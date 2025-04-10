https://sarabic.ae/20250410/من-16-إلى-30-يوما-روسيا-تمدد-صلاحية-التأشيرة-الإلكترونية-للأجانب-1099418543.html
من 16 إلى 30 يوما... روسيا تمدد صلاحية التأشيرة الإلكترونية للأجانب
من 16 إلى 30 يوما... روسيا تمدد صلاحية التأشيرة الإلكترونية للأجانب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الحد الأقصى لمدة الإقامة للسياح الأجانب في روسيا بتأشيرة إلكترونية موحدة ستزيد مدة صلاحيتها. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T14:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين خلال جلسة للحكومة، اليوم الخميس: "للعام الثاني على التوالي يتحصل سياح أجانب من 64 دولة على تأشيرة إلكترونية موحدة، حيث تم منح التأشيرة هذه الفترة أكثر من مليون مرة، مضيفا أنه سيتم النظر زيادة مدة الإقامة المسموح بها للمواطن الأجنبي في روسيا من 16 إلى 30 يومًا، كما أنه سيتم أيضا زيادة مدة صلاحية التأشيرة إلى أربعة أشهر".وأضاف أن "التغييرات ستمكن أيضًا السياح الأجانب الراغبين بالسفر إلى روسيا من التنقل في كامل مناطق وأقاليم روسيا".وأكد ميشوستين أن هذه التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنمية وتوسيع العلاقات في مجال الأعمال في روسيا.ووافقت الحكومة الروسية، في وقت سابق، على زيادة صلاحية ومدة إقامة التأشيرة الإلكترونية وصدَّقت اللجنة الحكومية المعنية بالنشاط التشريعي في روسيا على مشروع قانون، يمكّن الأجانب الحاصلين على تأشيرة إلكترونية من البقاء في البلاد لمدة تصل إلى 30 يومًا، وتشمل هذه التعديلات مواطني أكثر من 60 دولة من بينها دول عربية.
https://sarabic.ae/20241207/-بينها-دول-عربية-روسيا-توسع-قائمة-الدول-الأجنبية-التي-يمكن-لمواطنيها-الحصول-على-تأشيرة-إلكترونية-1095568986.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
من 16 إلى 30 يوما... روسيا تمدد صلاحية التأشيرة الإلكترونية للأجانب
صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الحد الأقصى لمدة الإقامة للسياح الأجانب في روسيا بتأشيرة إلكترونية موحدة ستزيد مدة صلاحيتها.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميشوستين خلال جلسة للحكومة، اليوم الخميس: "للعام الثاني على التوالي يتحصل سياح أجانب من 64 دولة على تأشيرة إلكترونية موحدة، حيث تم منح التأشيرة هذه الفترة أكثر من مليون مرة، مضيفا أنه سيتم النظر زيادة مدة الإقامة المسموح بها للمواطن الأجنبي في روسيا من 16 إلى 30 يومًا، كما أنه سيتم أيضا زيادة مدة صلاحية التأشيرة إلى أربعة أشهر".
وأضاف أن "التغييرات ستمكن أيضًا السياح الأجانب الراغبين بالسفر إلى روسيا
من التنقل في كامل مناطق وأقاليم روسيا".
وأكد ميشوستين أن هذه التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنمية وتوسيع العلاقات في مجال الأعمال في روسيا.
ووافقت الحكومة الروسية، في وقت سابق، على زيادة صلاحية ومدة إقامة التأشيرة الإلكترونية وصدَّقت اللجنة الحكومية المعنية بالنشاط التشريعي في روسيا على مشروع قانون، يمكّن الأجانب الحاصلين على تأشيرة إلكترونية من البقاء في البلاد لمدة تصل إلى 30 يومًا، وتشمل هذه التعديلات مواطني أكثر من 60 دولة من بينها دول عربية
.