منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بالإصلاحات المصرية في تقريرها السنوي

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250413/منظمة-التعاون-الاقتصادي-تشيد-بالإصلاحات-المصرية-في-تقريرها-السنوي-1099502534.html
منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بالإصلاحات المصرية في تقريرها السنوي
منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بالإصلاحات المصرية في تقريرها السنوي
سبوتنيك عربي
أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الأحد، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاحات المؤسسية وتحسين الحوكمة... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T10:20+0000
2025-04-13T10:21+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053901848_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_86a94eec80e873fa90de9ffafa6134bd.jpg
ونقل موقع "أرابيان بزنس" عن التقرير، أن مصر حققت قفزات نوعية في مجالات حيوية عدة، حيث أحرزت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشفافية الحكومية ورفع كفاءة الإدارة العامة، إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.كما أشاد التقرير بالجهود المصرية في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبني سياسات مرنة وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما أسهم بشكل فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشمول المالي.وأكدت المنظمة الدولية أن "هذه الإصلاحات الشاملة تشكل قاعدة صلبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد"، معتبرة أن "استراتيجية مصر 2030 تمثل نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في تحقيق التكامل بين الأهداف التنموية المحلية والمتطلبات العالمية للتنمية المستدامة".ويعد هذا التقرير الدولي اعترافًا واضحًا بالنجاحات التي حققتها مصر في مسيرتها الإصلاحية، كما يؤكد التزام القيادة المصرية الثابت ببناء مؤسسات دولة قوية قادرة على دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين، في إطار رؤية استراتيجية واضحة تحظى بثقة وتقدير المجتمع الدولي.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس السبت، عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد، وذلك قد يسهم في دعم ميزان الاقتصاد المصري في أسواق النفط.وأجرت شركة "خالدة" صاحبة الامتياز، عمليات الاختبار والتقييم للمواقع المكتشفة، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميل من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وفقا لموقع "الطاقة".
https://sarabic.ae/20250411/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-بنسبة-تصل-إلى-15-1099431403.html
https://sarabic.ae/20250408/آلاف-المصريين-يحتشدون-في-العريش-رفضا-لتهجير-الفلسطينيين-صور-1099336682.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053901848_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_256f232160155ad4a4faeb74e0abdf85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار

منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بالإصلاحات المصرية في تقريرها السنوي

10:20 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 10:21 GMT 13.04.2025)
© Sputnikالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الأحد، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاحات المؤسسية وتحسين الحوكمة العامة، مؤكدة أن "هذه الجهود تتماشى بشكل كامل مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
ونقل موقع "أرابيان بزنس" عن التقرير، أن مصر حققت قفزات نوعية في مجالات حيوية عدة، حيث أحرزت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشفافية الحكومية ورفع كفاءة الإدارة العامة، إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
كما أشاد التقرير بالجهود المصرية في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبني سياسات مرنة وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما أسهم بشكل فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشمول المالي.
مضخة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%
11 أبريل, 00:25 GMT
وأكدت المنظمة الدولية أن "هذه الإصلاحات الشاملة تشكل قاعدة صلبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد"، معتبرة أن "استراتيجية مصر 2030 تمثل نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في تحقيق التكامل بين الأهداف التنموية المحلية والمتطلبات العالمية للتنمية المستدامة".

كما سلط التقرير الضوء على التعاون المثمر بين مصر وشركائها الدوليين في مجالات تعزيز الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى الجهود الناجحة في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ما يسهم في بناء تنمية شاملة وعادلة.

ويعد هذا التقرير الدولي اعترافًا واضحًا بالنجاحات التي حققتها مصر في مسيرتها الإصلاحية، كما يؤكد التزام القيادة المصرية الثابت ببناء مؤسسات دولة قوية قادرة على دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين، في إطار رؤية استراتيجية واضحة تحظى بثقة وتقدير المجتمع الدولي.
آلاف المصريين يحتشدون في العريش رفضا لتهجير الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
آلاف المصريين يحتشدون في العريش رفضا لتهجير الفلسطينيين... صور
8 أبريل, 11:47 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس السبت، عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد، وذلك قد يسهم في دعم ميزان الاقتصاد المصري في أسواق النفط.
وبحسب بيان الوزارة، تحتوي الحقول المكتشفة على كميات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليون برميل من النفط المكافئ، بجانب 4 ملايين من النفط المكافئ يمكن استرجاعها.
وأجرت شركة "خالدة" صاحبة الامتياز، عمليات الاختبار والتقييم للمواقع المكتشفة، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميل من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وفقا لموقع "الطاقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала