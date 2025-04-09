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https://sarabic.ae/20250409/علماء-روس-يطورون-عناصر-تثبيت-أجزاء-الطائرات-1099360684.html
علماء روس يطورون عناصر تثبيت أجزاء الطائرات
علماء روس يطورون عناصر تثبيت أجزاء الطائرات
سبوتنيك عربي
نجح علماء من جامعة سامارا، في تطوير تقنية جديدة لتقوية عناصر التثبيت لأجزاء الطائرات والمركبات الفضائية، والتي تضاعف قوتها مع تقليل وزنها في نفس الوقت. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T05:36+0000
2025-04-09T05:36+0000
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ويقول الباحثون إن النهج المقترح يسمح بإنشاء نماذج أكثر تعقيدًا، للعناصر من نظائرها الموجودة.، حسب النتائج المنشورة في مجلة "مانيوفاكشورارز بروسيسز".وقال علماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، إن "استخدام المواد المركبة في الهياكل، والتي تتمتع بالقوة العالية والوزن المنخفض، أصبح اليوم شائعًا بشكل متزايد، وبحسب قولهم فإن الطائرة الحديثة تتكون بنسبة 50% من مواد مركبة، والتي تستخدم، على سبيل المثال، في صنع ألواح الأجنحة وعناصر جسم الطائرة".وأضافوا: "يتطلب النمو الإضافي في استخدام المواد المركبة في الطيران، استخدامها في الأماكن التي يتم فيها ربط الأجزاء (العقد لنقل القوى المركزة)، الأمر الذي يستلزم استخدام عناصر مدمجة، ومكونات تقوية خاصة".وقال يفغيني كوركين، الأستاذ المشارك في قسم تصميم وبناء الطائرات في جامعة سامارا: "تتيح لنا التقنيات المضافة إنشاء هياكل ذات مسامية متغيرة، مما يقلل الوزن بشكل كبير ويحسن الالتصاق بالمادة المركبة، وتعمل خوارزميتنا على أتمتة التصميم، مما يضمن وزنًا خفيفًا وقوة عالية في مناطق تركيز الحمل".وكما أوضح المتخصصون في الجامعة، هناك حاليًا أعمال أخرى حول التحسين الطوبولوجي متعدد المراحل الذي استخدموه.في هذه المرحلة، يواجه المتخصصون مهمة تطوير طريقة لتحسين الطوبولوجيا متعددة المراحل للعناصر المعدنية المضمنة في بيئة متباينة الخواص، مع الأخذ في الاعتبار الديناميكية المائية لعملية صب المركبات البلاستيكية الحرارية.وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
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علوم
علوم

علماء روس يطورون عناصر تثبيت أجزاء الطائرات

05:36 GMT 09.04.2025
© Photo / Unsplash/ Ross Parmlyطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Photo / Unsplash/ Ross Parmly
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نجح علماء من جامعة سامارا، في تطوير تقنية جديدة لتقوية عناصر التثبيت لأجزاء الطائرات والمركبات الفضائية، والتي تضاعف قوتها مع تقليل وزنها في نفس الوقت.
ويقول الباحثون إن النهج المقترح يسمح بإنشاء نماذج أكثر تعقيدًا، للعناصر من نظائرها الموجودة.، حسب النتائج المنشورة في مجلة "مانيوفاكشورارز بروسيسز".
وقال علماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، إن "استخدام المواد المركبة في الهياكل، والتي تتمتع بالقوة العالية والوزن المنخفض، أصبح اليوم شائعًا بشكل متزايد، وبحسب قولهم فإن الطائرة الحديثة تتكون بنسبة 50% من مواد مركبة، والتي تستخدم، على سبيل المثال، في صنع ألواح الأجنحة وعناصر جسم الطائرة".
وأضافوا: "يتطلب النمو الإضافي في استخدام المواد المركبة في الطيران، استخدامها في الأماكن التي يتم فيها ربط الأجزاء (العقد لنقل القوى المركزة)، الأمر الذي يستلزم استخدام عناصر مدمجة، ومكونات تقوية خاصة".
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وكان هدف بحثهم هو تطوير طريقة محسنة لتصميم مثل هذه العناصر، والاستفادة من التصنيع الإضافي (الطباعة ثلاثية الأبعاد)، حيث تتميز الأجزاء المضمنة التقليدية بشكل بسيط، ويتم تصنيعها باستخدام المعالجة الميكانيكية، وبحسب علماء من جامعة سامارا، فإن هذا يجعل الهيكل أثقل.

وقال يفغيني كوركين، الأستاذ المشارك في قسم تصميم وبناء الطائرات في جامعة سامارا: "تتيح لنا التقنيات المضافة إنشاء هياكل ذات مسامية متغيرة، مما يقلل الوزن بشكل كبير ويحسن الالتصاق بالمادة المركبة، وتعمل خوارزميتنا على أتمتة التصميم، مما يضمن وزنًا خفيفًا وقوة عالية في مناطق تركيز الحمل".
وبحسب قوله، فإن التجارب التي أجريت أكدت فعالية الخوارزمية: حيث إن استخدام العناصر المضمنة المصممة وفقًا للطريقة المطورة يزيد من قدرة العناصر على تحمل الأحمال بأكثر من مرتين.
وكما أوضح المتخصصون في الجامعة، هناك حاليًا أعمال أخرى حول التحسين الطوبولوجي متعدد المراحل الذي استخدموه.
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ومع ذلك، لتحديد صلابة الهياكل الشبكية المملوءة بالبلاستيك، يتم عادةً استخدام نموذج يعتمد على متوسط ​​خصائص مادتين (البلاستيك والمعادن). وتكمن حداثة نتائج علماء سامارا في تقييم صلابة الهياكل الشبكية المصنوعة من التيتانيوم المملوء بالبولي أميد وإنشاء طريقة لبناء نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد للمنتجات المصممة.

في هذه المرحلة، يواجه المتخصصون مهمة تطوير طريقة لتحسين الطوبولوجيا متعددة المراحل للعناصر المعدنية المضمنة في بيئة متباينة الخواص، مع الأخذ في الاعتبار الديناميكية المائية لعملية صب المركبات البلاستيكية الحرارية.
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