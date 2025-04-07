https://sarabic.ae/20250407/برلمانية-أمريكية-تطالب-أوكرانيا-بالتخلي-عن-الأراضي-التي-حررتها-روسيا-1099300086.html

برلمانية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا

برلمانية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا

سبوتنيك عربي

صرحت عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أوكراني، فيكتوريا سبارتز، أنه على كييف أن تتخلى عن مطالبها بالأراضي التي حررتها روسيا، ودعت إلى استقالة فلاديمير زيلينسكي،... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T13:36+0000

2025-04-07T13:36+0000

2025-04-07T13:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة البريطانية التي قابلت سبارتز: "العضو الوحيد في الكونغرس من أصل أوكراني لا يخشى إغضاب مواطنيه... يجب أن يعترفوا بالتنازل عن الأراضي لروسيا ويطالبوا باستقالة... فلاديمير زيلينسكي".ووصفت سلوك زيلينسكي، الذي تشاجر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، في أواخر فبراير/شباط، بأنه "إساءة للأوكرانيين" وانتقدته لإهانته الرئيس الأمريكي، وحثت الأوكرانيين على التصويت لمرشح آخر في الانتخابات المقبلة المحتملة.وفي وقت سابق، نقلت مجلة "إيكونوميست" عن مصادر في كييف، قولها إن انتخاب زعيم البلاد في أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار الكامل في أبريل/نيسان، قد يعقد في أوائل يوليو/تموز، حيث يريد زيلينسكي تجنب المنافسة.انتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وسبق أن وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات".أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014، بعد استفتاء عقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي الاستفتاء، صوّت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة تماما.بناءً على نتائج معالجة 100% من بطاقات الاقتراع في جمهورية دونيتسك، صوّت 99.23% من الناخبين لصالح الانضمام إلى روسيا، وفي لوعانسك 98.42%، وفي مقاطعة خيرسون 87.05%، وفي مقاطعة زابوروجيه 93.11%.في 30 سبتمبر، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عن نتائج الاستفتاءات في المناطق الجديدة، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا.الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييفبرلمانية أمريكية تهاجم رئيس مجلس النواب بسبب كذبه حول روسيا

https://sarabic.ae/20250404/رجل-أعمال-أمريكي-تدفق-الأموال-إلى-أوكرانيا-وعدم-منحها-لنا-لترميم-بيوتنا-المحترقة-أمر-يثير-الغضب-1099221330.html

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