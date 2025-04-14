https://sarabic.ae/20250414/بأعصاب-فولاذية-بائع-يرتشف-المتة-ويطيح-بلص-حاول-سرقته-في-البرازيل-فيديو-1099536280.html
"بأعصاب فولاذية".. بائع يرتشف المتة ويطيح بلص حاول سرقته في البرازيل.. فيديو
"بأعصاب فولاذية".. بائع يرتشف المتة ويطيح بلص حاول سرقته في البرازيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة إحباط محاولة سرقة تحت تهديد السلاح من قبل لص حاول نهب أموال من بائع في متجر بالبرازيل. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T13:41+0000
2025-04-14T13:41+0000
2025-04-14T13:55+0000
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ويظهر في الفيديو البائع وهو يرتشف مشروب المتة، عندما دخل عليه اللص حاملًا بندقية صيد لتهديده وإجباره على تسليمه الأموال من الصندوق.وفي لحظة حاسمة و"بأعصاب فولاذية"، استغل الموظف الفرصة لينقض على اللص وينتزع منه البندقية، محبطا محاولة السرقة.وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، الذي كشفت التحقيقات أنه يمتلك سجلًا إجراميًا يتضمن اتهامات سابقة بالاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى شجاعة البائع.بطريقة "تفاوضية".. لص مقنع يسطو على متجر في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديوشاب كيني يتعلق بمروحية لحظة إقلاعها في حفل زفاف... فيديو
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نادي الفيديو
"بأعصاب فولاذية".. بائع يرتشف المتة ويطيح بلص حاول سرقته في البرازيل.. فيديو
13:41 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 13:55 GMT 14.04.2025)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة إحباط محاولة سرقة تحت تهديد السلاح من قبل لص حاول نهب أموال من بائع في متجر بالبرازيل.
ويظهر في الفيديو البائع وهو يرتشف مشروب المتة، عندما دخل عليه اللص حاملًا بندقية صيد لتهديده وإجباره على تسليمه الأموال من الصندوق.
وفي لحظة حاسمة و"بأعصاب فولاذية"، استغل الموظف الفرصة لينقض على اللص وينتزع منه البندقية، محبطا محاولة السرقة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، الذي كشفت التحقيقات أنه يمتلك سجلًا إجراميًا يتضمن اتهامات سابقة بالاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى شجاعة البائع.