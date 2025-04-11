الحرس الثوري: أي اعتداء على إيران سيقابل برد يبعث الندم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
حصاد الأسبوع
هل سيكون الخطاب الدبلوماسي هو سيد الحلول السلمية للصراع الأوكراني؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250411/الحرس-الثوري-أي-اعتداء-على-إيران-سيقابل-برد-يبعث-الندم-1099439053.html
الحرس الثوري: أي اعتداء على إيران سيقابل برد يبعث الندم
الحرس الثوري: أي اعتداء على إيران سيقابل برد يبعث الندم
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول شؤون التنسيق في القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد تقي أوصانلو، بأن أي عدو يفكر في الاعتداء على بلاده سيحصل على رد يبعث على الندم حقا. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T09:11+0000
2025-04-11T09:11+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/19/1098946775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_513afacb59409c93993a119d6081a736.jpg
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الخميس، بأن تصريحات العميد تقي الدين أوصانلو جاءت ردا على التهديدات الأخيرة الموجهة ضد إيران، مؤكدا "نحن في ذروة التأهب".وقال القائد العسكري الإيراني ردا على سؤال بشأن تقييمه لمستوى القدرة والتكامل بين القوات المسلحة الإيرانية: "ممتاز جدا، نحن في مناطق الشمال الغربي والجنوب الشرقي وفي جميع أنحاء البلاد بمستوى مثالي من الجاهزية".وتابع العميد محمد تقي أوصانلو: "بفضل الله، استطعنا أن نكون مستعدين لدرجة أن أي عدو يفكر في الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيحصل على رد يجعله يندم تماما على ما فعل". وبشأن التهديدات الأخيرة ضد إيران، تابع مسؤول شؤون التنسيق في القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد تقي أوصانلو: "ردنا على هذه التهديدات هو استعدادنا الكامل؛ نحن في ذروة الجاهزية، وإذا حاول العدو القيام بأدنى عدوان، فسوف يندم دون شك."وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250410/إيران-تهدد-بطرد-مفتشي-الوكالة-الدولية-وإخفاء-اليورانيوم-المخصب-بعد-التهديد-بعمل-عسكري-ضدها-1099402423.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/19/1098946775_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3431ce776bead46af837268464d77f12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري: أي اعتداء على إيران سيقابل برد يبعث الندم

09:11 GMT 11.04.2025
© Photoالحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض
الحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Photo
تابعنا عبر
صرح مسؤول شؤون التنسيق في القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد تقي أوصانلو، بأن أي عدو يفكر في الاعتداء على بلاده سيحصل على رد يبعث على الندم حقا.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الخميس، بأن تصريحات العميد تقي الدين أوصانلو جاءت ردا على التهديدات الأخيرة الموجهة ضد إيران، مؤكدا "نحن في ذروة التأهب".
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
إيران تهدد بطرد مفتشي الوكالة الدولية وإخفاء اليورانيوم المخصب بعد التهديد بعمل عسكري ضدها
أمس, 09:41 GMT
وقال القائد العسكري الإيراني ردا على سؤال بشأن تقييمه لمستوى القدرة والتكامل بين القوات المسلحة الإيرانية: "ممتاز جدا، نحن في مناطق الشمال الغربي والجنوب الشرقي وفي جميع أنحاء البلاد بمستوى مثالي من الجاهزية".
وتابع العميد محمد تقي أوصانلو: "بفضل الله، استطعنا أن نكون مستعدين لدرجة أن أي عدو يفكر في الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيحصل على رد يجعله يندم تماما على ما فعل".
وبشأن التهديدات الأخيرة ضد إيران، تابع مسؤول شؤون التنسيق في القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد تقي أوصانلو: "ردنا على هذه التهديدات هو استعدادنا الكامل؛ نحن في ذروة الجاهزية، وإذا حاول العدو القيام بأدنى عدوان، فسوف يندم دون شك."
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала