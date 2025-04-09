https://sarabic.ae/20250409/خبير-رفع-ميزانية-البنتاغون-رسالة-أمريكية-واضحة-للصين--1099377037.html

خبير: رفع ميزانية البنتاغون رسالة أمريكية واضحة للصين

خبير: رفع ميزانية البنتاغون رسالة أمريكية واضحة للصين

سبوتنيك عربي

تطرق الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفن صهيوني، إلى الزيادة الضخمة والتاريخية في ميزانية البنتاغون الأمريكي والتي وصلت إلى تريليون دولار"، معتبرًا أنها تشكل... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T13:04+0000

2025-04-09T13:04+0000

2025-04-09T13:04+0000

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وأضاف صهيوني في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب لا يرى أن الخطر على الولايات المتحدة يأتي من منطقة الشرق الأوسط ولا حتى أوروبا أو روسيا، بل من جنوب شرق آسيا والصين"، مشيرًا إلى أن "صراع ترامب مع الصين اقتصادي عسكري سياسي وتكنولوجي وأن كل تصريحاته وعمله يهدف لمحاربتها".وفي ما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من أوروبا الشرقية"، رأى صهيوني "أن هذا يشكل رسالة جدية وصارمة لكل من أوروبا، وفلاديمير زيلينسكي، بضرورة إنهاء ملف أوكرانيا بأسرع وقت والجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا من دون أي شروط مسبقة".وتابع ضيف "سبوتنيك": "ترامب عندما يخير بين أوروبا وأوكرانيا من جهة وبين علاقة جيدة مع روسيا تؤدي إلى خفض التصعيد السياسي والاقتصادي معها، فإنه بالتأكيد سيتبع الخيار الأخير لأنه يريد تركيز جهده على جنوب شرق آسيا".وفي السياق ذاته، قال صهيوني إن "ترامب يضغط على الأوروبيين ليزيدوا من إسهامهم المالي في ميزانية "الناتو"، لأنه يرى أن الدول الأوروبية تسرق الولايات المتحدة وتستغلها".أما عن مدى تأثير قرارات ترامب على الشعب الأمريكي، فأوضح صهيوني أن "لهذه القرارات تأثير على الأوضاع المعيشية للمواطن"، متوقعًا أنه "في حال واصل ترامب سياساته الاقتصادية هذه فإن الولايات المتحدة قد تتجه إلى التقسيم".لأول مرة في تاريخها... ميزانية البنتاغون المقبلة تبلغ تريليون دولارمجلة تكشف عن تهديد وجودي للولايات المتحدة الأمريكية

https://sarabic.ae/20250408/لأول-مرة-في-تاريخها-ميزانية-البنتاغون-المقبلة-تبلغ-تريليون-دولار--1099324158.html

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