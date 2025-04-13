https://sarabic.ae/20250413/على-ظهور-الخيل-حجاج-من-دولة-أوروبية-يصلون-إلى-سوريا-في-طريقهم-إلى-مكة-المكرمة-فيديو-1099502409.html

على ظهور الخيل.. حجاج من دولة أوروبية يصلون إلى سوريا في طريقهم إلى مكة المكرمة.. فيديو

على ظهور الخيل.. حجاج من دولة أوروبية يصلون إلى سوريا في طريقهم إلى مكة المكرمة.. فيديو

سبوتنيك عربي

دخل موكب من الحجاج الإسبانين من معبر "السلام" الحدودي مع تركيا، على ظهور الخيل، إلى الأراضي السورية باتجاه المملكة العربية السعودية، لكي يؤدون مناسك الحج. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

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وقال أحد الحجاج، من المملكة المغربية ويعيش في إسبانيا، إنه التحق برحلة الحج لهذا العام على ظهر الخيل عندما سمع بهذه الرحلة، وأضاف: "أنا أحب سوريا وهي بلدي الثاني ونحن مسحورين بدخولنا إلى سوريا".وقال أحد المسؤولين عن المعبر الحدودي السولري: "استقبلناهم في مركز السلام الحدودي ونتمنى لهم التوفيق والسعادة والوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وأداء شعائر فريضة الحج على أكمل وجه".ومن المقرر أن تمر القافلة في مدينة حلب، لتأدية الصلاة في الجامع الأموي، ضمن محطاتها على طريق الحج.واستعدادا لموسم حج هذا العام (1446 هجري)، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عددا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.

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نادي الفيديو, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم