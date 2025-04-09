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خبير: رفع ميزانية البنتاغون رسالة أمريكية واضحة للصين
خبير: رفع ميزانية البنتاغون رسالة أمريكية واضحة للصين
سبوتنيك عربي
تطرق الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفن صهيوني، إلى الزيادة الضخمة والتاريخية في ميزانية البنتاغون الأمريكي والتي وصلت إلى تريليون دولار"، معتبرًا أنها تشكل... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T13:04+0000
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وأضاف صهيوني في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب لا يرى أن الخطر على الولايات المتحدة يأتي من منطقة الشرق الأوسط ولا حتى أوروبا أو روسيا، بل من جنوب شرق آسيا والصين"، مشيرًا إلى أن "صراع ترامب مع الصين اقتصادي عسكري سياسي وتكنولوجي وأن كل تصريحاته وعمله يهدف لمحاربتها".وفي ما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من أوروبا الشرقية"، رأى صهيوني "أن هذا يشكل رسالة جدية وصارمة لكل من أوروبا، وفلاديمير زيلينسكي، بضرورة إنهاء ملف أوكرانيا بأسرع وقت والجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا من دون أي شروط مسبقة".وتابع ضيف "سبوتنيك": "ترامب عندما يخير بين أوروبا وأوكرانيا من جهة وبين علاقة جيدة مع روسيا تؤدي إلى خفض التصعيد السياسي والاقتصادي معها، فإنه بالتأكيد سيتبع الخيار الأخير لأنه يريد تركيز جهده على جنوب شرق آسيا".وفي السياق ذاته، قال صهيوني إن "ترامب يضغط على الأوروبيين ليزيدوا من إسهامهم المالي في ميزانية "الناتو"، لأنه يرى أن الدول الأوروبية تسرق الولايات المتحدة وتستغلها".أما عن مدى تأثير قرارات ترامب على الشعب الأمريكي، فأوضح صهيوني أن "لهذه القرارات تأثير على الأوضاع المعيشية للمواطن"، متوقعًا أنه "في حال واصل ترامب سياساته الاقتصادية هذه فإن الولايات المتحدة قد تتجه إلى التقسيم".لأول مرة في تاريخها... ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولارمجلة تكشف عن تهديد وجودي للولايات المتحدة الأمريكية
https://sarabic.ae/20250408/لأول-مرة-في-تاريخها-ميزانية-البنتاغون-المقبلة-تبلغ-تريليون-دولار--1099324158.html
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حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: رفع ميزانية البنتاغون رسالة أمريكية واضحة للصين

13:04 GMT 09.04.2025
حاملة طائرات صينية
حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
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حصري
تطرق الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفن صهيوني، إلى الزيادة الضخمة والتاريخية في ميزانية البنتاغون الأمريكي والتي وصلت إلى تريليون دولار"، معتبرًا أنها تشكل "رسالة واضحة من واشنطن لبكين في ما يتعلق بسباق التسلح بين البلدين".
وأضاف صهيوني في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب لا يرى أن الخطر على الولايات المتحدة يأتي من منطقة الشرق الأوسط ولا حتى أوروبا أو روسيا، بل من جنوب شرق آسيا والصين"، مشيرًا إلى أن "صراع ترامب مع الصين اقتصادي عسكري سياسي وتكنولوجي وأن كل تصريحاته وعمله يهدف لمحاربتها".

ونفى صهيوني أن تكون الإقالات التي حدثت في مناصب رفيعة في الولايات المتحدة مرتبطة بعوامل خارجية أو بالحرب الاقتصادية التي يشنها ضد الصين، مؤكدًا أن لها أبعاد محض داخلية.

وفي ما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من أوروبا الشرقية"، رأى صهيوني "أن هذا يشكل رسالة جدية وصارمة لكل من أوروبا، وفلاديمير زيلينسكي، بضرورة إنهاء ملف أوكرانيا بأسرع وقت والجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا من دون أي شروط مسبقة".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
لأول مرة في تاريخها... ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولار
أمس, 06:35 GMT
وتابع ضيف "سبوتنيك": "ترامب عندما يخير بين أوروبا وأوكرانيا من جهة وبين علاقة جيدة مع روسيا تؤدي إلى خفض التصعيد السياسي والاقتصادي معها، فإنه بالتأكيد سيتبع الخيار الأخير لأنه يريد تركيز جهده على جنوب شرق آسيا".

وتطرق صهيوني إلى مستقبل العلاقات الأوروبية الأمريكية، مشيرًا إلى أن "الأوروبيين لا يمكنهم العيش من دون أمريكا وهم ربطوا مصيرهم الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري بالولايات المتحدة"، مؤكدًا أن "أي قرار تتخذه الخارجية الأمريكية فإن الدول الأوروبية تنصاع إليه".

وفي السياق ذاته، قال صهيوني إن "ترامب يضغط على الأوروبيين ليزيدوا من إسهامهم المالي في ميزانية "الناتو"، لأنه يرى أن الدول الأوروبية تسرق الولايات المتحدة وتستغلها".
أما عن مدى تأثير قرارات ترامب على الشعب الأمريكي، فأوضح صهيوني أن "لهذه القرارات تأثير على الأوضاع المعيشية للمواطن"، متوقعًا أنه "في حال واصل ترامب سياساته الاقتصادية هذه فإن الولايات المتحدة قد تتجه إلى التقسيم".
لأول مرة في تاريخها... ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولار
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