعملية العسكرية المشتركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد حشد الولايات المتحدة لقواتها في الشرق الأوسط، فيما يعتقد أنه استعراض قوة موجهة إلى إيران وجماعة "أنصار الله" اليمنية.وأكدت مصادر عسكرية أمريكية التقارير التي تفيد أنها نشرت فرقة من القاذفات الشبحية من طراز "بي 2" في "دييغو غارسيا"، القاعدة البحرية في جزيرة في المحيط الهندي.ويشار إلى أنه بإمكان الطائرة "بي 2" حمل أكبر ذخائر خارقة للتحصينات لدى الولايات المتحدة، التي يعتقد أنها قادرة على اختراق المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، فضلا عن ذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة نووية.وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قائلاً: "أعتقد أنهم يرغبون في إجراء محادثات مباشرة".تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من الضربات المستمرة في سوريا؟
https://sarabic.ae/20250404/بعد-حاملة-طائرات-ثانية-واشنطن-تنقل-بطاريات-باتريوت-الأمريكية-من-كوريا-الجنوبية-إلى-الشرق-الأوسط-1099209330.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

تصويت... هل يقترب الشرق الأوسط من حرب أمريكية إيرانية بعد التحركات العسكرية؟

10:59 GMT 04.04.2025
© YouTube.comحاملة طائرات
حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© YouTube.com
تابعنا عبر
تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إثر تهديدات أمريكية مباشرة وغير مباشرة باستهداف منشآت حيوية في إيران.
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية عن توجيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة عسكرية لإيران، مرجحةً استهدافها في موعد بعينه.
وأفادت التقارير الإعلامية أن الموعد المرجح للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، ستكون خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في غضون أقل من 3 أشهر من الآن.
وذكرت أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعربت بشكل واضح عن رغبتها في انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إليها في الهجوم على إيران.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
بعد حاملة طائرات ثانية.. واشنطن تنقل بطاريات "باتريوت" الأمريكية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط
09:10 GMT
وأشارت إلى أن الاستخبارات الأمريكية رجحت القيام بالعملية العسكرية المشتركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد حشد الولايات المتحدة لقواتها في الشرق الأوسط، فيما يعتقد أنه استعراض قوة موجهة إلى إيران وجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وأكدت مصادر عسكرية أمريكية التقارير التي تفيد أنها نشرت فرقة من القاذفات الشبحية من طراز "بي 2" في "دييغو غارسيا"، القاعدة البحرية في جزيرة في المحيط الهندي.
ويشار إلى أنه بإمكان الطائرة "بي 2" حمل أكبر ذخائر خارقة للتحصينات لدى الولايات المتحدة، التي يعتقد أنها قادرة على اختراق المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، فضلا عن ذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة نووية.
فيما قال ترامب، يوم أمس الخميس، إن إيران تود إقامة حوار مباشر مع واشنطن.
وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قائلاً: "أعتقد أنهم يرغبون في إجراء محادثات مباشرة".
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تصويت... هل يقترب الشرق الأوسط من حرب أمريكية إيرانية بعد التحركات العسكرية؟
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10:59 GMT
تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من الضربات المستمرة في سوريا؟
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