https://sarabic.ae/20250408/ترامب-يشيد-بأوفيتشكين-ويصفه-بـالعظيم-بعد-تحطيم-الرقم-القياسي-1099357376.html
ترامب يشيد بأوفيتشكين ويصفه بـ"العظيم" بعد تحطيم الرقم القياسي
ترامب يشيد بأوفيتشكين ويصفه بـ"العظيم" بعد تحطيم الرقم القياسي
سبوتنيك عربي
أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقب "العظيم" على اللاعب الروسي، ألكسندر أوفيتشكين، قائد نادي واشنطن كابيتالز، بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا في عدد الأهداف... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T20:43+0000
2025-04-08T20:43+0000
2025-04-08T20:43+0000
رياضة
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099307242_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_87415324a4e72d8185b16d9639b9b41f.jpg
وقال ترامب في البيت الأبيض: "لقد حطم رجل عظيم للتو الرقم القياسي الذي سجله واين جريتزكي. كان واين جريتزكي عظيماً، ولكن لدينا رجل عظيم آخر حطم للتو الرقم القياسي".وقال الرئيس بوتين، في برقية التهنئة التي نشرها الكرملين: "أهنئك على سجلك المتميز. لقد تجاوزت أساتذة دوري الهوكي الوطني الأمريكي، في عدد الأهداف المسجلة".وسجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققًا رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي، في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليُصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.أوفيتشكين.. بطل روسي يدخل التاريخ في أمريكا.. صور وفيديوبوتين يهنئ أوفيتشكين على سجله التاريخي في دوري الهوكي الأمريكي
https://sarabic.ae/20250407/بوتين-يهنئ-أوفيتشكين-على-سجله-التاريخي-في-دوري-الهوكي-الأمريكي-1099289456.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099307242_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_f60e05df09f10dc48c5df8e5d0789676.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يشيد بأوفيتشكين ويصفه بـ"العظيم" بعد تحطيم الرقم القياسي
أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقب "العظيم" على اللاعب الروسي، ألكسندر أوفيتشكين، قائد نادي واشنطن كابيتالز، بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا في عدد الأهداف في دوري الهوكي الوطني (NHL).
وقال ترامب في البيت الأبيض: "لقد حطم رجل عظيم للتو الرقم القياسي الذي سجله واين جريتزكي. كان واين جريتزكي عظيماً، ولكن لدينا رجل عظيم آخر حطم للتو الرقم القياسي".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، نجم الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين، لدخوله التاريخ الرياضي بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لدوري الهوكي الوطني الأمريكي بتسجيله 895 هدفًا.
وقال الرئيس بوتين، في برقية التهنئة التي نشرها الكرملين: "أهنئك على سجلك المتميز. لقد تجاوزت أساتذة دوري الهوكي الوطني الأمريكي، في عدد الأهداف المسجلة".
وسجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققًا رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي، في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليُصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.