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https://sarabic.ae/20250412/ترامب-أتمنى-أن-تكون-إيران-دولة-سعيدة-وعظيمة-ورائعة-ولكن-بدون-أسلحة-نووية-1099465044.html
ترامب: أتمنى أن تكون إيران "دولة سعيدة وعظيمة ورائعة" ولكن بدون أسلحة نووية
ترامب: أتمنى أن تكون إيران "دولة سعيدة وعظيمة ورائعة" ولكن بدون أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يريد أن تزدهر إيران، لكنه لن يسمح لها بالحصول على أسلحة نووية. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T02:55+0000
2025-04-12T03:40+0000
ترامب
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "أريد أن تكون إيران دولة سعيدة وعظيمة ورائعة. لكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية".ومن المقرر أن تعقد محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في سلطنة عمان، اليوم السبت.ومساء أمس، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "وفدين من إيران والولايات المتحدة سيصلان إلى العاصمة العمانية لإجراء محادثات غير مباشرة في 12 نيسان/أبريل قبل الظهر، ومن المرجح أن تبدأ المحادثات بعد الظهر.ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي الممثل الخاص للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وسيكون الوسيط الذي سينقل الرسائل بين الأطراف خلال المحادثات غير المباشرة هو وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".بدوره، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المطلب الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب في المحادثات سيكون أن تنهي طهران برنامجها النووي، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات".وأضاف ويتكوف أن الاجتماع الأول مع الوفد الإيراني سيركز على بناء الثقة وأن التركيز سيكون على سبب أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق "وليس على شروطه الدقيقة".وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس"، الخميس.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح متلفز يوم أمس إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250409/ترامب-مستعدون-لاستخدام-القوة-العسكرية-ضد-إيران-إذا-لزم-الأمر-1099393590.html
https://sarabic.ae/20250411/الحرس-الثوري-أي-اعتداء-على-إيران-سيقابل-برد-يبعث-الندم-1099439053.html
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ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: أتمنى أن تكون إيران "دولة سعيدة وعظيمة ورائعة" ولكن بدون أسلحة نووية

02:55 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 03:40 GMT 12.04.2025)
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يريد أن تزدهر إيران، لكنه لن يسمح لها بالحصول على أسلحة نووية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "أريد أن تكون إيران دولة سعيدة وعظيمة ورائعة. لكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
ترامب: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر
9 أبريل, 22:40 GMT
ومن المقرر أن تعقد محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في سلطنة عمان، اليوم السبت.
ومساء أمس، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "وفدين من إيران والولايات المتحدة سيصلان إلى العاصمة العمانية لإجراء محادثات غير مباشرة في 12 نيسان/أبريل قبل الظهر، ومن المرجح أن تبدأ المحادثات بعد الظهر.
ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي الممثل الخاص للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وسيكون الوسيط الذي سينقل الرسائل بين الأطراف خلال المحادثات غير المباشرة هو وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".
بدوره، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المطلب الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب في المحادثات سيكون أن تنهي طهران برنامجها النووي، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات".
وأضاف ويتكوف أن الاجتماع الأول مع الوفد الإيراني سيركز على بناء الثقة وأن التركيز سيكون على سبب أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق "وليس على شروطه الدقيقة".
وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس"، الخميس.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
الحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
الحرس الثوري: أي اعتداء على إيران سيقابل برد يبعث الندم
أمس, 09:11 GMT
من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح متلفز يوم أمس إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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