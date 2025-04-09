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حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
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ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20250409/قضية-وفاة-مارادونا-تعود-للواجهة-شهادة-طبيب-قد-تقلب-الموازين-1099364111.html
قضية وفاة مارادونا تعود للواجهة... شهادة طبيب قد تقلب الموازين
قضية وفاة مارادونا تعود للواجهة... شهادة طبيب قد تقلب الموازين
سبوتنيك عربي
فجر الطبيب ماريو أليخاندرو شيتر، الذي عالج أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، لمدة عقدين، مفاجأة من العيار الثقيل خلال شهادته أمام المحكمة في... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T08:18+0000
2025-04-09T08:18+0000
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وقال الطبيب شيتر، للمحكمة: "كان يجب أن يُنقل مارادونا إلى مركز إعادة تأهيل بدلا من إعادته إلى منزله بعد الجراحة التي خضع لها في عام 2020".وأضاف: "بمعرفتي بالمريض، لم أكن لأوصي بالعلاج المنزلي، لم يكن من السهل التعامل معه"، متابعا: "أقول ذلك استنادا إلى خبرتي المباشرة في علاجه خلال أسوأ لحظات حياته".وقال شيتر، الذي كان أيضا حاضرا عند تشريح جثة مارادونا، إن "جميع الأدلة تشير إلى وجود تقصير في توفير الرعاية الممكن تعديلها، وهو ما أدى إلى فشل قلبي"، موضحا أنه كان يعمل مستشارا طبيا ولم تكن لديه سلطة اتخاذ القرار. ويواجه الفريق الطبي الذي أشرف على علاج النجم الأرجنتيني الراحل تهمة "القتل العمد المحتمل"، كما يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما، في محاكمة بدأت في 11 مارس/ آذار الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو/ تموز المقبل، مع التوقع بالاستماع إلى شهادة قرابة 120 شخصا.وكان المدعي العام باتريسيو فيراري، قد وصف في افتتاح المحاكمة، ما حدث بأنه "عملية اغتيال"، مؤكدًا أن فترة النقاهة تحولت إلى "مسرح رعب" بسبب إهمال الفريق الطبي، في حين ينفي المتهمون أي مسؤولية عن الوفاة.وتوفي مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986، في 25 نوفمبر 2020 أثناء تلقيه الرعاية الصحية المنزلية في ضواحي بوينس آيرس، وكان يبلغ من العمر 60 عاما.
https://sarabic.ae/20250328/نتائج-صادمة-لتشريح-مارادونا-قلبه-كان-بحجم-الضعف-وعانى-من-عذاب-شديد-1099024171.html
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رياضة, منوعات, الأخبار
رياضة, منوعات, الأخبار

قضية وفاة مارادونا تعود للواجهة... شهادة طبيب قد تقلب الموازين

08:18 GMT 09.04.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمدرب منتخب الأرجنتين الوطني ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا
مدرب منتخب الأرجنتين الوطني ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
فجر الطبيب ماريو أليخاندرو شيتر، الذي عالج أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، لمدة عقدين، مفاجأة من العيار الثقيل خلال شهادته أمام المحكمة في بوينس آيرس.
وقال الطبيب شيتر، للمحكمة: "كان يجب أن يُنقل مارادونا إلى مركز إعادة تأهيل بدلا من إعادته إلى منزله بعد الجراحة التي خضع لها في عام 2020".
وأضاف: "بمعرفتي بالمريض، لم أكن لأوصي بالعلاج المنزلي، لم يكن من السهل التعامل معه"، متابعا: "أقول ذلك استنادا إلى خبرتي المباشرة في علاجه خلال أسوأ لحظات حياته".
لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، تزين جدار مبنى في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين، 8 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
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وقال شيتر، الذي كان أيضا حاضرا عند تشريح جثة مارادونا، إن "جميع الأدلة تشير إلى وجود تقصير في توفير الرعاية الممكن تعديلها، وهو ما أدى إلى فشل قلبي"، موضحا أنه كان يعمل مستشارا طبيا ولم تكن لديه سلطة اتخاذ القرار.
ويواجه الفريق الطبي الذي أشرف على علاج النجم الأرجنتيني الراحل تهمة "القتل العمد المحتمل"، كما يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما، في محاكمة بدأت في 11 مارس/ آذار الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو/ تموز المقبل، مع التوقع بالاستماع إلى شهادة قرابة 120 شخصا.
وكان المدعي العام باتريسيو فيراري، قد وصف في افتتاح المحاكمة، ما حدث بأنه "عملية اغتيال"، مؤكدًا أن فترة النقاهة تحولت إلى "مسرح رعب" بسبب إهمال الفريق الطبي، في حين ينفي المتهمون أي مسؤولية عن الوفاة.
وتوفي مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986، في 25 نوفمبر 2020 أثناء تلقيه الرعاية الصحية المنزلية في ضواحي بوينس آيرس، وكان يبلغ من العمر 60 عاما.
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