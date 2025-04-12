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الخارجية السودانية تتهم "الدعم السريع" بتنفيذ "مجزرة" داخل أحد أكبر مخيمات النازحين في دارفور
الخارجية السودانية تتهم "الدعم السريع" بتنفيذ "مجزرة" داخل أحد أكبر مخيمات النازحين في دارفور
سبوتنيك عربي
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، قوات الدعم السريع، بارتكاب "مجزرة مخيم زمزم"، وهو أحد من أكبر مخيمات النازحين في ضواحي الفاشر، عاصمة إقليم دارفور. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T18:39+0000
2025-04-12T18:39+0000
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وقالت في بيان لها، إن "الحكومة الكينية بصدد استضافة مؤتمر ثان لـ"الدعم السريع" وتابعيها، بهدف إعلان ما يسمى "الحكومة الموازية" في الأيام القادمة".وأضافت أن هذا "المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه دارفور تصعيدا في حملة الإبادة الجماعية التي تشنها مليشيا الجنجويد ضد مجموعات إثنية محددة، بما في ذلك الهجوم المستمر على معسكر زمزم للنازحين، الذي أسفر عن مئات الضحايا من المدنيين"، وفقا لصحيفة "السوداني".كما أشارت إلى "إدانات المجتمع الدولي لهذه الخطوة، إذ عبّر مجلس الأمن عن قلقه من تداعيات إعلان الحكومة الموازية على وحدة السودان وأمنه، وأدانها مجلس السلم والأمن الأفريقي بشدة، والذي دعا الدول الأعضاء إلى الامتناع عن دعم أي محاولة لإنشاء حكومة موازية".وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن "استمرار الدعم الكيني لقوات الدعم السريع يعد انتهاكا للشرعية الدولية، وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وسلامة الدول الأفريقية".ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصرف، "الذي يتناقض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأهداف الاتحاد الأفريقي"، بحسب بيانها.يشار إلى أن كينيا استضافت اجتماعا مماثلا في شهر فبراير/ شباط الماضي للإعلان عن حكومة موازية في السودان، مما دفع الخرطوم لاستدعاء سفيره، ومقاطعة المنتجات الكينية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250224/أول-إجراء-من-السودان-بعد-تبني-كينيا-للحكومة-الموازية-التي-تنوي-قوات-الدعم-السريع-إعلانها-1098130817.html
https://sarabic.ae/20250317/رئيس-حزب-سوداني-يحدد-3-شروط-لتشكيل-حكومة-موازية-1098710030.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الخارجية السودانية تتهم "الدعم السريع" بتنفيذ "مجزرة" داخل أحد أكبر مخيمات النازحين في دارفور

18:39 GMT 12.04.2025
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudanوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudan
تابعنا عبر
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، قوات الدعم السريع، بارتكاب "مجزرة مخيم زمزم"، وهو أحد من أكبر مخيمات النازحين في ضواحي الفاشر، عاصمة إقليم دارفور.
وقالت في بيان لها، إن "الحكومة الكينية بصدد استضافة مؤتمر ثان لـ"الدعم السريع" وتابعيها، بهدف إعلان ما يسمى "الحكومة الموازية" في الأيام القادمة".
وأضافت أن هذا "المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه دارفور تصعيدا في حملة الإبادة الجماعية التي تشنها مليشيا الجنجويد ضد مجموعات إثنية محددة، بما في ذلك الهجوم المستمر على معسكر زمزم للنازحين، الذي أسفر عن مئات الضحايا من المدنيين"، وفقا لصحيفة "السوداني".
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كما أشارت إلى "إدانات المجتمع الدولي لهذه الخطوة، إذ عبّر مجلس الأمن عن قلقه من تداعيات إعلان الحكومة الموازية على وحدة السودان وأمنه، وأدانها مجلس السلم والأمن الأفريقي بشدة، والذي دعا الدول الأعضاء إلى الامتناع عن دعم أي محاولة لإنشاء حكومة موازية".
وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن "استمرار الدعم الكيني لقوات الدعم السريع يعد انتهاكا للشرعية الدولية، وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وسلامة الدول الأفريقية".
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ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصرف، "الذي يتناقض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأهداف الاتحاد الأفريقي"، بحسب بيانها.
يشار إلى أن كينيا استضافت اجتماعا مماثلا في شهر فبراير/ شباط الماضي للإعلان عن حكومة موازية في السودان، مما دفع الخرطوم لاستدعاء سفيره، ومقاطعة المنتجات الكينية.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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