https://sarabic.ae/20250407/غارات-أمريكية-تستهدف-منطقة-الجبل-الأسود-في-مديرية-بني-مطر-بمحافظة-صنعاء-اليمنية-1099283834.html

غارات أمريكية تستهدف منطقة الجبل الأسود بمحافظة صنعاء اليمنية

غارات أمريكية تستهدف منطقة الجبل الأسود بمحافظة صنعاء اليمنية

سبوتنيك عربي

عاودت المقاتلات الأمريكية، اليوم الاثنين، قصفها الجوي على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية، بغارات على ضواحي العاصمة صنعاء، ضمن العمليات العسكرية... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T02:38+0000

2025-04-07T02:38+0000

2025-04-07T04:55+0000

الحرب على اليمن

الجيش الأمريكي

غارات على صنعاء

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، أن "عدوانًا أمريكيًا بثلاث غارات استهدفت منطقة الجبل الأسود في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء (غرب العاصمة)".ولم تشر "أنصار الله" إلى حجم الخسائر الناجمة عن القصف الجوي على المنطقة الواقعة على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء.ويأتي القصف الجوي الأمريكي على صنعاء وضواحيها، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 9 غارات على جزيرة كمران الاستراتيجية في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، والمطلة على ممر الملاحة الدولي.ويوم امس الأحد، أعلنت "أنصار الله" مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على منزل ومحل لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، عن مقتل 61 مدنياً وإصابة 139 آخرين نتيجة الغارات الأمريكية على اليمن، منذ 15 مارس/ آذار الماضي.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250406/اليمن-غارات-جوية-أمريكية-على-مواقع-أنصار-الله-في-جزيرة-كمران-بالبحر-الأحمر-1099279698.html

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الحرب على اليمن, الجيش الأمريكي, غارات على صنعاء, العالم العربي