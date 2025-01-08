https://sarabic.ae/20250108/قيادي-بالحراك-الجنوبي-لـسبوتنيك-لن-تنجح-خطة-الرئاسي-اليمني-لتهدئة-الأوضاع-في-حضرموت-1096604303.html

قيادي بالحراك الجنوبي لـ"سبوتنيك": لن تنجح خطة الرئاسي اليمني لتهدئة الأوضاع في حضرموت

قيادي بالحراك الجنوبي لـ"سبوتنيك": لن تنجح خطة الرئاسي اليمني لتهدئة الأوضاع في حضرموت

سبوتنيك عربي

أكد القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم، أن عموم اليمن يحتاج إلى الاستقرار سواء في الجنوب أو الشمال، وأن العمل على تلبية مطالب منطقة وترك الأخرى... 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T20:39+0000

2025-01-08T20:39+0000

2025-01-08T20:39+0000

حول العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

المبعوث الأممي إلى اليمن

قصف اليمن

حضرموت

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/0d/1050134572_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_20811d37a9e334a187aae855c43029b1.jpg

وأضاف قاسم في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الاستقرار لا تحتاجه حضرموت كمحافضة يمنية جنوبية بل يحتاجه كل الوطن اليمني في الجنوب والشمال على حدا سواء، وليس ذلك فحسب بل المحيط الإقليمي والدولي والسلم والأمن الدوليين كذلك.وأشار قاسم إلى أنه لا يوجد مسمى لا في الدستور ولا في أي اتفاقية رسمية يسمى إقليم حضرموت، والحديث عن خطط المجلس الرئاسي عبارة عن ضجيج للاستهلاك الإعلامي لا غير وسيتلاشى سريعا.وأشار قاسم إلى أن "هذه المطالب لا تزال بعيدة عن محل إجماع أبناء حضرموت والمجلس الرئاسي يحاول فتح ثغرة جديدة، يمكن أن تسهم في خفض التوتر وعودة تصدير النفط ولكنها خطوات مهددة بالفشل".وأردف: "لا بد من الإشارة أن تحرك بعض المكونات الحضرمية لها طابع خاص وارتباطات إقليمية تتحرك وفق مصالح دول الإقليم خاصة، والشعب يعاني من تدهور شتى مناحي الحياة الخاصة والعامة بفعل دور مراكز النفوذ المتوغلة في الفساد، وبسبب المحاصصات السياسية في تولي مناصب الدولة".وشدد قاسم على أنه "لا بد من الفهم العميق، بأن المجلس الرئاسي بات عليل وولد ميتا منذ البداية، ولا يملك القرار ولا يمكن له أن يقدم شيئا، وما تحركاته إلا لاستنزاف الوديعة وكسب مزيد من الوقت دون تحقيق أي نتائج".​وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، الاستجابة لمطالب أبناء محافظة حضرموت شرق اليمن، بما في ذلك استفادة المحافظة من عوائدها المحلية والمركزية لصالح تنمية وإعمار المحافظة، في ظل حراك شعبي واسع تشهده المحافظة الغنية بالنفط.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250107/خلال-زيارته-إلى-صنعاء-هل-ينجح-المبعوث-الأممي-في-اختراق-الأزمة-اليمنية-ووضعها-على-طريق-التهدئة-1096573966.html

حضرموت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, قصف اليمن, حضرموت, محافظ حضرموت, المجلس الانتقالي في حضرموت, محافظ حضرموت, الجيش اليمني, المجلس الانتقالي, المجلس الانتقالي الجنوبي