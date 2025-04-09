https://sarabic.ae/20250409/روسيا-تعتبر-الملحق-العسكري-الروماني-ونائبه-شخصين-غير-مرغوب-فيهما-1099384170.html
روسيا تعتبر الملحق العسكري الروماني ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما
روسيا تعتبر الملحق العسكري الروماني ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا أن الملحق العسكري في البعثة الدبلوماسية الرومانية في موسكو ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T15:32+0000
2025-04-09T15:32+0000
2025-04-09T15:32+0000
روسيا
رومانيا
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وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "في 9 أبريل/نيسان، تم استدعاء القائمة بالأعمال المؤقتة الرومانية في روسيا، ليليانا بوردا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمها مذكرة من الوزارة تعلن فيها أن الملحق العسكري في البعثة الدبلوماسية الرومانية في موسكو ونائبه شخصيات غير مرغوب فيهما".وفي الخامس من مارس/آذار، أعلنت رومانيا أن الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما على أراضيها.أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ذلك الوقت، أن السلطات الرومانية لم تفعل سوى جعل الأمور أسوأ بالنسبة لها بقرارها.الخارجية الروسية تعلق على "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصينالخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي على خلفية احتجاز دبلوماسية روسية في مطار باريس
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روسيا, رومانيا
روسيا تعتبر الملحق العسكري الروماني ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما
أعلنت روسيا أن الملحق العسكري في البعثة الدبلوماسية الرومانية في موسكو ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "في 9 أبريل/نيسان، تم استدعاء القائمة بالأعمال المؤقتة الرومانية في روسيا، ليليانا بوردا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمها مذكرة من الوزارة تعلن فيها أن الملحق العسكري في البعثة الدبلوماسية الرومانية في موسكو ونائبه شخصيات غير مرغوب فيهما".
وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يأتي ردا على القرار غير المبرر الذي اتخذه الجانب الروماني في وقت سابق بإعلان الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما".
وفي الخامس من مارس/آذار، أعلنت رومانيا أن الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما على أراضيها.
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ذلك الوقت، أن السلطات الرومانية لم تفعل سوى جعل الأمور أسوأ بالنسبة لها بقرارها.