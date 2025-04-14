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مساحة حرة
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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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الرئيس اللبناني: الجيش يقوم بواجبه الكامل في البلدات التي انسحبت منها إسرائيل
الرئيس اللبناني: الجيش يقوم بواجبه الكامل في البلدات التي انسحبت منها إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، إن "الجيش صادر أسلحة وذخائر بالجنوب وقادر على حماية المواطنين". 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T14:35+0000
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وأكد عون، خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بول غروف، أن "الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في المناطق والقرى والبلدات التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تطبيقًا للقرار 1701 الأممي".وأضاف: "مصمّمون على تذليل العقبات التي قد تبرز في طريق العمل الإصلاحي"، مؤكدا أن "لبنان يسعى لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولا سيما بعدما زالت الأسباب التي أدت إلى نزوحهم"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وكان الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، استقبل الأسبوع الماضي، وفدا من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان – "ATFL" برئاسة إدوارد غابريل، إذ أكد عون أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها سيزيد الوضع تعقيدا، وأن سحب سلاح "حزب الله" يتم عبر الحوار.وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أكد عون أن "الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وقال: "نحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250322/حزب-الله-ينفي-أي-علاقة-له-بإطلاق-الصواريخ-من-جنوب-لبنان-على-إسرائيل-1098856127.html
https://sarabic.ae/20250409/رئيس-الوزراء-اللبناني-الحكومة-مصرة-على-إجراء-الانتخابات-البلدية-والنيابية-في-موعدها-فيديو-1099366263.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس اللبناني: الجيش يقوم بواجبه الكامل في البلدات التي انسحبت منها إسرائيل

14:35 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
تابعنا عبر
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، إن "الجيش صادر أسلحة وذخائر بالجنوب وقادر على حماية المواطنين".
وأكد عون، خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بول غروف، أن "الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في المناطق والقرى والبلدات التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تطبيقًا للقرار 1701 الأممي".
وأضاف: "مصمّمون على تذليل العقبات التي قد تبرز في طريق العمل الإصلاحي"، مؤكدا أن "لبنان يسعى لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولا سيما بعدما زالت الأسباب التي أدت إلى نزوحهم"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.
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وكان الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، استقبل الأسبوع الماضي، وفدا من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان – "ATFL" برئاسة إدوارد غابريل، إذ أكد عون أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها سيزيد الوضع تعقيدا، وأن سحب سلاح "حزب الله" يتم عبر الحوار.
وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أكد عون أن "الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وقال: "نحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.
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وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
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