https://sarabic.ae/20250411/ماكرون-التعليق-المؤقت-للرسوم-الجمركية-الأمريكية-فرصة-للتفاوض-لكن-هذا-التوقف-هش-1099454368.html

ماكرون: التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية فرصة للتفاوض لكن هذا التوقف "هش"

ماكرون: التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية فرصة للتفاوض لكن هذا التوقف "هش"

سبوتنيك عربي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية "فرصة للتفاوض"، مؤكدًا أن "هذا التوقف هش". 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T14:07+0000

2025-04-11T14:07+0000

2025-04-11T14:07+0000

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وجاء في منشور لماكرون على حسابه في منصة "إكس"، أن "تعليق الولايات المتحدة المؤقت لتعريفاتها الجمركية لمدة 90 يومًا هو بمثابة إشارة وفرصة للتفاوض في آن واحد، لكن هذا التوقف لا يزال هشًا".وأشار إلى أن فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية والتي مدتها 90 يومًا، تعني 3 أشهر من عدم اليقين للشركات على جانبي الأطلسي وخارجه، مؤكدًا أن هدف فرنسا والاتحاد الأوروبي هو إلغاء الرسوم الجمركية والوصول إلى اتفاق متوازن.ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10 في المئة.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أول أمس الأربعاء: "استنادًا إلى تواصل أكثر من 75 دولة مع ممثلي الولايات المتحدة بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة والممثل التجاري الأمريكي .... بهدف التفاوض حول قضايا تتعلق بالتجارة والحواجز التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم غير النقدية، فقد وافقت على تعليق لمدة 90 يوماً، مع خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10 في المئة خلال هذه الفترة، ويطبق القرار فورًا".وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.

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