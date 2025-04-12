تقرير: عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين يقصدون سيناء رغم التحذيرات الأمنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250412/تقرير-عشرات-الآلاف-من-السياح-الإسرائيليين-يقصدون-سيناء-رغم-التحذيرات-الأمنية--1099468063.html
تقرير: عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين يقصدون سيناء رغم التحذيرات الأمنية
تقرير: عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين يقصدون سيناء رغم التحذيرات الأمنية
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية عن عبور عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى سيناء المصرية، لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي، رغم التحذيرات الأمنية الصادرة عن حكومتهم. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T07:07+0000
2025-04-12T07:07+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103931/88/1039318860_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e806d3ae3fd1445832679a651c312b2c.jpg
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن نحو 40 ألف سائح إسرائيلي، توجهوا إلى المنتجعات السياحية المصرية في سيناء، خلال هذه الفترة.من جهتها، أكدت مصادر مصرية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "السلطات المصرية تتعامل مع جميع السائحين بمعيار واحد، بما في ذلك الإسرائيليين، ضمن منظومة أمنية متكاملة".وأشار مسؤول مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن معظم الزائرين الإسرائيليين ينتمون إلى فئة "عرب 48"، ويفضلون المنتجعات الاقتصادية في طابا ودهب ونويبع.وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن "سيناء استقبلت نحو 25 ألف سائح إسرائيلي، خلال الشهر الماضي فقط، ما يؤكد استمرار شعبيتها كوجهة مفضلة رغم الأوضاع الأمنية".ومن الناحية اللوجستية، أعادت السلطات الإسرائيلية فتح الطريق السريع رقم 10 المؤدي إلى معبر طابا، بشكل مؤقت لتسهيل حركة السائحين، ويعد هذا القرار استثنائياً نظراً للإغلاق الأمني المفروض على هذا الطريق، منذ عام 2011.من جانبهم، رأى خبراء أمنيون مصريون أن هذه التحركات تعكس ثقة دولية في الإجراءات الأمنية المصرية، خاصة بعد الزيارة المشتركة التي قام بها الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى شمالي سيناء في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن المناطق السياحية جنوبي سيناء تتمتع بمستويات أمن عالية تجذب السياح من مختلف الجنسيات.يذكر أن النيابة العامة المصرية أمرت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، "بحبس متهمين إسرائيليين في وقائع التعدي بالضرب على 3 عاملين بفندق بمدينة طابا وإصابتهم واستعراض القوة والإتلاف".وأضاف البيان أن "النيابة العامة باشرت التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية، كما استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها".وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.
https://sarabic.ae/20250321/كواليس-اجتماع-داخل-إسرائيل-مخاوف-من-حشود-عسكرية-مصرية-في-سيناء-ودعوة-للاستعداد-1098842027.html
https://sarabic.ae/20250321/مصر-تنفي-مزاعم-استعدادها-لنقل-نصف-مليون-فلسطيني-من-غزة-إلى-سيناء-1098833392.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103931/88/1039318860_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0368944e4aac25ff0d41e600b828af2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

تقرير: عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين يقصدون سيناء رغم التحذيرات الأمنية

07:07 GMT 12.04.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورمناظر عامة للمدن العربية - شرم الشيخ، مصر فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - شرم الشيخ، مصر فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية عن عبور عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى سيناء المصرية، لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي، رغم التحذيرات الأمنية الصادرة عن حكومتهم.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن نحو 40 ألف سائح إسرائيلي، توجهوا إلى المنتجعات السياحية المصرية في سيناء، خلال هذه الفترة.
من جهتها، أكدت مصادر مصرية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "السلطات المصرية تتعامل مع جميع السائحين بمعيار واحد، بما في ذلك الإسرائيليين، ضمن منظومة أمنية متكاملة".
وأشار مسؤول مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن معظم الزائرين الإسرائيليين ينتمون إلى فئة "عرب 48"، ويفضلون المنتجعات الاقتصادية في طابا ودهب ونويبع.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
كواليس اجتماع داخل إسرائيل... مخاوف من حشود عسكرية مصرية في سيناء ودعوة للاستعداد
21 مارس, 14:51 GMT
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن "سيناء استقبلت نحو 25 ألف سائح إسرائيلي، خلال الشهر الماضي فقط، ما يؤكد استمرار شعبيتها كوجهة مفضلة رغم الأوضاع الأمنية".

يأتي هذا في وقت حذّر فيه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطني بلاده من السفر إلى سيناء، مشيرًا إلى "مخاطر هجمات محتملة من قبل جماعات مسلحة". ومع ذلك، أشار مسؤولون مصريون إلى أن بلادهم تلتزم بالاتفاقيات الدولية وتوفر الحماية لجميع الزائرين دون تمييز.

ومن الناحية اللوجستية، أعادت السلطات الإسرائيلية فتح الطريق السريع رقم 10 المؤدي إلى معبر طابا، بشكل مؤقت لتسهيل حركة السائحين، ويعد هذا القرار استثنائياً نظراً للإغلاق الأمني المفروض على هذا الطريق، منذ عام 2011.
من جانبهم، رأى خبراء أمنيون مصريون أن هذه التحركات تعكس ثقة دولية في الإجراءات الأمنية المصرية، خاصة بعد الزيارة المشتركة التي قام بها الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى شمالي سيناء في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن المناطق السياحية جنوبي سيناء تتمتع بمستويات أمن عالية تجذب السياح من مختلف الجنسيات.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
مصر تنفي مزاعم استعدادها لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة إلى سيناء
21 مارس, 12:00 GMT
يذكر أن النيابة العامة المصرية أمرت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، "بحبس متهمين إسرائيليين في وقائع التعدي بالضرب على 3 عاملين بفندق بمدينة طابا وإصابتهم واستعراض القوة والإتلاف".

وأشارت النيابة المصرية، في بيان لها، إلى أنها "تلقت إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهمين إسرائيليي الجنسية، و3 من العاملين بالفندق، على إثرها قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق".

وأضاف البيان أن "النيابة العامة باشرت التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية، كما استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها".
وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала