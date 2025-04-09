https://sarabic.ae/20250409/اتهام-أمريكي-بإهانة-الذات-الملكية-في-تايلاند-وواشنطن-ترد-1099366693.html

اتهام أمريكي بإهانة الذات الملكية في تايلاند... وواشنطن ترد

اتهام أمريكي بإهانة الذات الملكية في تايلاند... وواشنطن ترد

سبوتنيك عربي

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن "قلقها العميق" إزاء اعتقال الأكاديمي الأمريكي بول تشامبرز في تايلاند، إثر اتهامه بإهانة الذات الملكية، مؤكدة أنها تتابع... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T10:43+0000

2025-04-09T10:43+0000

2025-04-09T10:43+0000

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وفي بيان أمس الثلاثاء، قالت الخارجية الأمريكية: إن "هذه القضية تثير من جديد مخاوف واشنطن المستمرة بشأن استخدام قوانين إهانة الذات الملكية في تايلاند".وأضافت أنها تواصل حثّ السلطات على احترام حرية التعبير وضمان عدم إساءة استخدام هذه القوانين لكبح الآراء المشروعة. وتابعت: "سنواصل مراقبة هذه القضية عن كثب والدعوة إلى معاملة بول تشامبرز بشكل عادل". كما أكدت أن المسؤولين في السفارة الأمريكية في بانكوك، يقدمون الدعم القنصلي المناسب لتشامبرز، حيث تم تقديم طلب بلقائه للتأكد من سلامته وتقديم أي دعم ضروري. وبحسب الشرطة التايلاندية، تستند التهم الموجهة لتشامبرز إلى المادة 112 من قانون العقوبات التايلاندي، التي تجرّم "تشويه السمعة أو إهانة أو تهديد الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الوصي على العرش"، وتفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 3 إلى 15 سنة.ويُنظر إلى النظام الملكي في تايلاند على أنه مقدس، فيما يُعدّ الحديث العلني عن المادة 112 من المحرمات، وقد أُدين العشرات بموجبها خلال السنوات الماضية.من جانبه، نفى محامي تشامبرز الاتهامات الموجهة لموكله، موضحًا أن الشكوى تستند إلى ملخّص نُشر عن ندوة أكاديمية عبر الإنترنت شارك فيها تشامبرز العام الماضي، وقد تم نشر هذا الملخص على موقع تابع لمعهد بحثي مقره خارج تايلاند.

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