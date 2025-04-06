https://sarabic.ae/20250406/وزير-الخارجية-الفرنسي-يعلن-التوصل-لاتفاق-مع-الرئيس-الجزائري-لاستئناف-التعاون-المشترك-1099279041.html

وزير الخارجية الفرنسي ‌‏يعلن التوصل لاتفاق مع الرئيس الجزائري لاستئناف التعاون المشترك

وزير الخارجية الفرنسي ‌‏يعلن التوصل لاتفاق مع الرئيس الجزائري لاستئناف التعاون المشترك

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، اليوم الأحد، "التوصل لقرار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستئناف كل أوجه التعاون بين البلدين". 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T17:10+0000

2025-04-06T17:10+0000

2025-04-06T17:10+0000

الجزائر

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وقال باروت، في تصريحات له، بعد محادثات استمرت ساعتين ونصف الساعة، إن بلاده تريد طي صفحة التوتر مع الجزائر، مشيرا إلى أن "الجزائر وعدت بمنح الشركات الفرنسية بما فيها العاملة في القطاع الزراعي قوة دافعة جديدة".وبدأ باروت، في وقت سابق اليوم، زيارة إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري أحمد عطاف، والتقى خلالها بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول فرنسي رفيع المستوى إلى الجزائر منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية إعلان ماكرون دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب بشأن قضية الصحراء.وأعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون عن عودة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر.وأتى الإعلان بعد أن أجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا، الاثنين الماضي، مؤكدين إعادة إطلاق تعاونهما في مجالَي الهجرة والأمن، ورغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين البلدين.وأكد ماكرون على ثقته في حكمة تبون، داعيا إياه إلى بادرة رأفة وإنسانية تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، التي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات.وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبيرة، منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما أعلنت باريس دعمها لخطة مغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجزائر، وهو الإجراء الذي تبعه سحب السفير الجزائري من باريس.

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https://sarabic.ae/20250403/برلماني-جزائري-يوضح-أهم-الملفات-على-طاولة-زيارة-وزير-الخارجية-الفرنسي-لبلاده-1099203142.html

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