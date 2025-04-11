خنزير غينيا... نموذج واعد لدراسة الجنين البشري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
حصاد الأسبوع
هل سيكون الخطاب الدبلوماسي هو سيد الحلول السلمية للصراع الأوكراني؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250411/خنزير-غينيا-نموذج-واعد-لدراسة-الجنين-البشري-1099457371.html
خنزير غينيا... نموذج واعد لدراسة الجنين البشري
خنزير غينيا... نموذج واعد لدراسة الجنين البشري
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة، أن خنازير غينيا يمكن أن تكون بمثابة نموذج حيواني صغير موثوق وقوي لتعزيز فهمنا في علم الأحياء المقارن وتكوين الأجنة البشرية. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T15:57+0000
2025-04-11T15:57+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097795443_0:175:1920:1255_1920x0_80_0_0_a20f0d5764517a69641e7138e73d1f85.jpg
وفي دراسة نشرت في مجلة "scientificrussia" (ناوتشنايا روسيا) العلمية، قامت صوفي بيتروبولوس، وهي زميلة بحثية في مركز أبحاث معهد مونتريال وكارولينسكا، ذكرت أنه في الأيام القليلة الأولى من نمو الجنين البشري، والمعروفة باسم مرحلة ما قبل الزرع، مهمة جدًا، حيث تتكون الخلايا الأولى، والتي تحدد ما إذا كان الجنين سيكون قادرًا على البقاء على قيد الحياة، وكيف سيترسخ في رحم الأم، وكيف ستتطور أنسجة الجنين. واليوم، لا تزال هناك قيود لوجستية وأخلاقية وقانونية على استخدام الأجنة البشرية لأغراض البحث، لذا يستخدم العلماء أساليب بديلة، بما في ذلك الخلايا الجذعية والنماذج الحيوانية.ويقول بيتروبولوس، رئيس قسم الجينوميات الوظيفية للتكاثر والتنمية: "على الرغم من هذه التشابهات، لم تتم دراسة التطور قبل الزرع". يدرس مختبرنا العقم والتطور البشري المبكر، لذلك أردنا العثور على نموذج يمكننا استخدامه للإجابة على الأسئلة".وأضاف أيضا: "في هذه الدراسة، استخدمنا تقنية تُعرف بتسلسل الحمض النووي الريبوزي أحادي الخلية لإنشاء أطلس شامل للجينات المشاركة في نمو ما قبل الزرع لدى خنزير غينيا، ودرسنا توقيتها وتعبيرها. كما قمنا بتثبيط وتنشيط مسارات الإشارات لمعرفة كيف قد تؤثر هذه الجينات على نمو الجنين".يقدم هذا الاكتشاف رؤى جديدة حول العقم عند النساء وتطوير العلاجات لضمان الحمل الصحي. ويقول بيتروبولوس: "قد يساعد نموذج خنزير غينيا العلماء على فهم كيفية تأثير التعرض المبكر للأدوية أو العوامل البيئية الضارة على صحة الطفل على المدى الطويل، أو لماذا لا يحدث الانغراس لدى بعض النساء".على المدى الطويل، قد يوفر نموذج الجنين قبل زراعة خنزير غينيا معلومات مفيدة للغاية حول أفضل الظروف لنمو الأجنة والأجنة الصحية، فضلاً عن تحسين علاجات العقم ومساعدة تقنيات الإنجاب.
https://sarabic.ae/20250410/8-أسباب-للشعور-بالدوار-أثناء-الاستلقاء-تعرف-عليها-1099418044.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097795443_111:0:1816:1279_1920x0_80_0_0_242bf65b117321bb652e6a31d1fede2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

خنزير غينيا... نموذج واعد لدراسة الجنين البشري

15:57 GMT 11.04.2025
© Photo / wikipediaطائر يقف على رأس خنزير الماء (كابيبارا) في إحدى البراري
طائر يقف على رأس خنزير الماء (كابيبارا) في إحدى البراري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
أظهرت دراسة حديثة، أن خنازير غينيا يمكن أن تكون بمثابة نموذج حيواني صغير موثوق وقوي لتعزيز فهمنا في علم الأحياء المقارن وتكوين الأجنة البشرية.
وفي دراسة نشرت في مجلة "scientificrussia" (ناوتشنايا روسيا) العلمية، قامت صوفي بيتروبولوس، وهي زميلة بحثية في مركز أبحاث معهد مونتريال وكارولينسكا، ذكرت أنه في الأيام القليلة الأولى من نمو الجنين البشري، والمعروفة باسم مرحلة ما قبل الزرع، مهمة جدًا، حيث تتكون الخلايا الأولى، والتي تحدد ما إذا كان الجنين سيكون قادرًا على البقاء على قيد الحياة، وكيف سيترسخ في رحم الأم، وكيف ستتطور أنسجة الجنين. واليوم، لا تزال هناك قيود لوجستية وأخلاقية وقانونية على استخدام الأجنة البشرية لأغراض البحث، لذا يستخدم العلماء أساليب بديلة، بما في ذلك الخلايا الجذعية والنماذج الحيوانية.

لقد تم استخدام خنزير غينيا منذ فترة طويلة في الأبحاث المتعلقة بعلم الأحياء التنموي وهو مشابه جدًا للإنسان من حيث وظائفه الفسيولوجية العامة. بالإضافة إلى ذلك، فهو الحيوان الصغير الوحيد الذي تخضع فيه الإناث لدورة كاملة، مثل النساء، وتخضع لعملية زرع مماثلة، وتطور مشيمة مماثلة.

ويقول بيتروبولوس، رئيس قسم الجينوميات الوظيفية للتكاثر والتنمية: "على الرغم من هذه التشابهات، لم تتم دراسة التطور قبل الزرع". يدرس مختبرنا العقم والتطور البشري المبكر، لذلك أردنا العثور على نموذج يمكننا استخدامه للإجابة على الأسئلة".
اضطرابات النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
مجتمع
8 أسباب للشعور بالدوار أثناء الاستلقاء... تعرف عليها
أمس, 14:20 GMT
وأضاف أيضا: "في هذه الدراسة، استخدمنا تقنية تُعرف بتسلسل الحمض النووي الريبوزي أحادي الخلية لإنشاء أطلس شامل للجينات المشاركة في نمو ما قبل الزرع لدى خنزير غينيا، ودرسنا توقيتها وتعبيرها. كما قمنا بتثبيط وتنشيط مسارات الإشارات لمعرفة كيف قد تؤثر هذه الجينات على نمو الجنين".

وأشار إلى أنه "عندما قارنا تطور جنين خنزير غينيا مع عملنا السابق، فوجئنا للغاية بالتشابه المذهل مع التكوين الجنيني البشري المبكر".

يقدم هذا الاكتشاف رؤى جديدة حول العقم عند النساء وتطوير العلاجات لضمان الحمل الصحي. ويقول بيتروبولوس: "قد يساعد نموذج خنزير غينيا العلماء على فهم كيفية تأثير التعرض المبكر للأدوية أو العوامل البيئية الضارة على صحة الطفل على المدى الطويل، أو لماذا لا يحدث الانغراس لدى بعض النساء".
على المدى الطويل، قد يوفر نموذج الجنين قبل زراعة خنزير غينيا معلومات مفيدة للغاية حول أفضل الظروف لنمو الأجنة والأجنة الصحية، فضلاً عن تحسين علاجات العقم ومساعدة تقنيات الإنجاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала