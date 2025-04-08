الأمم المتحدة: آمل ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250408/الأمم-المتحدة-آمل-ألا-تؤدي-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-إلى-ركود-عالمي-1099354577.html
الأمم المتحدة: آمل ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي
الأمم المتحدة: آمل ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي
سبوتنيك عربي
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T17:37+0000
2025-04-08T17:37+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9a90c5a658ef79365a1a693788ff141.jpg
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بهذا الشأن: "آمل بصدق ألا نواجه ركودا اقتصاديا، لأن الركود سيكون له عواقب مأساوية، خاصة بالنسبة لأفقر الناس في العالم".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت الصين مشاورات مع أمريكا في هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن.وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.روسيا تدعو صندوق النقد الدولي إلى تحليل عواقب الرسوم الجمركية الأمريكية على النظام المالي الدوليالصين: واشنطن تنتهك قواعد التجارة العالمية وما تقوم به "تنمر اقتصادي"
https://sarabic.ae/20250408/الصين-تتقدم-بطلب-تسوية-منازعات-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-بشأن-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099345544.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcfe65730a0db93a0dfcf6fb586f8a2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الأمم المتحدة: آمل ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي

17:37 GMT 08.04.2025
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
تابعنا عبر
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في ألا تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ركود عالمي.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بهذا الشأن: "آمل بصدق ألا نواجه ركودا اقتصاديا، لأن الركود سيكون له عواقب مأساوية، خاصة بالنسبة لأفقر الناس في العالم".

وأشار إلى أنه لا يوجد فائزون في الحروب التجارية.

صورة جوية لمحطة حاويات في ميناء ليانيونقانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الصين تتقدم بطلب تسوية منازعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
14:27 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت الصين مشاورات مع أمريكا في هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن.

وفقا لبيان على موقع منظمة التجارة العالمية: "طلبت الصين من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول نزاعها مع الولايات المتحدة بشأن الإجراءات الأمريكية التي تقول إنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من جميع شركائها التجاريين اعتبارًا من 5 أبريل/نيسان، وتعريفات جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات من الصين، اعتبارًا من 9 أبريل. وقد تم توزيع الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 8 أبريل".

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.
روسيا تدعو صندوق النقد الدولي إلى تحليل عواقب الرسوم الجمركية الأمريكية على النظام المالي الدولي
الصين: واشنطن تنتهك قواعد التجارة العالمية وما تقوم به "تنمر اقتصادي"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала