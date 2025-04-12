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عرب بوينت بودكاست
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9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250412/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-36-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099466081.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 36 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T04:54+0000
2025-04-12T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 36 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير "طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250412/الدفاع-الروسية-مقاتلات-روسية-تهاجم-مركبات-مدرعة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1099465240.html
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روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:54 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 12.04.2025)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 36 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 36 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير "طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار".
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تهاجم مركبات مدرعة أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية
03:42 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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