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الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي على خلفية احتجاز دبلوماسية روسية في مطار باريس
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي على خلفية احتجاز دبلوماسية روسية في مطار باريس
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية، باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السفير الفرنسي في موسكو، قد تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية احتجاز... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T09:03+0000
2025-04-09T09:12+0000
روسيا
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وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "وأرسلت السفارة الروسية في باريس مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الفرنسية".وأردفت: "خلال المحادثة، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن احتجاجها الشديد لإدارة السفارة الفرنسية في موسكو، ونتيجةً للجهود المبذولة، سُمح لزميلتنا في النهاية بدخول البلاد، لكنها اضطرت لقضاء يوم في المنطقة الحرة للمطار، ولا ننوي ترك هذا الأمر دون تبعات".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17 آذار/ مارس، أن موسكو وافقت على تعيين نيكولاس دي ريفيير، سفيرًا جديدًا لفرنسا لدى روسيا، وأبلغت باريس بقرارها عبر القنوات الدبلوماسية ومنحته تأشيرة دخول.وأضافت: أن "نيكولاس دي ريفيير أنهى عمله الآن في نيويورك وحصل على تأشيرة دخول للوصول إلى روسيا".الدوما الروسي: تصريح ماكرون بشأن مناقشة استخدام الأسلحة النووية هو طريق إلى المأساة
https://sarabic.ae/20250308/الكرملين-فرنسا-كذبت-كثيرا-ولم-تف-بالتزاماتها-في-اتفاقيات-مينسك----1098503986.html
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روسيا, أخبار فرنسا

الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي على خلفية احتجاز دبلوماسية روسية في مطار باريس

09:03 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 09:12 GMT 09.04.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت المتحدثة الرسمية، باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السفير الفرنسي في موسكو، قد تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية احتجاز موظفة في الوزارة من قبل خدمة الحدود الفرنسية.
وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "وأرسلت السفارة الروسية في باريس مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الفرنسية".
وأردفت: "خلال المحادثة، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن احتجاجها الشديد لإدارة السفارة الفرنسية في موسكو، ونتيجةً للجهود المبذولة، سُمح لزميلتنا في النهاية بدخول البلاد، لكنها اضطرت لقضاء يوم في المنطقة الحرة للمطار، ولا ننوي ترك هذا الأمر دون تبعات".

استدعاء السفير ومذكرة الاحتجاج ليسا التبعات (التي تعهدت بها)، وعلى باريس أن تفقه ذلك.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17 آذار/ مارس، أن موسكو وافقت على تعيين نيكولاس دي ريفيير، سفيرًا جديدًا لفرنسا لدى روسيا، وأبلغت باريس بقرارها عبر القنوات الدبلوماسية ومنحته تأشيرة دخول.
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وقالت الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": "بعد دراسة متأنية لهذا الطلب من باريس تم اتخاذ قرار بالموافقة على الترشيح المقدم، وتم إخطار الجانب الفرنسي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية".

وأضافت: أن "نيكولاس دي ريفيير أنهى عمله الآن في نيويورك وحصل على تأشيرة دخول للوصول إلى روسيا".
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