https://sarabic.ae/20250408/لأول-مرة-في-تاريخها-ميزانية-البنتاغون-المقبلة-تبلغ-تريليون-دولار--1099324158.html

لأول مرة في تاريخها... ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولار

لأول مرة في تاريخها... ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولار

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الثلاثاء، أن الميزانية المقبلة لوزارة الدفاع (البنتاغون) ستبلغ تريليون دولار، لأول مرة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T06:35+0000

2025-04-08T06:35+0000

2025-04-08T06:35+0000

العالم

رصد عسكري

البنتاغون الأمريكي

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وقال هيغسيث في منشور عبر منصة "إكس": "قريبًا، أول ميزانية بقيمة تريليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب، يُعيد بناء جيشنا، وبسرعة".ولم يحدد ترامب ما إذا كان المبلغ مخصصا للبنتاغون فقط أم لميزانية الدفاع الوطني الإجمالية، والتي تشمل أيضا وكالات أخرى.مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا

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العالم, رصد عسكري, البنتاغون الأمريكي