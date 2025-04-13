https://sarabic.ae/20250413/ألسنة-اللهب-تلتهم-الغابات-في-فيتنام-فيديو--1099512740.html
"ألسنة اللهب" تلتهم الغابات في فيتنام... فيديو
"ألسنة اللهب" تلتهم الغابات في فيتنام... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيفا لحرائق ضخمة التهمت مساحات واسعة من الغابات في فيتنام. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T17:39+0000
2025-04-13T17:39+0000
2025-04-13T17:39+0000
مجتمع
نادي الفيديو
حرائق الغابات
فيتنام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104535/63/1045356334_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b3907a06d46a9bd2aef402f843428b56.jpg
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الضخمة وهي تلتهم الغابات وأعالي الجبال في منطقة هالونج في فيتنام.يذكر أن الحرائق اجتاحت مساحات كبيرة من الغابات، وأدى الدخان إلى ضعف الرؤية وعرقلة حركة المرور.حريق ضخم يلتهم متنزه "ياس ووتر وورلد" في أبوظبي... فيديوغابات تتحول لـ"جمر أحمر" في الأرجنتين ونزوح جماعي للسكان... فيديو
فيتنام
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104535/63/1045356334_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e0ad5d956c4119f770192a859a00f44.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, حرائق الغابات, فيتنام
نادي الفيديو, حرائق الغابات, فيتنام
"ألسنة اللهب" تلتهم الغابات في فيتنام... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيفا لحرائق ضخمة التهمت مساحات واسعة من الغابات في فيتنام.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الضخمة وهي تلتهم الغابات وأعالي الجبال في منطقة هالونج في فيتنام.
يذكر أن الحرائق اجتاحت مساحات كبيرة من الغابات، وأدى الدخان إلى ضعف الرؤية وعرقلة حركة المرور.