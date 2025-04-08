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لأول مرة في تاريخها... ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولار
لأول مرة في تاريخها... ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الثلاثاء، أن الميزانية المقبلة لوزارة الدفاع (البنتاغون) ستبلغ تريليون دولار، لأول مرة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T06:35+0000
2025-04-08T06:35+0000
العالم
رصد عسكري
البنتاغون الأمريكي
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وقال هيغسيث في منشور عبر منصة "إكس": "قريبًا، أول ميزانية بقيمة تريليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب، يُعيد بناء جيشنا، وبسرعة".ولم يحدد ترامب ما إذا كان المبلغ مخصصا للبنتاغون فقط أم لميزانية الدفاع الوطني الإجمالية، والتي تشمل أيضا وكالات أخرى.مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250407/ترامب-سنسمي-غزة-منطقة-الحرية-بعد-نقل-السكان-منها-والحرب-هناك-ستتوقف-قريبا-1099317502.html
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العالم, رصد عسكري, البنتاغون الأمريكي
العالم, رصد عسكري, البنتاغون الأمريكي

لأول مرة في تاريخها... ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولار

06:35 GMT 08.04.2025
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brownحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الثلاثاء، أن الميزانية المقبلة لوزارة الدفاع (البنتاغون) ستبلغ تريليون دولار، لأول مرة.
وقال هيغسيث في منشور عبر منصة "إكس": "قريبًا، أول ميزانية بقيمة تريليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب، يُعيد بناء جيشنا، وبسرعة".

وأوضح الوزير الأمريكي أن "البنتاغون ينوي إنفاق كل دولار من أموال دافعي الضرائب بحكمة على القوة القتالية والجاهزية".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
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أمس, 20:12 GMT

وكانت تصريحات الوزير الأمريكي، تعليقا على تصريحات ترامب، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن ميزانية "تمت الموافقة عليها تقريبا" في حدود تريليون دولار. وأشار ترامب أيضًا إلى أن هذه الميزانية ستكون "أكبر" ميزانية نقررها على الإطلاق للجيش.

ولم يحدد ترامب ما إذا كان المبلغ مخصصا للبنتاغون فقط أم لميزانية الدفاع الوطني الإجمالية، والتي تشمل أيضا وكالات أخرى.
مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
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