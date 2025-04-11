https://sarabic.ae/20250411/الحرس-الثوري-أي-اعتداء-على-إيران-سيقابل-برد-يبعث-الندم-1099439053.html

الحرس الثوري: أي اعتداء على إيران سيقابل برد يبعث الندم

الحرس الثوري: أي اعتداء على إيران سيقابل برد يبعث الندم

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول شؤون التنسيق في القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد تقي أوصانلو، بأن أي عدو يفكر في الاعتداء على بلاده سيحصل على رد يبعث على الندم حقا. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الخميس، بأن تصريحات العميد تقي الدين أوصانلو جاءت ردا على التهديدات الأخيرة الموجهة ضد إيران، مؤكدا "نحن في ذروة التأهب".وقال القائد العسكري الإيراني ردا على سؤال بشأن تقييمه لمستوى القدرة والتكامل بين القوات المسلحة الإيرانية: "ممتاز جدا، نحن في مناطق الشمال الغربي والجنوب الشرقي وفي جميع أنحاء البلاد بمستوى مثالي من الجاهزية".وتابع العميد محمد تقي أوصانلو: "بفضل الله، استطعنا أن نكون مستعدين لدرجة أن أي عدو يفكر في الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيحصل على رد يجعله يندم تماما على ما فعل". وبشأن التهديدات الأخيرة ضد إيران، تابع مسؤول شؤون التنسيق في القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد تقي أوصانلو: "ردنا على هذه التهديدات هو استعدادنا الكامل؛ نحن في ذروة الجاهزية، وإذا حاول العدو القيام بأدنى عدوان، فسوف يندم دون شك."وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

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