https://sarabic.ae/20250409/علماء-روس-يطورون-عناصر-تثبيت-أجزاء-الطائرات-1099360684.html

علماء روس يطورون عناصر تثبيت أجزاء الطائرات

علماء روس يطورون عناصر تثبيت أجزاء الطائرات

سبوتنيك عربي

نجح علماء من جامعة سامارا، في تطوير تقنية جديدة لتقوية عناصر التثبيت لأجزاء الطائرات والمركبات الفضائية، والتي تضاعف قوتها مع تقليل وزنها في نفس الوقت. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T05:36+0000

2025-04-09T05:36+0000

2025-04-09T05:36+0000

مجتمع

علوم

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ويقول الباحثون إن النهج المقترح يسمح بإنشاء نماذج أكثر تعقيدًا، للعناصر من نظائرها الموجودة.، حسب النتائج المنشورة في مجلة "مانيوفاكشورارز بروسيسز".وقال علماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، إن "استخدام المواد المركبة في الهياكل، والتي تتمتع بالقوة العالية والوزن المنخفض، أصبح اليوم شائعًا بشكل متزايد، وبحسب قولهم فإن الطائرة الحديثة تتكون بنسبة 50% من مواد مركبة، والتي تستخدم، على سبيل المثال، في صنع ألواح الأجنحة وعناصر جسم الطائرة".وأضافوا: "يتطلب النمو الإضافي في استخدام المواد المركبة في الطيران، استخدامها في الأماكن التي يتم فيها ربط الأجزاء (العقد لنقل القوى المركزة)، الأمر الذي يستلزم استخدام عناصر مدمجة، ومكونات تقوية خاصة".وقال يفغيني كوركين، الأستاذ المشارك في قسم تصميم وبناء الطائرات في جامعة سامارا: "تتيح لنا التقنيات المضافة إنشاء هياكل ذات مسامية متغيرة، مما يقلل الوزن بشكل كبير ويحسن الالتصاق بالمادة المركبة، وتعمل خوارزميتنا على أتمتة التصميم، مما يضمن وزنًا خفيفًا وقوة عالية في مناطق تركيز الحمل".وكما أوضح المتخصصون في الجامعة، هناك حاليًا أعمال أخرى حول التحسين الطوبولوجي متعدد المراحل الذي استخدموه.في هذه المرحلة، يواجه المتخصصون مهمة تطوير طريقة لتحسين الطوبولوجيا متعددة المراحل للعناصر المعدنية المضمنة في بيئة متباينة الخواص، مع الأخذ في الاعتبار الديناميكية المائية لعملية صب المركبات البلاستيكية الحرارية.وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات

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