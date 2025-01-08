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قيادي بالحراك الجنوبي لـ"سبوتنيك": لن تنجح خطة الرئاسي اليمني لتهدئة الأوضاع في حضرموت
قيادي بالحراك الجنوبي لـ"سبوتنيك": لن تنجح خطة الرئاسي اليمني لتهدئة الأوضاع في حضرموت
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم، أن عموم اليمن يحتاج إلى الاستقرار سواء في الجنوب أو الشمال، وأن العمل على تلبية مطالب منطقة وترك الأخرى... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T20:39+0000
2025-01-08T20:39+0000
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وأضاف قاسم في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الاستقرار لا تحتاجه حضرموت كمحافضة يمنية جنوبية بل يحتاجه كل الوطن اليمني في الجنوب والشمال على حدا سواء، وليس ذلك فحسب بل المحيط الإقليمي والدولي والسلم والأمن الدوليين كذلك.وأشار قاسم إلى أنه لا يوجد مسمى لا في الدستور ولا في أي اتفاقية رسمية يسمى إقليم حضرموت، والحديث عن خطط المجلس الرئاسي عبارة عن ضجيج للاستهلاك الإعلامي لا غير وسيتلاشى سريعا.وأشار قاسم إلى أن "هذه المطالب لا تزال بعيدة عن محل إجماع أبناء حضرموت والمجلس الرئاسي يحاول فتح ثغرة جديدة، يمكن أن تسهم في خفض التوتر وعودة تصدير النفط ولكنها خطوات مهددة بالفشل".وأردف: "لا بد من الإشارة أن تحرك بعض المكونات الحضرمية لها طابع خاص وارتباطات إقليمية تتحرك وفق مصالح دول الإقليم خاصة، والشعب يعاني من تدهور شتى مناحي الحياة الخاصة والعامة بفعل دور مراكز النفوذ المتوغلة في الفساد، وبسبب المحاصصات السياسية في تولي مناصب الدولة".وشدد قاسم على أنه "لا بد من الفهم العميق، بأن المجلس الرئاسي بات عليل وولد ميتا منذ البداية، ولا يملك القرار ولا يمكن له أن يقدم شيئا، وما تحركاته إلا لاستنزاف الوديعة وكسب مزيد من الوقت دون تحقيق أي نتائج".​وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، الاستجابة لمطالب أبناء محافظة حضرموت شرق اليمن، بما في ذلك استفادة المحافظة من عوائدها المحلية والمركزية لصالح تنمية وإعمار المحافظة، في ظل حراك شعبي واسع تشهده المحافظة الغنية بالنفط.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250107/خلال-زيارته-إلى-صنعاء-هل-ينجح-المبعوث-الأممي-في-اختراق-الأزمة-اليمنية-ووضعها-على-طريق-التهدئة-1096573966.html
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حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, قصف اليمن, حضرموت, محافظ حضرموت, المجلس الانتقالي في حضرموت, محافظ حضرموت, الجيش اليمني, المجلس الانتقالي, المجلس الانتقالي الجنوبي
حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, قصف اليمن, حضرموت, محافظ حضرموت, المجلس الانتقالي في حضرموت, محافظ حضرموت, الجيش اليمني, المجلس الانتقالي, المجلس الانتقالي الجنوبي

قيادي بالحراك الجنوبي لـ"سبوتنيك": لن تنجح خطة الرئاسي اليمني لتهدئة الأوضاع في حضرموت

20:39 GMT 08.01.2025
© Sputnikانتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية
انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik
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أكد القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم، أن عموم اليمن يحتاج إلى الاستقرار سواء في الجنوب أو الشمال، وأن العمل على تلبية مطالب منطقة وترك الأخرى لن يحقق السلام المجتمعي الذي يسعى إليه الجميع.
وأضاف قاسم في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الاستقرار لا تحتاجه حضرموت كمحافضة يمنية جنوبية بل يحتاجه كل الوطن اليمني في الجنوب والشمال على حدا سواء، وليس ذلك فحسب بل المحيط الإقليمي والدولي والسلم والأمن الدوليين كذلك.
وأشار قاسم إلى أنه لا يوجد مسمى لا في الدستور ولا في أي اتفاقية رسمية يسمى إقليم حضرموت، والحديث عن خطط المجلس الرئاسي عبارة عن ضجيج للاستهلاك الإعلامي لا غير وسيتلاشى سريعا.
وأشار قاسم إلى أن "هذه المطالب لا تزال بعيدة عن محل إجماع أبناء حضرموت والمجلس الرئاسي يحاول فتح ثغرة جديدة، يمكن أن تسهم في خفض التوتر وعودة تصدير النفط ولكنها خطوات مهددة بالفشل".
وأردف: "لا بد من الإشارة أن تحرك بعض المكونات الحضرمية لها طابع خاص وارتباطات إقليمية تتحرك وفق مصالح دول الإقليم خاصة، والشعب يعاني من تدهور شتى مناحي الحياة الخاصة والعامة بفعل دور مراكز النفوذ المتوغلة في الفساد، وبسبب المحاصصات السياسية في تولي مناصب الدولة".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
خلال زيارته إلى صنعاء... هل ينجح المبعوث الأممي في اختراق الأزمة اليمنية ووضعها على طريق التهدئة؟
أمس, 20:09 GMT
وشدد قاسم على أنه "لا بد من الفهم العميق، بأن المجلس الرئاسي بات عليل وولد ميتا منذ البداية، ولا يملك القرار ولا يمكن له أن يقدم شيئا، وما تحركاته إلا لاستنزاف الوديعة وكسب مزيد من الوقت دون تحقيق أي نتائج".
​وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، الاستجابة لمطالب أبناء محافظة حضرموت شرق اليمن، بما في ذلك استفادة المحافظة من عوائدها المحلية والمركزية لصالح تنمية وإعمار المحافظة، في ظل حراك شعبي واسع تشهده المحافظة الغنية بالنفط.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
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