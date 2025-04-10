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قيادي بـ "الانتقالي اليمني" يوضح أهداف مجلس "شيوخ الجنوب"
قيادي بـ "الانتقالي اليمني" يوضح أهداف مجلس "شيوخ الجنوب"
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، أن قرار رئيس الانتقالي الجنوبي بتشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي جاء انطلاقاً من كون المجلس... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T21:48+0000
2025-04-10T21:48+0000
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وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "يحمل مجلس الشيوخ القادم في الجنوب على عاتقه مراعاة ومراجعة كل المراحل التاريخية، واحترام التنوع الاجتماعي والسياسي والوطني الذي تتميز به الجغرافيا الجنوبية".ووصف صالح تشكيل اللجنة التحضيرية لمشايخ الجنوب العربي بالخطوة المتممة لهيئات المجلس الانتقالي، مبيناً أن البُعد الأهم لهذا القرار يكمن في تجسيده حقيقة إيمان المجلس بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي، بأهمية تعزيز التصالح والتسامح الجنوبي وشراكة كل أبناء الجنوب في استكمال مهام التحرر وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة، فضلاً عن أن هذا القرار يمثل ترجمة فعلية لمضامين الميثاق الوطني الجنوبي باتجاه التسريع بموجبات الاستقلال بالجنوب وطناً ودولةً وهويةً.وأضاف: "مثل هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس تشكل إعادة اعتبار لهم وتطييبا لـ"خواطرهم" ومحو أي شعور لديهم بالإقصاء على مدى العقود الماضية".ونوه صالح إلى أن الانتقالي ومن خلال تصديه للقضايا والمعضلات الكبري بمسؤولية وطنية، حريص على مثل هذه المعالجات والتطمينات لكل الجنوبيين.وانتقد القيادي الجنوبي اعتبار البعض أن هذه الخطوة تمهد لعودة المشيخات والسلطنات، مضيفا: "ذلك الزمن ولى وهناك مياه غزيرة قد جرت في نهر الدولة والمجتمع في الجنوب ولم يعد مهتما بالعودة لهذا الشكل من الحكم".وأشار صالح إلى أن الحملة التي تم شنها على هذا القرار من قبل بعض المعارضين، إنما أكدت صوابه وكم كان مفاجئا ومؤلما للجهات المعادية، التي لا تتمنى أي معالجات مسؤولة في الجنوب.وأصدر عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أيام قرارا، بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب، الذي يهدف لاستعادة دولة الجنوب العربي.وشهدت مناطق عدة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات شعبية، تنديداً بالانقطاع الكلي لخدمة الكهرباء عن المدينة، وعمد المتظاهرون إلى قطع الطرق وإحراق إطارات السيارات، منددين بالأداء الحكومي وعجز الدولة عن توفير الخدمات وأهمها الكهرباء.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250206/قيادي-بالانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-عدن-تعيش-وضعا-كارثيا-غياب-كامل-للخدمات-الرئيسية-والكهرباء-1097548729.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

قيادي بـ "الانتقالي اليمني" يوضح أهداف مجلس "شيوخ الجنوب"

21:48 GMT 10.04.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHABالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
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أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، أن قرار رئيس الانتقالي الجنوبي بتشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي جاء انطلاقاً من كون المجلس يمثل مظلة وطنية وقيادة تُمثل كل الطيف الجنوبي.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "يحمل مجلس الشيوخ القادم في الجنوب على عاتقه مراعاة ومراجعة كل المراحل التاريخية، واحترام التنوع الاجتماعي والسياسي والوطني الذي تتميز به الجغرافيا الجنوبية".
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ووصف صالح تشكيل اللجنة التحضيرية لمشايخ الجنوب العربي بالخطوة المتممة لهيئات المجلس الانتقالي، مبيناً أن البُعد الأهم لهذا القرار يكمن في تجسيده حقيقة إيمان المجلس بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي، بأهمية تعزيز التصالح والتسامح الجنوبي وشراكة كل أبناء الجنوب في استكمال مهام التحرر وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة، فضلاً عن أن هذا القرار يمثل ترجمة فعلية لمضامين الميثاق الوطني الجنوبي باتجاه التسريع بموجبات الاستقلال بالجنوب وطناً ودولةً وهويةً.
وقال القيادي الجنوبي إن "المشايخ والسلاطين جزء أساسي من النسيج الوطني الجنوبي، وتعرضوا خلال الأشهر الأولى للاستقلال لإجراءات يمكن وصفها بـ"التعسفية".
وأضاف: "مثل هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس تشكل إعادة اعتبار لهم وتطييبا لـ"خواطرهم" ومحو أي شعور لديهم بالإقصاء على مدى العقود الماضية".
ونوه صالح إلى أن الانتقالي ومن خلال تصديه للقضايا والمعضلات الكبري بمسؤولية وطنية، حريص على مثل هذه المعالجات والتطمينات لكل الجنوبيين.
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وانتقد القيادي الجنوبي اعتبار البعض أن هذه الخطوة تمهد لعودة المشيخات والسلطنات، مضيفا: "ذلك الزمن ولى وهناك مياه غزيرة قد جرت في نهر الدولة والمجتمع في الجنوب ولم يعد مهتما بالعودة لهذا الشكل من الحكم".
وأشار صالح إلى أن الحملة التي تم شنها على هذا القرار من قبل بعض المعارضين، إنما أكدت صوابه وكم كان مفاجئا ومؤلما للجهات المعادية، التي لا تتمنى أي معالجات مسؤولة في الجنوب.
واعتبر القيادي الجنوبي، أن القبيلة ورموزها جزء أساس من التكوين الجنوبي، وقد أثبتت كل المراحل أن وجود القبيلة لا تتقاطع مع وجود الدولة في الجنوب، بل تمثل رافدا لها في جهود الأمن والاستقرار، عكس في مناطق أخرى امتلكت القبائل والمشايخ نفوذا وسجونا وجبايات ومصالح وحلت محل الدولة.
وأصدر عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أيام قرارا، بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب، الذي يهدف لاستعادة دولة الجنوب العربي.
وشهدت مناطق عدة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات شعبية، تنديداً بالانقطاع الكلي لخدمة الكهرباء عن المدينة، وعمد المتظاهرون إلى قطع الطرق وإحراق إطارات السيارات، منددين بالأداء الحكومي وعجز الدولة عن توفير الخدمات وأهمها الكهرباء.
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ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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