ترامب يشيد بأوفيتشكين ويصفه بـ"العظيم" بعد تحطيم الرقم القياسي

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البرنامج الصباحي
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183 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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30 د
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البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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بيارق النصر
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نبض افريقيا
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11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
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ترامب يشيد بأوفيتشكين ويصفه بـ"العظيم" بعد تحطيم الرقم القياسي
ترامب يشيد بأوفيتشكين ويصفه بـ"العظيم" بعد تحطيم الرقم القياسي
سبوتنيك عربي
أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقب "العظيم" على اللاعب الروسي، ألكسندر أوفيتشكين، قائد نادي واشنطن كابيتالز، بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا في عدد الأهداف... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T20:43+0000
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وقال ترامب في البيت الأبيض: "لقد حطم رجل عظيم للتو الرقم القياسي الذي سجله واين جريتزكي. كان واين جريتزكي عظيماً، ولكن لدينا رجل عظيم آخر حطم للتو الرقم القياسي".وقال الرئيس بوتين، في برقية التهنئة التي نشرها الكرملين: "أهنئك على سجلك المتميز. لقد تجاوزت أساتذة دوري الهوكي الوطني الأمريكي، في عدد الأهداف المسجلة".وسجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققًا رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي، في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليُصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.أوفيتشكين.. بطل روسي يدخل التاريخ في أمريكا.. صور وفيديوبوتين يهنئ أوفيتشكين على سجله التاريخي في دوري الهوكي الأمريكي
https://sarabic.ae/20250407/بوتين-يهنئ-أوفيتشكين-على-سجله-التاريخي-في-دوري-الهوكي-الأمريكي-1099289456.html
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ترامب يشيد بأوفيتشكين ويصفه بـ"العظيم" بعد تحطيم الرقم القياسي

20:43 GMT 08.04.2025
© Sputnik . Алексей Алексеев / الانتقال إلى بنك الصورلاعب الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين
لاعب الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . Алексей Алексеев
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أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقب "العظيم" على اللاعب الروسي، ألكسندر أوفيتشكين، قائد نادي واشنطن كابيتالز، بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا في عدد الأهداف في دوري الهوكي الوطني (NHL).
وقال ترامب في البيت الأبيض: "لقد حطم رجل عظيم للتو الرقم القياسي الذي سجله واين جريتزكي. كان واين جريتزكي عظيماً، ولكن لدينا رجل عظيم آخر حطم للتو الرقم القياسي".

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، نجم الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين، لدخوله التاريخ الرياضي بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لدوري الهوكي الوطني الأمريكي بتسجيله 895 هدفًا.

لاعب واشنطن كابيتالز ألكسندر أوفيتشكين (على الشاشة) خلال مباراة الموسم العادي لدوري الهوكي الوطني بين نيويورك آيلاندز (نيويورك) وواشنطن كابيتالز (واشنطن). - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
مجتمع
بوتين يهنئ أوفيتشكين على سجله التاريخي في دوري الهوكي الأمريكي
أمس, 09:07 GMT
وقال الرئيس بوتين، في برقية التهنئة التي نشرها الكرملين: "أهنئك على سجلك المتميز. لقد تجاوزت أساتذة دوري الهوكي الوطني الأمريكي، في عدد الأهداف المسجلة".
وسجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققًا رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي، في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليُصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.
أوفيتشكين.. بطل روسي يدخل التاريخ في أمريكا.. صور وفيديو
بوتين يهنئ أوفيتشكين على سجله التاريخي في دوري الهوكي الأمريكي
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