https://sarabic.ae/20250414/تقرير-إعادة-تسليح-أوروبا-مرهونة-بالمعدات-الأمريكية-والطاقة-الروسية-1099519668.html

تقرير: إعادة تسليح أوروبا مرهونة بالمعدات الأمريكية والطاقة الروسية

تقرير: إعادة تسليح أوروبا مرهونة بالمعدات الأمريكية والطاقة الروسية

سبوتنيك عربي

اطّلعت وكالة "سبوتنيك" على تقرير أصدرته مؤسسة "روسكونغرس"، بعنوان "إعادة تسليح أوروبا: كيف ترتبط خطط المفوضية الأوروبية بواقع الميزانية وقدرات المجمع الصناعي... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T08:00+0000

2025-04-14T08:00+0000

2025-04-14T08:00+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب التقرير، فإن الدول الأوروبية "غير قادرة على تنفيذ خططها لإعادة التسليح دون شراء معدات رخيصة من الولايات المتحدة، وإمدادات الطاقة من روسيا".وتقول الوثيقة إن "الصناعة الدفاعية الأوروبية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة".وذكر المعدّون للتقرير: "نظرًا لأن الولايات المتحدة تطلب كميات كبيرة من الأسلحة لجيشها، فإن اقتصاديات الحجم تجعل الأسلحة المصنوعة في أمريكا أرخص، وأسرع في التسليم من تلك التي يتم شراؤها من أوروبا، وخاصة عندما تحتاج الحكومات إلى الاستثمار في تطوير أنظمة جديدة تمامًا".ومن بين أكبر أربعة موردين بعدهم، كانت دولتان أوروبيتان فقط: فرنسا 6.5%، وألمانيا 4.7%. وجاءت نسبة 6.5% أخرى من كوريا الجنوبية، و3.9% من إسرائيل، وفقًا للتقرير.وأضاف التقرير: "كما أشارت المفوضية الأوروبية، فإن صناعة الدفاع الأوروبية غير قادرة حالياً على إنتاج أنظمة ومعدات دفاعية بالكميات والسرعة المطلوبة من قبل الدول الأعضاء".وبحسب بيانات روسكونغرس، انخفضت حصة موارد الطاقة الروسية في واردات المنطقة بشكل حاد، ولتلبية الطلب عليها، تعمل الدول الأوروبية على استبدال موارد الطاقة الروسية ببدائل أكثر تكلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.وذكر التقرير أن خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسليح، التي تشمل زيادة الإنتاج الدفاعي، ونشرًا أوسع للتكنولوجيا العسكرية، ستزيد الطلب على الطاقة.وأضاف التقرير: "ومع سعي الاتحاد الأوروبي إلى خفض وارداته من الطاقة الروسية، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة سيمنع أوروبا من تخصيص المزيد من الأموال لإعادة التسلح".وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانيا

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