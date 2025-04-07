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https://sarabic.ae/20250407/غارات-أمريكية-تستهدف-منطقة-الجبل-الأسود-في-مديرية-بني-مطر-بمحافظة-صنعاء-اليمنية-1099283834.html
غارات أمريكية تستهدف منطقة الجبل الأسود بمحافظة صنعاء اليمنية
غارات أمريكية تستهدف منطقة الجبل الأسود بمحافظة صنعاء اليمنية
سبوتنيك عربي
عاودت المقاتلات الأمريكية، اليوم الاثنين، قصفها الجوي على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية، بغارات على ضواحي العاصمة صنعاء، ضمن العمليات العسكرية... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T02:38+0000
2025-04-07T04:55+0000
الحرب على اليمن
الجيش الأمريكي
غارات على صنعاء
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، أن "عدوانًا أمريكيًا بثلاث غارات استهدفت منطقة الجبل الأسود في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء (غرب العاصمة)".ولم تشر "أنصار الله" إلى حجم الخسائر الناجمة عن القصف الجوي على المنطقة الواقعة على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء.ويأتي القصف الجوي الأمريكي على صنعاء وضواحيها، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 9 غارات على جزيرة كمران الاستراتيجية في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، والمطلة على ممر الملاحة الدولي.ويوم امس الأحد، أعلنت "أنصار الله" مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على منزل ومحل لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، عن مقتل 61 مدنياً وإصابة 139 آخرين نتيجة الغارات الأمريكية على اليمن، منذ 15 مارس/ آذار الماضي.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250406/اليمن-غارات-جوية-أمريكية-على-مواقع-أنصار-الله-في-جزيرة-كمران-بالبحر-الأحمر-1099279698.html
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الحرب على اليمن, الجيش الأمريكي, غارات على صنعاء, العالم العربي
الحرب على اليمن, الجيش الأمريكي, غارات على صنعاء, العالم العربي

غارات أمريكية تستهدف منطقة الجبل الأسود بمحافظة صنعاء اليمنية

02:38 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 07.04.2025)
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
عاودت المقاتلات الأمريكية، اليوم الاثنين، قصفها الجوي على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية، بغارات على ضواحي العاصمة صنعاء، ضمن العمليات العسكرية المستمرة لواشنطن ضد الجماعة، للأسبوع الرابع تواليًا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، أن "عدوانًا أمريكيًا بثلاث غارات استهدفت منطقة الجبل الأسود في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء (غرب العاصمة)".
ولم تشر "أنصار الله" إلى حجم الخسائر الناجمة عن القصف الجوي على المنطقة الواقعة على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أنيس الأصبحي، عبر منصة "إكس"، "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على منزل في مديرية شعوب (شرق العاصمة صنعاء)، إلى 4 شهداء بينهم امرأتان، و25 جريحًا بينهم 11 من النساء والأطفال، في حصيلة نهائية".

ويأتي القصف الجوي الأمريكي على صنعاء وضواحيها، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 9 غارات على جزيرة كمران الاستراتيجية في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، والمطلة على ممر الملاحة الدولي.
ويوم امس الأحد، أعلنت "أنصار الله" مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على منزل ومحل لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).
وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، عن مقتل 61 مدنياً وإصابة 139 آخرين نتيجة الغارات الأمريكية على اليمن، منذ 15 مارس/ آذار الماضي.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
اليمن.. غارات جوية أمريكية على مواقع "أنصار الله" في جزيرة كمران بالبحر الأحمر
أمس, 18:02 GMT
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
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