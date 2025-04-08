https://sarabic.ae/20250408/الجيش-السوداني-يستعيد-مواقع-في-إقليم-النيل-الأزرق-من-الدعم-السريع-1099357576.html
الجيش السوداني يستعيد مواقع في إقليم النيل الأزرق من "الدعم السريع"
الجيش السوداني يستعيد مواقع في إقليم النيل الأزرق من "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات "الدعم السريع". 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T20:49+0000
2025-04-08T20:49+0000
2025-04-08T20:49+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة الفرقة الرابعة بالجيش السوداني مقاطع فيديو للحظة إبلاغ قائد الفرقة اللواء محمد عثمان حمد، بنبأ استعادة الجيش لهذه المناطق، أظهرت تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لـ"الدعم السريع" ومقتل عشرات الجنود.ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق أعلنت في وقت سابق عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.في وقت دشنت قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو في إقليم النيل الأزرق، تحالفا عسكريا عقب توقيع الوثائق التأسيسية للتحالف السياسي بين الدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية في العاصمة الكينية نيروبي، والممهد لتشكيل سلطة موازية في السودان.وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات الشريف جاءت خلال مراسيم توقيع شراكة بين المستشارية الطبية في السفارة السودانية بالقاهرة وشركة طبية مصرية، يوم الجمعة، لتقديم خدمات علاجية مخفضة للسودانيين في مصر.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250223/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-تشكيل-فريق-عمل-مشترك-لتنفيذ-مشاريع-إعمار-السودان-1098091580.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني يستعيد مواقع في إقليم النيل الأزرق من "الدعم السريع"
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات "الدعم السريع".
ونقل الموقع
الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم القوات المسلحة السوداني العميد نبيل عبد الله، أن "قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين دمرت شراذم مليشيا آل دقلو اليوم وطهرت مناطق السِلّك ومقجة".
ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة الفرقة الرابعة بالجيش السوداني مقاطع فيديو للحظة إبلاغ قائد الفرقة اللواء محمد عثمان حمد، بنبأ استعادة الجيش لهذه المناطق، أظهرت تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لـ"الدعم السريع" ومقتل عشرات الجنود.
ويشار إلى أن حكومة إقليم النيل الأزرق أعلنت في وقت سابق عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص نحو مدينة الدمازين إثر هجمات "الدعم السريع" على مناطق غرب الإقليم.
في وقت دشنت قوات "الدعم السريع"
والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو في إقليم النيل الأزرق، تحالفا عسكريا عقب توقيع الوثائق التأسيسية للتحالف السياسي بين الدعم السريع وعدد من الحركات المسلحة وأحزاب سياسية في العاصمة الكينية نيروبي، والممهد لتشكيل سلطة موازية في السودان.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، عن توقعاته بانتهاء الحرب الدائرة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى مؤشرات إيجابية قد تسهم في إنهاء الصراع واستعادة الاستقرار.
وذكرت
صحيفة "السوداني"، أن تصريحات الشريف جاءت خلال مراسيم توقيع شراكة بين المستشارية الطبية في السفارة السودانية بالقاهرة وشركة طبية مصرية، يوم الجمعة، لتقديم خدمات علاجية مخفضة للسودانيين في مصر.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية
وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.