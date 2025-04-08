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الأمم المتحدة: آمل ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي
الأمم المتحدة: آمل ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي
سبوتنيك عربي
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T17:37+0000
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وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بهذا الشأن: "آمل بصدق ألا نواجه ركودا اقتصاديا، لأن الركود سيكون له عواقب مأساوية، خاصة بالنسبة لأفقر الناس في العالم".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت الصين مشاورات مع أمريكا في هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن.وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.روسيا تدعو صندوق النقد الدولي إلى تحليل عواقب الرسوم الجمركية الأمريكية على النظام المالي الدوليالصين: واشنطن تنتهك قواعد التجارة العالمية وما تقوم به "تنمر اقتصادي"
https://sarabic.ae/20250408/الصين-تتقدم-بطلب-تسوية-منازعات-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-بشأن-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099345544.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الأمم المتحدة: آمل ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بهذا الشأن: "آمل بصدق ألا نواجه ركودا اقتصاديا، لأن الركود سيكون له عواقب مأساوية، خاصة بالنسبة لأفقر الناس في العالم".
وأشار إلى أنه لا يوجد فائزون في الحروب التجارية.
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت الصين مشاورات مع أمريكا في هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية
بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن.
وفقا لبيان على موقع منظمة التجارة العالمية: "طلبت الصين من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول نزاعها مع الولايات المتحدة بشأن الإجراءات الأمريكية التي تقول إنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من جميع شركائها التجاريين اعتبارًا من 5 أبريل/نيسان، وتعريفات جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات من الصين، اعتبارًا من 9 أبريل. وقد تم توزيع الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 8 أبريل".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.