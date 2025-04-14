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تقرير: إعادة تسليح أوروبا مرهونة بالمعدات الأمريكية والطاقة الروسية
تقرير: إعادة تسليح أوروبا مرهونة بالمعدات الأمريكية والطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
اطّلعت وكالة "سبوتنيك" على تقرير أصدرته مؤسسة "روسكونغرس"، بعنوان "إعادة تسليح أوروبا: كيف ترتبط خطط المفوضية الأوروبية بواقع الميزانية وقدرات المجمع الصناعي... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T08:00+0000
2025-04-14T08:00+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وبحسب التقرير، فإن الدول الأوروبية "غير قادرة على تنفيذ خططها لإعادة التسليح دون شراء معدات رخيصة من الولايات المتحدة، وإمدادات الطاقة من روسيا".وتقول الوثيقة إن "الصناعة الدفاعية الأوروبية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة".وذكر المعدّون للتقرير: "نظرًا لأن الولايات المتحدة تطلب كميات كبيرة من الأسلحة لجيشها، فإن اقتصاديات الحجم تجعل الأسلحة المصنوعة في أمريكا أرخص، وأسرع في التسليم من تلك التي يتم شراؤها من أوروبا، وخاصة عندما تحتاج الحكومات إلى الاستثمار في تطوير أنظمة جديدة تمامًا".ومن بين أكبر أربعة موردين بعدهم، كانت دولتان أوروبيتان فقط: فرنسا 6.5%، وألمانيا 4.7%. وجاءت نسبة 6.5% أخرى من كوريا الجنوبية، و3.9% من إسرائيل، وفقًا للتقرير.وأضاف التقرير: "كما أشارت المفوضية الأوروبية، فإن صناعة الدفاع الأوروبية غير قادرة حالياً على إنتاج أنظمة ومعدات دفاعية بالكميات والسرعة المطلوبة من قبل الدول الأعضاء".وبحسب بيانات روسكونغرس، انخفضت حصة موارد الطاقة الروسية في واردات المنطقة بشكل حاد، ولتلبية الطلب عليها، تعمل الدول الأوروبية على استبدال موارد الطاقة الروسية ببدائل أكثر تكلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.وذكر التقرير أن خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسليح، التي تشمل زيادة الإنتاج الدفاعي، ونشرًا أوسع للتكنولوجيا العسكرية، ستزيد الطلب على الطاقة.وأضاف التقرير: "ومع سعي الاتحاد الأوروبي إلى خفض وارداته من الطاقة الروسية، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة سيمنع أوروبا من تخصيص المزيد من الأموال لإعادة التسلح".وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250304/برلماني-ألماني-سابق-لا-موقف-موحدا-تجاه-كييف-من-الاتحاد-الأوروبي-نتيجة-ضعف-استراتيجيته-1098375833.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: إعادة تسليح أوروبا مرهونة بالمعدات الأمريكية والطاقة الروسية

08:00 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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اطّلعت وكالة "سبوتنيك" على تقرير أصدرته مؤسسة "روسكونغرس"، بعنوان "إعادة تسليح أوروبا: كيف ترتبط خطط المفوضية الأوروبية بواقع الميزانية وقدرات المجمع الصناعي العسكري".
وبحسب التقرير، فإن الدول الأوروبية "غير قادرة على تنفيذ خططها لإعادة التسليح دون شراء معدات رخيصة من الولايات المتحدة، وإمدادات الطاقة من روسيا".
وتقول الوثيقة إن "الصناعة الدفاعية الأوروبية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة".
وذكر المعدّون للتقرير: "نظرًا لأن الولايات المتحدة تطلب كميات كبيرة من الأسلحة لجيشها، فإن اقتصاديات الحجم تجعل الأسلحة المصنوعة في أمريكا أرخص، وأسرع في التسليم من تلك التي يتم شراؤها من أوروبا، وخاصة عندما تحتاج الحكومات إلى الاستثمار في تطوير أنظمة جديدة تمامًا".
وبناء على ذلك، ووفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تضاعفت واردات الأسلحة من قبل الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكثر من الضعف في الفترة 2015-2019 و2020-2024، حيث ورّدت الولايات المتحدة ما يقرب من ثلثي هذه الأسلحة، 64%، وهي نسبة أعلى بكثير من الفترة 2015-2019 (52%).
ومن بين أكبر أربعة موردين بعدهم، كانت دولتان أوروبيتان فقط: فرنسا 6.5%، وألمانيا 4.7%. وجاءت نسبة 6.5% أخرى من كوريا الجنوبية، و3.9% من إسرائيل، وفقًا للتقرير.
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وأضاف التقرير: "كما أشارت المفوضية الأوروبية، فإن صناعة الدفاع الأوروبية غير قادرة حالياً على إنتاج أنظمة ومعدات دفاعية بالكميات والسرعة المطلوبة من قبل الدول الأعضاء".

إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي أصبحت معقدة أيضا بسبب حظر موارد الطاقة الروسية، التي تشكل عاملا مهما في موازنة نفقات الميزانية.

وبحسب بيانات روسكونغرس، انخفضت حصة موارد الطاقة الروسية في واردات المنطقة بشكل حاد، ولتلبية الطلب عليها، تعمل الدول الأوروبية على استبدال موارد الطاقة الروسية ببدائل أكثر تكلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.
ثمن حرية الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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وذكر التقرير أن خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسليح، التي تشمل زيادة الإنتاج الدفاعي، ونشرًا أوسع للتكنولوجيا العسكرية، ستزيد الطلب على الطاقة.

سيؤدي الطلب المتزايد إلى ارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل القريب، ما سيزيد من نفقات الميزانية.

وأضاف التقرير: "ومع سعي الاتحاد الأوروبي إلى خفض وارداته من الطاقة الروسية، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة سيمنع أوروبا من تخصيص المزيد من الأموال لإعادة التسلح".
وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانيا
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