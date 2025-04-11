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وكالة: مفاوضات طهران وواشنطن غدا ستتم عبر "النصوص المكتوبة"
وكالة: مفاوضات طهران وواشنطن غدا ستتم عبر "النصوص المكتوبة"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات التي ستجرى بين واشنطن وظهران بشأن البرنامج النووي للأخيرة، غدا السبت، في سلطنة عمان ستتم بطريقة غير مباشرة. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T21:30+0000
2025-04-11T21:30+0000
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وستتم هذه المحادثات من خلال تبادل النصوص المكتوبة دون أي لقاء مباشر، وبوساطة وزير الخارجية العُماني في مسقط، بدر البوسعيدي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن نموذج المفاوضات غير المباشرة المقرر غدا السبت في سلطنة عُمان له سوابق، موضحة أنه "استُخدم سابقا في بعض القضايا، وآخرها في موضوع أوكرانيا الذي استخدمته أمريكا".وسيقود الوفد الإيراني في مفاوضات الغد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فيما سيمثل الجانب الأمريكي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فإن اختيار سلطنة عمان كمكان للمفاوضات جاء بناء على شروط وضعتها إيران، ووافقت عليها واشنطن، إذ اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هذا التحرك "مقترحا سخيا من إيران" يمنح فرصة لاختبار نوايا الطرف الأمريكي.وأشار بقائي إلى أن المفاوضات ستُجرى بحذر ويقظة، مؤكداً أن بلاده منحت الدبلوماسية فرصة حقيقية رغم التصعيد الأمريكي، مشدداً على أن إيران تنتظر من واشنطن تقدير هذا الموقف.وفي مقال نُشر له في وسائل إعلام أمريكية، أوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن خيار التفاوض غير المباشر ليس مناورة تكتيكية، بل استراتيجية مبنية على تجارب سابقة، نظرا لغياب الثقة بين الطرفين والشكوك الجادة في نوايا الجانب الأمريكي.
https://sarabic.ae/20250328/إيران-توضح-سبب-اختيارها-سلطنة-عمان-لإرسال-ردها-من-خلالها-على-رسالة-ترامب-1099041675.html
https://sarabic.ae/20250411/الحرس-الثوري-أي-اعتداء-على-إيران-سيقابل-برد-يبعث-الندم-1099439053.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, سلطنة عمان

وكالة: مفاوضات طهران وواشنطن غدا ستتم عبر "النصوص المكتوبة"

21:30 GMT 11.04.2025
© AP Photoمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo
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كشفت وسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات التي ستجرى بين واشنطن وظهران بشأن البرنامج النووي للأخيرة، غدا السبت، في سلطنة عمان ستتم بطريقة غير مباشرة.
وستتم هذه المحادثات من خلال تبادل النصوص المكتوبة دون أي لقاء مباشر، وبوساطة وزير الخارجية العُماني في مسقط، بدر البوسعيدي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن نموذج المفاوضات غير المباشرة المقرر غدا السبت في سلطنة عُمان له سوابق، موضحة أنه "استُخدم سابقا في بعض القضايا، وآخرها في موضوع أوكرانيا الذي استخدمته أمريكا".
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وسيقود الوفد الإيراني في مفاوضات الغد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فيما سيمثل الجانب الأمريكي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فإن اختيار سلطنة عمان كمكان للمفاوضات جاء بناء على شروط وضعتها إيران، ووافقت عليها واشنطن، إذ اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هذا التحرك "مقترحا سخيا من إيران" يمنح فرصة لاختبار نوايا الطرف الأمريكي.
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09:11 GMT
وأشار بقائي إلى أن المفاوضات ستُجرى بحذر ويقظة، مؤكداً أن بلاده منحت الدبلوماسية فرصة حقيقية رغم التصعيد الأمريكي، مشدداً على أن إيران تنتظر من واشنطن تقدير هذا الموقف.
وفي مقال نُشر له في وسائل إعلام أمريكية، أوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن خيار التفاوض غير المباشر ليس مناورة تكتيكية، بل استراتيجية مبنية على تجارب سابقة، نظرا لغياب الثقة بين الطرفين والشكوك الجادة في نوايا الجانب الأمريكي.
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