https://sarabic.ae/20250407/نائبة-أوكرانية-مقاتلو-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يعاملون-مثل-الماشية-1099284685.html

نائبة أوكرانية: مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية يعاملون مثل الماشية

نائبة أوكرانية: مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية يعاملون مثل الماشية

سبوتنيك عربي

أكدت النائبة في البرلمان الأوكراني آنا سكوروخود، أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، تعامل المقاتلين ضمن صفوف وحداتها كالماشية، وتتجاهل الشكاوى وترسلهم إلى... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T06:00+0000

2025-04-07T06:00+0000

2025-04-07T06:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg

وقالت سكوروخود في مقابلة مع موقع قناة "نوفيني دوت لايف": "عندما يكتبون لي نداءً جماعيًا، بيانًا كبيرًا، ويطلب الجميع السرية، السرية لأنهم يخشون أن يُقتلوا بسبب ذلك. سيتم إرسالهم إلى مكان لن يعودوا منه. نحن نعامل الجنود مثل الماشية".وتابعت: "لا أحد يفعل أي شيء. ولا أحد يهتم".وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "برلينر تسايتونغ"، إلى أن العديد من الأفراد العسكريين الأوكرانيين غير راضين عن عدم التناوب وعدم القدرة على الحصول على إجازة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط النفسية وتزايد السخط بينهم.وكتبت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق، أن عمليات الانشقاق من القوات المسلحة الأوكرانية والصعوبات في تجنيد الأفراد أصبحت مشكلة سياسية بالنسبة لكييف، وعقدت محاولات لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.وتم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة. وقامت السلطات الأوكرانية، على وجه الخصوص، بتقييد خروج الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عامًا، من البلاد.القوات الروسية تستهدف مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانبضابط روسي: جهاز أمن الدولة الأوكراني يعدم جنود جيشه الفارين من الخط الأماميوحدة عسكرية روسية تخترق طوقا أوكرانيا استمر 28 يوما وتهزم قواته

https://sarabic.ae/20250405/إعلام-الوضع-الصعب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-أدى-إلى-فرار-جماعي-من-الخدمة-1099233774.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا