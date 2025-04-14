https://sarabic.ae/20250414/السيسي-يوقع-اتفاقيات-استثمارية-مع-قطر-بقيمة-7-مليار-و500-مليون-دولار-1099534941.html
السيسي يوقع اتفاقيات استثمارية مع قطر بقيمة 7 مليار و500 مليون دولار
السيسي يوقع اتفاقيات استثمارية مع قطر بقيمة 7 مليار و500 مليون دولار
سبوتنيك عربي
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، يومي 13 و14 أبريل/ نيسان الجاري، حيث عقد مباحثات ثنائية مع أمير دولة قطر الشيخ... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T12:51+0000
2025-04-14T12:51+0000
2025-04-14T12:51+0000
العالم العربي
اقتصاد
قطر
أخبار قطر اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099534384_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_24e6efbe9451053dd7b890ee2dcdee1f.jpg
وبحسب بيان نشره المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فقد أسفرت المباحثات عن توقيع اتفاقية استثمارية كبرى، حيث اتفق الجانبان على حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي، وأكد الطرفان أن هذه الاستثمارات ستدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، وتعكس متانة العلاقات الثنائية.وعلى الصعيد السياسي، تناول القادة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدوا على مركزية القضية الفلسطينية، معربين عن دعمهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعا الطرفان إلى توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعرب الرئيس السيسي والأمير تميم عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد، مؤكدين على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، كما رحبا بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.وعلى صعيد الأزمة السودانية، دعا القادة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار الوطني، كما أشادا بالمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته.وفي ملف العلاقات الدولية، رحب الجانبان بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، معربين عن دعمهما لأي مساع سلمية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، كما أشادا بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الصدد.وعلى هامش الزيارة، أعربت قطر عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، تقديراً لخبراته الأكاديمية والثقافية.وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس السيسي والأمير تميم عن ارتياحهما للتقدم المحرز في العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مجددين التزامهما ببناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين الشقيقين.
https://sarabic.ae/20250412/السيسي-ونظيره-الإندونيسي-يعلنان-رفع-العلاقات-لمستوى-الشراكة-الاستراتيجية-1099486976.html
https://sarabic.ae/20250329/اتصالات-مصرية-قطرية-للتوصل-إلى-هدنة-في-غزة-قبل-عيد-الفطر-1099056622.html
قطر
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099534384_51:0:1976:1444_1920x0_80_0_0_4b9f71d75d027c85d7275554d4a29b9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, اقتصاد, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
السيسي يوقع اتفاقيات استثمارية مع قطر بقيمة 7 مليار و500 مليون دولار
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، يومي 13 و14 أبريل/ نيسان الجاري، حيث عقد مباحثات ثنائية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وبحسب بيان نشره المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فقد أسفرت المباحثات عن توقيع اتفاقية استثمارية كبرى، حيث اتفق الجانبان على حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي، وأكد الطرفان أن هذه الاستثمارات ستدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، وتعكس متانة العلاقات الثنائية
.
وعلى الصعيد السياسي، تناول القادة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدوا على مركزية القضية الفلسطينية، معربين عن دعمهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعا الطرفان إلى توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعرب الرئيس السيسي والأمير تميم عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد، مؤكدين على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، كما رحبا بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وعلى صعيد الأزمة السودانية، دعا القادة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار الوطني، كما أشادا بالمبادرات الإقليمية والدولية
الهادفة إلى إنهاء النزاع، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته.
وفي ملف العلاقات الدولية، رحب الجانبان بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، معربين عن دعمهما لأي مساع سلمية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، كما أشادا بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الصدد.
وعلى هامش الزيارة، أعربت قطر عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، تقديراً لخبراته الأكاديمية والثقافية.
وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس السيسي والأمير تميم عن ارتياحهما للتقدم المحرز في العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مجددين التزامهما ببناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين الشقيقين.