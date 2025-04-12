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https://sarabic.ae/20250412/مدفع-فضائي-يطلق-الفطائر-طريقة-مبتكرة-لوضع-الأقمار-الاصطناعية-فيديو-1099481747.html
مدفع فضائي يطلق "الفطائر"... طريقة مبتكرة لوضع الأقمار الاصطناعية.. فيديو
مدفع فضائي يطلق "الفطائر"... طريقة مبتكرة لوضع الأقمار الاصطناعية.. فيديو
سبوتنيك عربي
تخطط شركة ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإطلاق مئات الأقمار الصناعية الصغيرة المسطحة إلى الفضاء دفعةً واحدة، باستخدام آلة تشبه... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T11:39+0000
2025-04-12T11:39+0000
مجتمع
علوم
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ومن المقرر أن تجري شركة "سبين لانش" (SpinLaunch) الناشئة، هذه التجربة المدارية العام المقبل، إذ سترصّ الأقمار في "حافلة إطلاق" تشبه الفطائر قبل إطلاقها إلى الفضاء على متن صاروخ مُسرّع.وأضافت الشركة، في إعلانها، أنه تم اختيار شركة "نانو أفيونيكس" التابعة لشركة "كونغسبيرغ" للدفاع والفضاء، لبناء الدفعة الأولى من 250 قمرًا صناعيًا في كوكبة "ميريديان سبيس"، والتي يمكن إطلاقها خلال اختبار تجريبي في مدار مُخطط له في وقت ما من عام 2026.
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علوم
علوم

مدفع فضائي يطلق "الفطائر"... طريقة مبتكرة لوضع الأقمار الاصطناعية.. فيديو

11:39 GMT 12.04.2025
© unsplash/ NASA Hubble Space Telescopeمحطة فضاء
محطة فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© unsplash/ NASA Hubble Space Telescope
تابعنا عبر
تخطط شركة ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإطلاق مئات الأقمار الصناعية الصغيرة المسطحة إلى الفضاء دفعةً واحدة، باستخدام آلة تشبه المدفع تُسرّع الأجسام عن طريق تدويرها.
ومن المقرر أن تجري شركة "سبين لانش" (SpinLaunch) الناشئة، هذه التجربة المدارية العام المقبل، إذ سترصّ الأقمار في "حافلة إطلاق" تشبه الفطائر قبل إطلاقها إلى الفضاء على متن صاروخ مُسرّع.

وأوضحت الشركة أنه سيبلغ عرض كل قمر صناعي 2.2 متر (7.5 قدم) ووزنه نحو 70 كيلوغرامًا (154 رطلاً)، ما يجعله أخف وزنًا بكثير من معظم أقمار الاتصالات الأخرى، وفقًا لموقع "لايف ساينس".

وتابعت الشركة أنها إذ نجحت في إطلاق جميع الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض (LEO) العام المقبل، فسيحقق ذلك رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر عدد من المركبات الفضائية، التي تُطلق دفعة واحدة، وهو الرقم الذي تحتفظ به حاليًا مهمة "ترانسبوتر- 1" التابعة لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)، والتي أطلقت 143 قمرًا صناعيًا، في عام 2021.

وأضافت الشركة، في إعلانها، أنه تم اختيار شركة "نانو أفيونيكس" التابعة لشركة "كونغسبيرغ" للدفاع والفضاء، لبناء الدفعة الأولى من 250 قمرًا صناعيًا في كوكبة "ميريديان سبيس"، والتي يمكن إطلاقها خلال اختبار تجريبي في مدار مُخطط له في وقت ما من عام 2026.
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