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بوتين يهنئ العاملين والمحاربين القدامى في صناعة الصواريخ والفضاء بمناسبة يوم رواد الفضاء
بوتين يهنئ العاملين والمحاربين القدامى في صناعة الصواريخ والفضاء بمناسبة يوم رواد الفضاء
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، العاملين والمحاربين القدامى في صناعة الصواريخ والفضاء بمناسبة يوم رواد الفضاء، ونُشر نص التهنئة على الموقع... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T06:45+0000
2025-04-12T06:45+0000
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وقال الرئيس بوتين في نص التهنئة: "أهنئكم بمناسبة يوم رواد الفضاء، وهو عيد يوحد جميع أجيال مواطني البلاد. وبالطبع، أتوجه بأحر الكلمات إلى الرواد وقدامى العاملين في صناعة الصواريخ والفضاء، الذين أرسوا بعملهم المتفاني تقاليد الخدمة الصادقة للقضية المختارة وللوطن الأم وللشعب".وتابع: "اليوم، يقوم مجمع الصواريخ والفضاء بحل مهام معقدة لتعزيز الإمكانات العلمية والتقنية، وتحسين قاعدة الإنتاج والبنية التحتية الأرضية، وتطوير نماذج متقدمة من المعدات لدراسة واستكشاف الفضاء، وتنفيذ برامج دفاعية مهمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإجراء العملية العسكرية الخاصة".وكما أشار الرئيس الروسي، فمن المهم لروسيا أن تتحرك باستمرار إلى الأمام في قطاع الفضاء، وأن تُقدّم قاعدة مكونات حديثة ومواد وتقنيات جديدة، وأكد بوتين أن "العمل جارٍ على تطوير مركبات فضائية مأهولة ومركبات إطلاق واعدة".ويتم في روسيا الاحتفال بيوم 12 أبريل/ نيسان من كل عام بيوم رواد الفضاء، تكريما ليوري غاغارين، أول إنسان قام برحلة إلى الفضاء في العالم عام 1961.طالب روسي يقدم أطروحته العلمية من الفضاء لأول مرة في التاريخروسيا تطور "روبوتا ذكيا" لأداء مهام معقدة في الفضاء
https://sarabic.ae/20250409/طلاب-روس-وصينيون-ينجحون-في-تصوير-القطب-الجنوبي-من-الفضاء-لأول-مرة-1099363375.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يهنئ العاملين والمحاربين القدامى في صناعة الصواريخ والفضاء بمناسبة يوم رواد الفضاء

06:45 GMT 12.04.2025
© Sputnik . Alexe Drogenen / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتة لمعرض الفضاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتة لمعرض الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© Sputnik . Alexe Drogenen
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، العاملين والمحاربين القدامى في صناعة الصواريخ والفضاء بمناسبة يوم رواد الفضاء، ونُشر نص التهنئة على الموقع الإلكتروني للكرملين.
وقال الرئيس بوتين في نص التهنئة: "أهنئكم بمناسبة يوم رواد الفضاء، وهو عيد يوحد جميع أجيال مواطني البلاد. وبالطبع، أتوجه بأحر الكلمات إلى الرواد وقدامى العاملين في صناعة الصواريخ والفضاء، الذين أرسوا بعملهم المتفاني تقاليد الخدمة الصادقة للقضية المختارة وللوطن الأم وللشعب".

وأضاف: "يجب أن تصبح صناعة الصواريخ والفضاء إحدى القوى الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني، بما يضمن السيادة التكنولوجية للبلاد وتحسين نوعية حياة الناس في جميع مناطق روسيا".

وتابع: "اليوم، يقوم مجمع الصواريخ والفضاء بحل مهام معقدة لتعزيز الإمكانات العلمية والتقنية، وتحسين قاعدة الإنتاج والبنية التحتية الأرضية، وتطوير نماذج متقدمة من المعدات لدراسة واستكشاف الفضاء، وتنفيذ برامج دفاعية مهمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإجراء العملية العسكرية الخاصة".
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وكما أشار الرئيس الروسي، فمن المهم لروسيا أن تتحرك باستمرار إلى الأمام في قطاع الفضاء، وأن تُقدّم قاعدة مكونات حديثة ومواد وتقنيات جديدة، وأكد بوتين أن "العمل جارٍ على تطوير مركبات فضائية مأهولة ومركبات إطلاق واعدة".

وأشار إلى أن "استكشاف الكون واستخدام الأنظمة الفضائية يمثلان مجالا للمنافسة العالمية الكبرى".

ويتم في روسيا الاحتفال بيوم 12 أبريل/ نيسان من كل عام بيوم رواد الفضاء، تكريما ليوري غاغارين، أول إنسان قام برحلة إلى الفضاء في العالم عام 1961.
طالب روسي يقدم أطروحته العلمية من الفضاء لأول مرة في التاريخ
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