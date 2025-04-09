https://sarabic.ae/20250409/قضية-وفاة-مارادونا-تعود-للواجهة-شهادة-طبيب-قد-تقلب-الموازين-1099364111.html

قضية وفاة مارادونا تعود للواجهة... شهادة طبيب قد تقلب الموازين

قضية وفاة مارادونا تعود للواجهة... شهادة طبيب قد تقلب الموازين

سبوتنيك عربي

فجر الطبيب ماريو أليخاندرو شيتر، الذي عالج أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، لمدة عقدين، مفاجأة من العيار الثقيل خلال شهادته أمام المحكمة في... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T08:18+0000

2025-04-09T08:18+0000

2025-04-09T08:18+0000

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وقال الطبيب شيتر، للمحكمة: "كان يجب أن يُنقل مارادونا إلى مركز إعادة تأهيل بدلا من إعادته إلى منزله بعد الجراحة التي خضع لها في عام 2020".وأضاف: "بمعرفتي بالمريض، لم أكن لأوصي بالعلاج المنزلي، لم يكن من السهل التعامل معه"، متابعا: "أقول ذلك استنادا إلى خبرتي المباشرة في علاجه خلال أسوأ لحظات حياته".وقال شيتر، الذي كان أيضا حاضرا عند تشريح جثة مارادونا، إن "جميع الأدلة تشير إلى وجود تقصير في توفير الرعاية الممكن تعديلها، وهو ما أدى إلى فشل قلبي"، موضحا أنه كان يعمل مستشارا طبيا ولم تكن لديه سلطة اتخاذ القرار. ويواجه الفريق الطبي الذي أشرف على علاج النجم الأرجنتيني الراحل تهمة "القتل العمد المحتمل"، كما يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما، في محاكمة بدأت في 11 مارس/ آذار الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو/ تموز المقبل، مع التوقع بالاستماع إلى شهادة قرابة 120 شخصا.وكان المدعي العام باتريسيو فيراري، قد وصف في افتتاح المحاكمة، ما حدث بأنه "عملية اغتيال"، مؤكدًا أن فترة النقاهة تحولت إلى "مسرح رعب" بسبب إهمال الفريق الطبي، في حين ينفي المتهمون أي مسؤولية عن الوفاة.وتوفي مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986، في 25 نوفمبر 2020 أثناء تلقيه الرعاية الصحية المنزلية في ضواحي بوينس آيرس، وكان يبلغ من العمر 60 عاما.

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