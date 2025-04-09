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https://sarabic.ae/20250409/روسيا-تعتبر-الملحق-العسكري-الروماني-ونائبه-شخصين-غير-مرغوب-فيهما-1099384170.html
روسيا تعتبر الملحق العسكري الروماني ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما
روسيا تعتبر الملحق العسكري الروماني ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا أن الملحق العسكري في البعثة الدبلوماسية الرومانية في موسكو ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T15:32+0000
2025-04-09T15:32+0000
روسيا
رومانيا
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وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "في 9 أبريل/نيسان، تم استدعاء القائمة بالأعمال المؤقتة الرومانية في روسيا، ليليانا بوردا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمها مذكرة من الوزارة تعلن فيها أن الملحق العسكري في البعثة الدبلوماسية الرومانية في موسكو ونائبه شخصيات غير مرغوب فيهما".وفي الخامس من مارس/آذار، أعلنت رومانيا أن الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما على أراضيها.أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ذلك الوقت، أن السلطات الرومانية لم تفعل سوى جعل الأمور أسوأ بالنسبة لها بقرارها.الخارجية الروسية تعلق على "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصينالخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي على خلفية احتجاز دبلوماسية روسية في مطار باريس
https://sarabic.ae/20250409/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الفرنسي-على-خلفية-اعتقال-سلطات-بلاده-أحد-موظفات-الوزارة-1099364495.html
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روسيا, رومانيا
روسيا, رومانيا

روسيا تعتبر الملحق العسكري الروماني ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما

15:32 GMT 09.04.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلنت روسيا أن الملحق العسكري في البعثة الدبلوماسية الرومانية في موسكو ونائبه شخصين غير مرغوب فيهما، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان وزراة الخارجية الروسية: "في 9 أبريل/نيسان، تم استدعاء القائمة بالأعمال المؤقتة الرومانية في روسيا، ليليانا بوردا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمها مذكرة من الوزارة تعلن فيها أن الملحق العسكري في البعثة الدبلوماسية الرومانية في موسكو ونائبه شخصيات غير مرغوب فيهما".

وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يأتي ردا على القرار غير المبرر الذي اتخذه الجانب الروماني في وقت سابق بإعلان الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي على خلفية احتجاز دبلوماسية روسية في مطار باريس
09:03 GMT
وفي الخامس من مارس/آذار، أعلنت رومانيا أن الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما على أراضيها.
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ذلك الوقت، أن السلطات الرومانية لم تفعل سوى جعل الأمور أسوأ بالنسبة لها بقرارها.
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