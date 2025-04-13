https://sarabic.ae/20250413/منظمة-التعاون-الاقتصادي-تشيد-بالإصلاحات-المصرية-في-تقريرها-السنوي-1099502534.html
منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بالإصلاحات المصرية في تقريرها السنوي
منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بالإصلاحات المصرية في تقريرها السنوي
سبوتنيك عربي
أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الأحد، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاحات المؤسسية وتحسين الحوكمة... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "أرابيان بزنس" عن التقرير، أن مصر حققت قفزات نوعية في مجالات حيوية عدة، حيث أحرزت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشفافية الحكومية ورفع كفاءة الإدارة العامة، إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.كما أشاد التقرير بالجهود المصرية في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبني سياسات مرنة وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما أسهم بشكل فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشمول المالي.وأكدت المنظمة الدولية أن "هذه الإصلاحات الشاملة تشكل قاعدة صلبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد"، معتبرة أن "استراتيجية مصر 2030 تمثل نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في تحقيق التكامل بين الأهداف التنموية المحلية والمتطلبات العالمية للتنمية المستدامة".ويعد هذا التقرير الدولي اعترافًا واضحًا بالنجاحات التي حققتها مصر في مسيرتها الإصلاحية، كما يؤكد التزام القيادة المصرية الثابت ببناء مؤسسات دولة قوية قادرة على دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين، في إطار رؤية استراتيجية واضحة تحظى بثقة وتقدير المجتمع الدولي.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس السبت، عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد، وذلك قد يسهم في دعم ميزان الاقتصاد المصري في أسواق النفط.وأجرت شركة "خالدة" صاحبة الامتياز، عمليات الاختبار والتقييم للمواقع المكتشفة، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميل من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وفقا لموقع "الطاقة".
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار
منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بالإصلاحات المصرية في تقريرها السنوي
10:20 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 10:21 GMT 13.04.2025)
أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الأحد، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاحات المؤسسية وتحسين الحوكمة العامة، مؤكدة أن "هذه الجهود تتماشى بشكل كامل مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
ونقل موقع
"أرابيان بزنس" عن التقرير، أن مصر حققت قفزات نوعية في مجالات حيوية عدة، حيث أحرزت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشفافية الحكومية ورفع كفاءة الإدارة العامة، إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
كما أشاد التقرير بالجهود المصرية في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبني سياسات مرنة وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما أسهم بشكل فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشمول المالي.
وأكدت المنظمة الدولية أن "هذه الإصلاحات الشاملة تشكل قاعدة صلبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد"، معتبرة أن "استراتيجية مصر 2030 تمثل نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في تحقيق التكامل بين الأهداف التنموية المحلية والمتطلبات العالمية للتنمية المستدامة".
كما سلط التقرير الضوء على التعاون المثمر بين مصر وشركائها الدوليين في مجالات تعزيز الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى الجهود الناجحة في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ما يسهم في بناء تنمية شاملة وعادلة.
ويعد هذا التقرير الدولي اعترافًا واضحًا بالنجاحات التي حققتها مصر في مسيرتها الإصلاحية، كما يؤكد التزام القيادة المصرية الثابت ببناء مؤسسات دولة قوية قادرة على دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين، في إطار رؤية استراتيجية واضحة تحظى بثقة وتقدير المجتمع الدولي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس السبت، عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد، وذلك قد يسهم في دعم ميزان الاقتصاد المصري في أسواق النفط.
وبحسب بيان الوزارة، تحتوي الحقول المكتشفة على كميات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليون برميل من النفط المكافئ، بجانب 4 ملايين من النفط المكافئ يمكن استرجاعها.
وأجرت شركة "خالدة" صاحبة الامتياز، عمليات الاختبار والتقييم للمواقع المكتشفة، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميل من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وفقا لموقع "الطاقة
".