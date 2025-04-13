https://sarabic.ae/20250413/وزير-الخارجية-العماني-يعلق-على-استضافة-بلاده-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية-1099500162.html

وزير الخارجية العماني يعلق على استضافة بلاده المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وزير الخارجية العماني يعلق على استضافة بلاده المفاوضات الأمريكية الإيرانية

سبوتنيك عربي

علّق وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أمس السبت، على استضافة بلاده لقاء تاريخيًا بين وزير الخرجية الإيراني عباس عراقجي، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T09:03+0000

2025-04-13T09:03+0000

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ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية، عن البوسعيدي، قوله: "أنا فخور بالإعلان أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وقُمنا بالوساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم".وتوجه البوسعيدي بالشكر للطرفين على التزامهما بما وصفه بـ"الخطوة الإيجابية"، مؤكدًا أن "سلطنة عمان ستواصل جهودها في دعم مسارات الحوار والتفاهم، والمساهمة في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق نتائج بناءة ومستدامة".واستضافت العاصمة العُمانية مسقط، أمس السبت، الجولة الأولى من مفاوضات غير مباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الرئاسي الأمريكي، بوساطة وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، في تصريح على منصة "إكس"، الخميس الماضي.من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض "بشرط الاحترام المتبادل"، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريح متلفز، إلى أن "العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي"، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن "المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن".

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