https://sarabic.ae/20250411/خنزير-غينيا-نموذج-واعد-لدراسة-الجنين-البشري-1099457371.html

خنزير غينيا... نموذج واعد لدراسة الجنين البشري

خنزير غينيا... نموذج واعد لدراسة الجنين البشري

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة حديثة، أن خنازير غينيا يمكن أن تكون بمثابة نموذج حيواني صغير موثوق وقوي لتعزيز فهمنا في علم الأحياء المقارن وتكوين الأجنة البشرية. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T15:57+0000

2025-04-11T15:57+0000

2025-04-11T15:57+0000

مجتمع

علوم

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وفي دراسة نشرت في مجلة "scientificrussia" (ناوتشنايا روسيا) العلمية، قامت صوفي بيتروبولوس، وهي زميلة بحثية في مركز أبحاث معهد مونتريال وكارولينسكا، ذكرت أنه في الأيام القليلة الأولى من نمو الجنين البشري، والمعروفة باسم مرحلة ما قبل الزرع، مهمة جدًا، حيث تتكون الخلايا الأولى، والتي تحدد ما إذا كان الجنين سيكون قادرًا على البقاء على قيد الحياة، وكيف سيترسخ في رحم الأم، وكيف ستتطور أنسجة الجنين. واليوم، لا تزال هناك قيود لوجستية وأخلاقية وقانونية على استخدام الأجنة البشرية لأغراض البحث، لذا يستخدم العلماء أساليب بديلة، بما في ذلك الخلايا الجذعية والنماذج الحيوانية.ويقول بيتروبولوس، رئيس قسم الجينوميات الوظيفية للتكاثر والتنمية: "على الرغم من هذه التشابهات، لم تتم دراسة التطور قبل الزرع". يدرس مختبرنا العقم والتطور البشري المبكر، لذلك أردنا العثور على نموذج يمكننا استخدامه للإجابة على الأسئلة".وأضاف أيضا: "في هذه الدراسة، استخدمنا تقنية تُعرف بتسلسل الحمض النووي الريبوزي أحادي الخلية لإنشاء أطلس شامل للجينات المشاركة في نمو ما قبل الزرع لدى خنزير غينيا، ودرسنا توقيتها وتعبيرها. كما قمنا بتثبيط وتنشيط مسارات الإشارات لمعرفة كيف قد تؤثر هذه الجينات على نمو الجنين".يقدم هذا الاكتشاف رؤى جديدة حول العقم عند النساء وتطوير العلاجات لضمان الحمل الصحي. ويقول بيتروبولوس: "قد يساعد نموذج خنزير غينيا العلماء على فهم كيفية تأثير التعرض المبكر للأدوية أو العوامل البيئية الضارة على صحة الطفل على المدى الطويل، أو لماذا لا يحدث الانغراس لدى بعض النساء".على المدى الطويل، قد يوفر نموذج الجنين قبل زراعة خنزير غينيا معلومات مفيدة للغاية حول أفضل الظروف لنمو الأجنة والأجنة الصحية، فضلاً عن تحسين علاجات العقم ومساعدة تقنيات الإنجاب.

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