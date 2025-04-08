https://sarabic.ae/20250408/درجات-الحرارة-العالمية-تسجل-مستويات-قياسية-في-مارس-الماضي-1099332035.html
درجات الحرارة العالمية تسجل مستويات قياسية في مارس الماضي
درجات الحرارة العالمية تسجل مستويات قياسية في مارس الماضي
سبوتنيك عربي
رصد خبراء الأرصاد الجوية استمرار معدلات الحرارة المرتفعة عالميا، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث وصلت لمستويات غير مسبوقة في أوروبا. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T11:08+0000
2025-04-08T11:08+0000
2025-04-08T11:08+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099332847_0:77:1025:653_1920x0_80_0_0_80ebb1d80d5a5d263365a4a796b26aae.jpg
وأفاد تقرير صادر عن مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي، أن درجات الحرارة في أوروبا، خلال الشهر الماضي، كانت الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في القارة، بحسب وسائل إعلام غربية.ويؤكد ذلك ما شهدته إسبانيا والبرتغال من أمطار قياسية، بينما واجهت هولندا وألمانيا مستويات جفاف ملحوظة.ورغم أن ارتفاع درجات الحرارة عالميا كان من المفترض أن يتراجع مع حلول عام 2024، لكن ذلك لم يحدث لعوامل عدة منها النشاط الشمسي المتزايد.وبمقارنة مستويات الحرارة في مارس الماضي، بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، يتضح أن المستويات التي تم تسجيلها الشهر الماضي، أكبر بـ1.6 درجة مئوية.يذكر أن البيانات التي يصدرها مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي تعتمد على مليارات القياسات عبر الأقمار الاصطناعية والمصادر الميدانية، وهي تشير إلى أن الأرض قد تعيش أكثر فتراتها دفئا منذ 125 ألف عام.
https://sarabic.ae/20241218/علماء-روس-يطورون-أكبر-قاعدة-بيانات-في-العالم-للنظام-الحراري-لأنهار-القطب-الشمالي----1095923389.html
https://sarabic.ae/20241209/سر-الارتفاع-السريع-لدرجات-الحرارة-في-العالم-علماء-يكشفون-اللغز--1095628593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099332847_49:0:957:681_1920x0_80_0_0_1fc4491d2830fbf2886b69a9a37d52cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
درجات الحرارة العالمية تسجل مستويات قياسية في مارس الماضي
رصد خبراء الأرصاد الجوية استمرار معدلات الحرارة المرتفعة عالميا، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث وصلت لمستويات غير مسبوقة في أوروبا.
وأفاد تقرير صادر عن مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي، أن درجات الحرارة
في أوروبا، خلال الشهر الماضي، كانت الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في القارة، بحسب وسائل إعلام غربية.
18 ديسمبر 2024, 13:16 GMT
ويؤكد ذلك ما شهدته إسبانيا والبرتغال من أمطار قياسية، بينما واجهت هولندا وألمانيا مستويات جفاف ملحوظة.
وأشار التقرير إلى أن شهر مارس الماضي، سجّل أعلى درجات حرارة عالمية في تلك الفترة، بعد مارس 2024، حيث بلغ المتوسط العالمي لدرحات الحرارة 14.06 درجة مئوية، وهو أقل بـ0.08 درجة فقط من رقم العام السابق، وأعلى من عام 2016.
ورغم أن ارتفاع درجات الحرارة عالميا كان من المفترض أن يتراجع مع حلول عام 2024، لكن ذلك لم يحدث لعوامل عدة منها النشاط الشمسي المتزايد.
وبمقارنة مستويات الحرارة في مارس الماضي، بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، يتضح أن المستويات التي تم تسجيلها الشهر الماضي، أكبر بـ1.6 درجة مئوية.
ويعكس ذلك التأثير الواضح للاحتباس
الحراري الناتج عن الأنشطة البشرية، وخصوصًا حرق الوقود الأحفوري.
يذكر أن البيانات التي يصدرها مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي تعتمد على مليارات القياسات عبر الأقمار الاصطناعية والمصادر الميدانية، وهي تشير إلى أن الأرض قد تعيش أكثر فتراتها دفئا منذ 125 ألف عام.