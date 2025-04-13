https://sarabic.ae/20250413/منظمة-التعاون-الاقتصادي-تشيد-بالإصلاحات-المصرية-في-تقريرها-السنوي-1099502534.html

منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بالإصلاحات المصرية في تقريرها السنوي

منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بالإصلاحات المصرية في تقريرها السنوي

سبوتنيك عربي

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الأحد، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاحات المؤسسية وتحسين الحوكمة... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T10:20+0000

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ونقل موقع "أرابيان بزنس" عن التقرير، أن مصر حققت قفزات نوعية في مجالات حيوية عدة، حيث أحرزت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشفافية الحكومية ورفع كفاءة الإدارة العامة، إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.كما أشاد التقرير بالجهود المصرية في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبني سياسات مرنة وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما أسهم بشكل فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشمول المالي.وأكدت المنظمة الدولية أن "هذه الإصلاحات الشاملة تشكل قاعدة صلبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد"، معتبرة أن "استراتيجية مصر 2030 تمثل نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في تحقيق التكامل بين الأهداف التنموية المحلية والمتطلبات العالمية للتنمية المستدامة".ويعد هذا التقرير الدولي اعترافًا واضحًا بالنجاحات التي حققتها مصر في مسيرتها الإصلاحية، كما يؤكد التزام القيادة المصرية الثابت ببناء مؤسسات دولة قوية قادرة على دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين، في إطار رؤية استراتيجية واضحة تحظى بثقة وتقدير المجتمع الدولي.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس السبت، عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد، وذلك قد يسهم في دعم ميزان الاقتصاد المصري في أسواق النفط.وأجرت شركة "خالدة" صاحبة الامتياز، عمليات الاختبار والتقييم للمواقع المكتشفة، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميل من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وفقا لموقع "الطاقة".

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