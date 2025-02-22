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مجلة تكشف عن تهديد وجودي للولايات المتحدة الأمريكية
مجلة تكشف عن تهديد وجودي للولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الجيش الأمريكي قد يشهد تغييرات كبيرة في السنوات المقبلة وخاصة خلال فترة حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T15:02+0000
2025-02-22T15:02+0000
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وقالت مجلة أمريكية إن إيلون ماسك، الذي عينه ترامب في منصب وزير الكفاءة الحكومية، يتولى مهام تخفيض الإنفاق الحكومي في جميع القطاعات، التي لن يكون الجيش الأمريكي بمنأى عنها.وبحسب التقرير، فإن ماسك، الذي انتقد العديد من برامج التسلح باهظة التكلفة في السابق وخاصة برنامج مقاتلات "إف - 35" الشبحية، ربما يبدأ في تنفيذ خطته بتخفيض ميزانية الجيش الأمريكي تدريجيا، حتى يواجه التهديد الوجودي الذي يواجه الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أكبر خطرا من روسيا والصين.ولفتت المجلة إلى أن هذا التهديد يتمثل في ارتفاع مستويات الدين العام الحكومية بصورة مستمرة وبلا حدود بصورة تهدد الأمن القومي الأمريكي.وتابعت المجلة: "وضع إدارة ترامب هدفا لمواجهة نمو الدين الوطني هو خطوة صحيحة بصورة عامة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإنفاق العسكري".وأوضحت المجلة أن مذكرة تم الكشف عنها تابعة لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، تتضمن أوامر للقيادة العليا في البنتاغون لوضع خطط تهدف إلى خفض ميزانية الدفاع بنسبة 40 في المئة على مدار خمس سنوات.لكن المذكرة استثنت 17 قطاعا عسكريا أبرزها أمن الحدود وبرامج الدفاع الصاروخي وبرامج الطائرات المسيرة الهجومية.وتقدَّر ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025 بنحو 850 مليار دولار، بعد أن شهدت ارتفاعًا هائلًا منذ عام 2010.ورغم تزايد الإنفاق العسكري، فإن القدرات القتالية للجيش الأمريكي تتراجع بصورة مستمرة، حتى بات البنتاغون غير قادر على إنتاج الطائرات الحربية والسفن العسكرية والمنصات الاستراتيجية بكميات كبيرة أو بأسعار معقولة أو ضمن جداول زمنية مناسبة، إضافة إلى سلسلة من الإخفاقات العسكرية المتتالية حول العالم.
https://sarabic.ae/20240602/أبرزها-نفاد-الذخيرة-7-أزمات-تطارد-الجيش-الأمريكي-1089435863.html
https://sarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html
https://sarabic.ae/20241125/إيلون-ماسك-ينتقد-مقاتلات-إف-35-1095182489.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, دونالد ترامب

مجلة تكشف عن تهديد وجودي للولايات المتحدة الأمريكية

15:02 GMT 22.02.2025
© Getty Images / Sean Gallup / Staffدبابة أمريكية
دبابة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Getty Images / Sean Gallup / Staff
تابعنا عبر
تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الجيش الأمريكي قد يشهد تغييرات كبيرة في السنوات المقبلة وخاصة خلال فترة حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وقالت مجلة أمريكية إن إيلون ماسك، الذي عينه ترامب في منصب وزير الكفاءة الحكومية، يتولى مهام تخفيض الإنفاق الحكومي في جميع القطاعات، التي لن يكون الجيش الأمريكي بمنأى عنها.
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وبحسب التقرير، فإن ماسك، الذي انتقد العديد من برامج التسلح باهظة التكلفة في السابق وخاصة برنامج مقاتلات "إف - 35" الشبحية، ربما يبدأ في تنفيذ خطته بتخفيض ميزانية الجيش الأمريكي تدريجيا، حتى يواجه التهديد الوجودي الذي يواجه الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أكبر خطرا من روسيا والصين.
ولفتت المجلة إلى أن هذا التهديد يتمثل في ارتفاع مستويات الدين العام الحكومية بصورة مستمرة وبلا حدود بصورة تهدد الأمن القومي الأمريكي.
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وتابعت المجلة: "وضع إدارة ترامب هدفا لمواجهة نمو الدين الوطني هو خطوة صحيحة بصورة عامة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإنفاق العسكري".
وأوضحت المجلة أن مذكرة تم الكشف عنها تابعة لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، تتضمن أوامر للقيادة العليا في البنتاغون لوضع خطط تهدف إلى خفض ميزانية الدفاع بنسبة 40 في المئة على مدار خمس سنوات.
لكن المذكرة استثنت 17 قطاعا عسكريا أبرزها أمن الحدود وبرامج الدفاع الصاروخي وبرامج الطائرات المسيرة الهجومية.
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وتقدَّر ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025 بنحو 850 مليار دولار، بعد أن شهدت ارتفاعًا هائلًا منذ عام 2010.
ورغم تزايد الإنفاق العسكري، فإن القدرات القتالية للجيش الأمريكي تتراجع بصورة مستمرة، حتى بات البنتاغون غير قادر على إنتاج الطائرات الحربية والسفن العسكرية والمنصات الاستراتيجية بكميات كبيرة أو بأسعار معقولة أو ضمن جداول زمنية مناسبة، إضافة إلى سلسلة من الإخفاقات العسكرية المتتالية حول العالم.
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