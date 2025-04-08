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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
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انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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الإنسان والثقافة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
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18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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https://sarabic.ae/20250408/درجات-الحرارة-العالمية-تسجل-مستويات-قياسية-في-مارس-الماضي-1099332035.html
درجات الحرارة العالمية تسجل مستويات قياسية في مارس الماضي
درجات الحرارة العالمية تسجل مستويات قياسية في مارس الماضي
سبوتنيك عربي
رصد خبراء الأرصاد الجوية استمرار معدلات الحرارة المرتفعة عالميا، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث وصلت لمستويات غير مسبوقة في أوروبا. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T11:08+0000
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وأفاد تقرير صادر عن مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي، أن درجات الحرارة في أوروبا، خلال الشهر الماضي، كانت الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في القارة، بحسب وسائل إعلام غربية.ويؤكد ذلك ما شهدته إسبانيا والبرتغال من أمطار قياسية، بينما واجهت هولندا وألمانيا مستويات جفاف ملحوظة.ورغم أن ارتفاع درجات الحرارة عالميا كان من المفترض أن يتراجع مع حلول عام 2024، لكن ذلك لم يحدث لعوامل عدة منها النشاط الشمسي المتزايد.وبمقارنة مستويات الحرارة في مارس الماضي، بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، يتضح أن المستويات التي تم تسجيلها الشهر الماضي، أكبر بـ1.6 درجة مئوية.يذكر أن البيانات التي يصدرها مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي تعتمد على مليارات القياسات عبر الأقمار الاصطناعية والمصادر الميدانية، وهي تشير إلى أن الأرض قد تعيش أكثر فتراتها دفئا منذ 125 ألف عام.
https://sarabic.ae/20241218/علماء-روس-يطورون-أكبر-قاعدة-بيانات-في-العالم-للنظام-الحراري-لأنهار-القطب-الشمالي----1095923389.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار

درجات الحرارة العالمية تسجل مستويات قياسية في مارس الماضي

11:08 GMT 08.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorارتفاع درجات الحرارة في أوروبا
ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
رصد خبراء الأرصاد الجوية استمرار معدلات الحرارة المرتفعة عالميا، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث وصلت لمستويات غير مسبوقة في أوروبا.
وأفاد تقرير صادر عن مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي، أن درجات الحرارة في أوروبا، خلال الشهر الماضي، كانت الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في القارة، بحسب وسائل إعلام غربية.
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18 ديسمبر 2024, 13:16 GMT
ويؤكد ذلك ما شهدته إسبانيا والبرتغال من أمطار قياسية، بينما واجهت هولندا وألمانيا مستويات جفاف ملحوظة.

وأشار التقرير إلى أن شهر مارس الماضي، سجّل أعلى درجات حرارة عالمية في تلك الفترة، بعد مارس 2024، حيث بلغ المتوسط العالمي لدرحات الحرارة 14.06 درجة مئوية، وهو أقل بـ0.08 درجة فقط من رقم العام السابق، وأعلى من عام 2016.

ورغم أن ارتفاع درجات الحرارة عالميا كان من المفترض أن يتراجع مع حلول عام 2024، لكن ذلك لم يحدث لعوامل عدة منها النشاط الشمسي المتزايد.
تقوم الفتاة بتنظيم الألعاب النارية الجليدية، التي ترش الماء الساخن في الهواء، والذي يتجمد في الهواء بسبب الصقيع، أثناء غروب الشمس على الجليد في خزان كراسنويارسك على نهر ينيسي، عند درجة حرارة هواء تبلغ -36 درجة مئوية في كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
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وبمقارنة مستويات الحرارة في مارس الماضي، بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، يتضح أن المستويات التي تم تسجيلها الشهر الماضي، أكبر بـ1.6 درجة مئوية.
ويعكس ذلك التأثير الواضح للاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة البشرية، وخصوصًا حرق الوقود الأحفوري.
يذكر أن البيانات التي يصدرها مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي تعتمد على مليارات القياسات عبر الأقمار الاصطناعية والمصادر الميدانية، وهي تشير إلى أن الأرض قد تعيش أكثر فتراتها دفئا منذ 125 ألف عام.
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