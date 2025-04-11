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الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو
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ماكرون: التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية فرصة للتفاوض لكن هذا التوقف "هش"
ماكرون: التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية فرصة للتفاوض لكن هذا التوقف "هش"
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية "فرصة للتفاوض"، مؤكدًا أن "هذا التوقف هش". 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T14:07+0000
2025-04-11T14:07+0000
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وجاء في منشور لماكرون على حسابه في منصة "إكس"، أن "تعليق الولايات المتحدة المؤقت لتعريفاتها الجمركية لمدة 90 يومًا هو بمثابة إشارة وفرصة للتفاوض في آن واحد، لكن هذا التوقف لا يزال هشًا".وأشار إلى أن فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية والتي مدتها 90 يومًا، تعني 3 أشهر من عدم اليقين للشركات على جانبي الأطلسي وخارجه، مؤكدًا أن هدف فرنسا والاتحاد الأوروبي هو إلغاء الرسوم الجمركية والوصول إلى اتفاق متوازن.ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10 في المئة.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أول أمس الأربعاء: "استنادًا إلى تواصل أكثر من 75 دولة مع ممثلي الولايات المتحدة بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة والممثل التجاري الأمريكي .... بهدف التفاوض حول قضايا تتعلق بالتجارة والحواجز التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم غير النقدية، فقد وافقت على تعليق لمدة 90 يوماً، مع خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10 في المئة خلال هذه الفترة، ويطبق القرار فورًا".وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
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أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ماكرون: التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية فرصة للتفاوض لكن هذا التوقف "هش"

14:07 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية "فرصة للتفاوض"، مؤكدًا أن "هذا التوقف هش".
وجاء في منشور لماكرون على حسابه في منصة "إكس"، أن "تعليق الولايات المتحدة المؤقت لتعريفاتها الجمركية لمدة 90 يومًا هو بمثابة إشارة وفرصة للتفاوض في آن واحد، لكن هذا التوقف لا يزال هشًا".

وأضاف: "هش، لأن الرسوم البالغة 25 في المئة على الصلب والألومنيوم والسيارات، وكذلك الرسوم البالغة 10 في المئة على المنتجات الأخرى، لا تزال قائمة، وهي تصل إلى 52 مليار يورو من الرسوم على الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية والتي مدتها 90 يومًا، تعني 3 أشهر من عدم اليقين للشركات على جانبي الأطلسي وخارجه، مؤكدًا أن هدف فرنسا والاتحاد الأوروبي هو إلغاء الرسوم الجمركية والوصول إلى اتفاق متوازن.
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ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10 في المئة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أول أمس الأربعاء: "استنادًا إلى تواصل أكثر من 75 دولة مع ممثلي الولايات المتحدة بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة والممثل التجاري الأمريكي .... بهدف التفاوض حول قضايا تتعلق بالتجارة والحواجز التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم غير النقدية، فقد وافقت على تعليق لمدة 90 يوماً، مع خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10 في المئة خلال هذه الفترة، ويطبق القرار فورًا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 نيسان/أبريل، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 في المئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 في المئة.

وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
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