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https://sarabic.ae/20250208/طالب-روسي-يقدم-أطروحته-العلمية-من-الفضاء-لأول-مرة-في-التاريخ-1097594190.html
طالب روسي يقدم أطروحته العلمية من الفضاء لأول مرة في التاريخ
طالب روسي يقدم أطروحته العلمية من الفضاء لأول مرة في التاريخ
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الأكاديمية الرئاسية، أليكسي كوميساروف، أن رائد الفضاء، بطل روسيا إيفان فاغنر، وهو طالب في الأكاديمية الرئاسية، دافع لأول مرة في العالم عن رسالته... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T13:57+0000
2025-02-08T13:57+0000
روسيا
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وكتب كوميساروف، في قناته على "تلغرام": "هكذا دافع إيفان فاغنر، الطالب في فرع الأكاديمية في فلاديمير، عن أطروحة الماجستير الخاصة به، وتم عقد الدفاع بهذا التنسيق لأول مرة في العالم، حيث قدم الباحث عمله العلمي من متن محطة الفضاء الدولية".وقام طالب الماجستير، بتحليل عمل مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء، إيفان فاغنر، بطل روسيا، ورائد الفضاء الروسي رقم 123، ورائد الفضاء رقم 566 في العالم، إنه ضليع ليس فقط في الأجرام السماوية، ولكن أيضًا في الإدارة العامة". وفي أطروحته، قدم إيفان مقترحات لتحسين عمل المنظمات الحكومية، من خلال اختيار أكثر فعالية للموظفين"."روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية
https://sarabic.ae/20241121/انطلاق-صاروخ-سويوز-21-أ-إلى-الفضاء-حاملا-مركبة-الشحن-بروغرس-إم-إس--29-1095051728.html
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روسيا

طالب روسي يقدم أطروحته العلمية من الفضاء لأول مرة في التاريخ

13:57 GMT 08.02.2025
© Photo / Twitter/Scott D. Tingleمشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية "سويوز"
مشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية سويوز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Photo / Twitter/Scott D. Tingle
تابعنا عبر
صرح رئيس الأكاديمية الرئاسية، أليكسي كوميساروف، أن رائد الفضاء، بطل روسيا إيفان فاغنر، وهو طالب في الأكاديمية الرئاسية، دافع لأول مرة في العالم عن رسالته العلمية، وهي رسالة الماجستير، من متن محطة الفضاء الدولية.
وكتب كوميساروف، في قناته على "تلغرام": "هكذا دافع إيفان فاغنر، الطالب في فرع الأكاديمية في فلاديمير، عن أطروحة الماجستير الخاصة به، وتم عقد الدفاع بهذا التنسيق لأول مرة في العالم، حيث قدم الباحث عمله العلمي من متن محطة الفضاء الدولية".
كتب رائد الفضاء فاغنر أطروحة حول موضوع تحسين أداء مؤسسة القطاع العام من خلال تحسين اختيار الموظفين.
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وقام طالب الماجستير، بتحليل عمل مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء، إيفان فاغنر، بطل روسيا، ورائد الفضاء الروسي رقم 123، ورائد الفضاء رقم 566 في العالم، إنه ضليع ليس فقط في الأجرام السماوية، ولكن أيضًا في الإدارة العامة".
وفي أطروحته، قدم إيفان مقترحات لتحسين عمل المنظمات الحكومية، من خلال اختيار أكثر فعالية للموظفين".
"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية
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