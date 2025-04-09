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عرب بوينت بودكاست
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مصر تحقق إنجازا عالميا غير مسبوق في مجال الصحة
مصر تحقق إنجازا عالميا غير مسبوق في مجال الصحة
سبوتنيك عربي
حققت مصر إنجازا غير مسبوق في مجال الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بلوغ مصر مستوى "الذهبي" في مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، لتصبح بذلك... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T15:13+0000
2025-04-09T15:13+0000
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وقالت صحيفة "الدستور" المصرية إن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود حكومية استثنائية، مدعومة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على الفيروس والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.وأشار وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى أهمية تطبيق مفهوم "اقتصاديات الصحة" لضمان تقديم رعاية صحية فعالة تناسب الظروف الراهنة، خاصة مع التغيرات السريعة في التمويل الصحي العالمي.وأكد أن إدارة القطاع الصحي المصري كانت قادرة على التكيف السريع مع الأزمات العالمية، مما ساهم في تصدر مصر المشهد العالمي في مكافحة فيروس "سي".يشار إلى أنه قبل ثماني سنوات فقط، كانت توقعات علاج فيروس "سي" في مصر شبه معدومة، ولكن بفضل ظهور أدوية جديدة ثورية وانخفاض تكلفتها، تحقق تقدم غير مسبوق في مكافحة هذا الفيروس الذي كان منتشرًا بمعدلات مرتفعة.واستطاعت مصر، في فترة زمنية قياسية، علاج ملايين المصابين، متجاوزة بذلك دولًا تمتلك موارد كبيرة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. ففي عام 2014، أطلقت مصر خطة قومية لفحص جميع المواطنين، مما مكنها من الوصول إلى أعداد هائلة من المرضى. وبحلول عام 2017، تم فحص أكثر من 12 مليون مواطن، وتلقى أكثر من 1.6 مليون مريض العلاج، وهو رقم يفوق ما حققته الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعتين.شكلت الأدوية الجديدة التي ظهرت عام 2013 عاملاً حاسمًا في نجاح مصر، لكن التكلفة الباهظة كانت عقبة كبرى. وبفضل التفاوض الماهر مع شركات الأدوية العالمية، تمكنت مصر من خفض تكلفة العلاج بشكل كبير، حيث توصلت إلى اتفاق مع شركة "جيليد ساينسيز" لتوفير العقاقير بأسعار معقولة.وبدءًا من عام 2017، وزعت الحكومة الأدوية على نطاق واسع، مما جعل العلاج متاحًا بالمجان أو بتكلفة رمزية. وقد أسهم ذلك، إلى جانب برامج الفحص الشامل في القرى والمحافظات، في القضاء على الفيروس في وقت قياسي.يذكر أنه في عام 2017، بدأت وزارة الصحة المصرية تنفيذ برنامج فحص شامل، حيث تم إرسال أكثر من 260 فريقًا طبيًا إلى القرى والأحياء للكشف المبكر عن المرض، وقد أدى هذا البرنامج إلى تحقيق معدلات علاج غير مسبوقة، مما جعل مصر نموذجًا يُحتذى به عالميًا.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر تحقق إنجازا عالميا غير مسبوق في مجال الصحة

15:13 GMT 09.04.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الصحة المصري، د خالد عبد الغفار
وزير الصحة المصري، د خالد عبد الغفار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حققت مصر إنجازا غير مسبوق في مجال الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بلوغ مصر مستوى "الذهبي" في مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تنجح في القضاء على الفيروس بشكل كامل.
وقالت صحيفة "الدستور" المصرية إن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود حكومية استثنائية، مدعومة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على الفيروس والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وأشار وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى أهمية تطبيق مفهوم "اقتصاديات الصحة" لضمان تقديم رعاية صحية فعالة تناسب الظروف الراهنة، خاصة مع التغيرات السريعة في التمويل الصحي العالمي.
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
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وأكد أن إدارة القطاع الصحي المصري كانت قادرة على التكيف السريع مع الأزمات العالمية، مما ساهم في تصدر مصر المشهد العالمي في مكافحة فيروس "سي".
يشار إلى أنه قبل ثماني سنوات فقط، كانت توقعات علاج فيروس "سي" في مصر شبه معدومة، ولكن بفضل ظهور أدوية جديدة ثورية وانخفاض تكلفتها، تحقق تقدم غير مسبوق في مكافحة هذا الفيروس الذي كان منتشرًا بمعدلات مرتفعة.
واستطاعت مصر، في فترة زمنية قياسية، علاج ملايين المصابين، متجاوزة بذلك دولًا تمتلك موارد كبيرة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. ففي عام 2014، أطلقت مصر خطة قومية لفحص جميع المواطنين، مما مكنها من الوصول إلى أعداد هائلة من المرضى. وبحلول عام 2017، تم فحص أكثر من 12 مليون مواطن، وتلقى أكثر من 1.6 مليون مريض العلاج، وهو رقم يفوق ما حققته الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعتين.
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شكلت الأدوية الجديدة التي ظهرت عام 2013 عاملاً حاسمًا في نجاح مصر، لكن التكلفة الباهظة كانت عقبة كبرى. وبفضل التفاوض الماهر مع شركات الأدوية العالمية، تمكنت مصر من خفض تكلفة العلاج بشكل كبير، حيث توصلت إلى اتفاق مع شركة "جيليد ساينسيز" لتوفير العقاقير بأسعار معقولة.
وبدءًا من عام 2017، وزعت الحكومة الأدوية على نطاق واسع، مما جعل العلاج متاحًا بالمجان أو بتكلفة رمزية. وقد أسهم ذلك، إلى جانب برامج الفحص الشامل في القرى والمحافظات، في القضاء على الفيروس في وقت قياسي.
يذكر أنه في عام 2017، بدأت وزارة الصحة المصرية تنفيذ برنامج فحص شامل، حيث تم إرسال أكثر من 260 فريقًا طبيًا إلى القرى والأحياء للكشف المبكر عن المرض، وقد أدى هذا البرنامج إلى تحقيق معدلات علاج غير مسبوقة، مما جعل مصر نموذجًا يُحتذى به عالميًا.
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