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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250407/برلمانية-أمريكية-تطالب-أوكرانيا-بالتخلي-عن-الأراضي-التي-حررتها-روسيا-1099300086.html
برلمانية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا
برلمانية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أوكراني، فيكتوريا سبارتز، أنه على كييف أن تتخلى عن مطالبها بالأراضي التي حررتها روسيا، ودعت إلى استقالة فلاديمير زيلينسكي،... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T13:36+0000
2025-04-07T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة البريطانية التي قابلت سبارتز: "العضو الوحيد في الكونغرس من أصل أوكراني لا يخشى إغضاب مواطنيه... يجب أن يعترفوا بالتنازل عن الأراضي لروسيا ويطالبوا باستقالة... فلاديمير زيلينسكي".ووصفت سلوك زيلينسكي، الذي تشاجر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، في أواخر فبراير/شباط، بأنه "إساءة للأوكرانيين" وانتقدته لإهانته الرئيس الأمريكي، وحثت الأوكرانيين على التصويت لمرشح آخر في الانتخابات المقبلة المحتملة.وفي وقت سابق، نقلت مجلة "إيكونوميست" عن مصادر في كييف، قولها إن انتخاب زعيم البلاد في أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار الكامل في أبريل/نيسان، قد يعقد في أوائل يوليو/تموز، حيث يريد زيلينسكي تجنب المنافسة.انتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وسبق أن وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات".أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014، بعد استفتاء عقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي الاستفتاء، صوّت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة تماما.بناءً على نتائج معالجة 100% من بطاقات الاقتراع في جمهورية دونيتسك، صوّت 99.23% من الناخبين لصالح الانضمام إلى روسيا، وفي لوعانسك 98.42%، وفي مقاطعة خيرسون 87.05%، وفي مقاطعة زابوروجيه 93.11%.في 30 سبتمبر، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عن نتائج الاستفتاءات في المناطق الجديدة، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا.الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييفبرلمانية أمريكية تهاجم رئيس مجلس النواب بسبب كذبه حول روسيا
https://sarabic.ae/20250404/رجل-أعمال-أمريكي-تدفق-الأموال-إلى-أوكرانيا-وعدم-منحها-لنا-لترميم-بيوتنا-المحترقة-أمر-يثير-الغضب-1099221330.html
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برلمانية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا

13:36 GMT 07.04.2025
© AP Photo / Susan Walshالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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صرحت عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أوكراني، فيكتوريا سبارتز، أنه على كييف أن تتخلى عن مطالبها بالأراضي التي حررتها روسيا، ودعت إلى استقالة فلاديمير زيلينسكي، الذي يهدد إعادة انتخابه في رأيها "بضياع أوكرانيا بأكملها".
وقالت الصحيفة البريطانية التي قابلت سبارتز: "العضو الوحيد في الكونغرس من أصل أوكراني لا يخشى إغضاب مواطنيه... يجب أن يعترفوا بالتنازل عن الأراضي لروسيا ويطالبوا باستقالة... فلاديمير زيلينسكي".

ووفقًا لسبارتز، فإن كييف ليست في وضع يسمح لها بالمطالبة بـ"الاحتفاظ" بالأراضي لنفسها لأنها تخسر الصراع.

ووصفت سلوك زيلينسكي، الذي تشاجر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، في أواخر فبراير/شباط، بأنه "إساءة للأوكرانيين" وانتقدته لإهانته الرئيس الأمريكي، وحثت الأوكرانيين على التصويت لمرشح آخر في الانتخابات المقبلة المحتملة.

وأضافت لصحيفة التلغراف: "سيكون لديهم انتخابات، وبعد ذلك إذا اختاروه، فسوف يخسرون بقية البلاد".

وفي وقت سابق، نقلت مجلة "إيكونوميست" عن مصادر في كييف، قولها إن انتخاب زعيم البلاد في أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار الكامل في أبريل/نيسان، قد يعقد في أوائل يوليو/تموز، حيث يريد زيلينسكي تجنب المنافسة.
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انتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وسبق أن وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات".

وفي وقت سابق، قال النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكيي، إن مراكز علم الاجتماع الأوكرانية "ترسم" التقييمات العالية لزيلينسكي بناء على طلبه، بينما في الواقع يكرهه سكان البلاد. في أوائل مارس/آذار، قال معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع إن ثقة المواطنين الأوكرانيين في زيلينسكي قد ازدادت بشكل حاد وسط تفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014، بعد استفتاء عقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي الاستفتاء، صوّت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة تماما.

تم إجراء استفتاءات حول دخول مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2022.

بناءً على نتائج معالجة 100% من بطاقات الاقتراع في جمهورية دونيتسك، صوّت 99.23% من الناخبين لصالح الانضمام إلى روسيا، وفي لوعانسك 98.42%، وفي مقاطعة خيرسون 87.05%، وفي مقاطعة زابوروجيه 93.11%.
في 30 سبتمبر، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عن نتائج الاستفتاءات في المناطق الجديدة، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا.
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