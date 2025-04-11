https://sarabic.ae/20250411/ماكرون-التعليق-المؤقت-للرسوم-الجمركية-الأمريكية-فرصة-للتفاوض-لكن-هذا-التوقف-هش-1099454368.html
ماكرون: التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية فرصة للتفاوض لكن هذا التوقف "هش"
ماكرون: التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية فرصة للتفاوض لكن هذا التوقف "هش"
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية "فرصة للتفاوض"، مؤكدًا أن "هذا التوقف هش". 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T14:07+0000
2025-04-11T14:07+0000
2025-04-11T14:07+0000
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وجاء في منشور لماكرون على حسابه في منصة "إكس"، أن "تعليق الولايات المتحدة المؤقت لتعريفاتها الجمركية لمدة 90 يومًا هو بمثابة إشارة وفرصة للتفاوض في آن واحد، لكن هذا التوقف لا يزال هشًا".وأشار إلى أن فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية والتي مدتها 90 يومًا، تعني 3 أشهر من عدم اليقين للشركات على جانبي الأطلسي وخارجه، مؤكدًا أن هدف فرنسا والاتحاد الأوروبي هو إلغاء الرسوم الجمركية والوصول إلى اتفاق متوازن.ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10 في المئة.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أول أمس الأربعاء: "استنادًا إلى تواصل أكثر من 75 دولة مع ممثلي الولايات المتحدة بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة والممثل التجاري الأمريكي .... بهدف التفاوض حول قضايا تتعلق بالتجارة والحواجز التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم غير النقدية، فقد وافقت على تعليق لمدة 90 يوماً، مع خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10 في المئة خلال هذه الفترة، ويطبق القرار فورًا".وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
https://sarabic.ae/20250411/صادرات-النفط-من-دولة-عربية-إلى-الصين-تسجل-قفزة-كبيرة---1099446168.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7342fcc64c35a8e2764cd54e309b1d92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ماكرون: التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية فرصة للتفاوض لكن هذا التوقف "هش"
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية "فرصة للتفاوض"، مؤكدًا أن "هذا التوقف هش".
وجاء في منشور لماكرون على حسابه في منصة "إكس"، أن "تعليق الولايات المتحدة المؤقت لتعريفاتها الجمركية لمدة 90 يومًا هو بمثابة إشارة وفرصة للتفاوض في آن واحد، لكن هذا التوقف لا يزال هشًا".
وأضاف: "هش، لأن الرسوم البالغة 25 في المئة على الصلب والألومنيوم والسيارات، وكذلك الرسوم البالغة 10 في المئة على المنتجات الأخرى، لا تزال قائمة، وهي تصل إلى 52 مليار يورو من الرسوم على الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية والتي مدتها 90 يومًا، تعني 3 أشهر من عدم اليقين للشركات على جانبي الأطلسي وخارجه، مؤكدًا أن هدف فرنسا والاتحاد الأوروبي هو إلغاء الرسوم الجمركية والوصول إلى اتفاق متوازن.
ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10 في المئة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أول أمس الأربعاء: "استنادًا إلى تواصل أكثر من 75 دولة مع ممثلي الولايات المتحدة بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة والممثل التجاري الأمريكي .... بهدف التفاوض حول قضايا تتعلق بالتجارة والحواجز التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم غير النقدية، فقد وافقت على تعليق لمدة 90 يوماً، مع خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10 في المئة خلال هذه الفترة، ويطبق القرار فورًا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 نيسان/أبريل، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 في المئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 في المئة.
وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.