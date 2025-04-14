زعيم المعارضة الإسرائيلية يرفض أي اتفاق نووي بين أمريكا والسعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250414/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يرفض-أي-اتفاق-نووي-بين-أمريكا-والسعودية-1099536082.html
زعيم المعارضة الإسرائيلية يرفض أي اتفاق نووي بين أمريكا والسعودية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يرفض أي اتفاق نووي بين أمريكا والسعودية
سبوتنيك عربي
أبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين، اعتراضا على إبرام أي اتفاق نووي محتمل بين أمريكا والمملكة العربية السعودية، قد يسمح للرياض بتخصيب... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T13:21+0000
2025-04-14T13:21+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092267807_0:111:1067:711_1920x0_80_0_0_e469065167b11506f64537f078b1081c.jpg
وقال لابيد عبر منصة "إكس": "يجب على إسرائيل أن تطلب من أمريكا، أقرب صديق لنا، أن أي اتفاقية تعاون نووي مع المملكة العربية السعودية، يحظر وبشكل صريح تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية".وتابع لابيد أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت الموقف نفسه في عامي 2021 و2022، وقتما كان رئيسا لوزراء إسرائيل.وقال لابيد: "أعربت للإدارة الأمريكية عن معارضتنا الشديدة لأي محاولة للسماح بتخصيب اليورانيوم في الشرق الأوسط، وهذا ما ينبغي أن يتم الآن".وصرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أمس الأحد، أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، تركز على التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، لتطويرالصناعات النووية السلمية في المملكة.وقال رايت في تصريحات للصحفيين: "نتوقع تعاونا طويل الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، لتطوير الصناعة النووية في السعودية".وأشار إلى أن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود بلاده لتعزيز الشراكات الطويلة المدى مع المملكة، موضحًا أن التعاون سيشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية داخل السعودية.وتابع: "سنعلن عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي مع السعودية، هذا العام".واستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، يوم السبت، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في مدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تعتزم التحرك نحو بناء أول محطة للطاقة النووية، للمساعدة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة الموضحة في خارطة طريق رؤية "المملكة 2030".
https://sarabic.ae/20250413/أمريكا-تكشف-عن-تفاصيل-اتفاق-نووي-مدني-مرتقب-مع-السعودية-1099505060.html
https://sarabic.ae/20250124/مسؤول-سعودي-المملكة-تسعى-إلى-برنامج-نووي-1097119164.html
السعودية
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092267807_69:0:1017:711_1920x0_80_0_0_c8a8d260cbf366de7ba64555a1232905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

زعيم المعارضة الإسرائيلية يرفض أي اتفاق نووي بين أمريكا والسعودية

13:21 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalitزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين، اعتراضا على إبرام أي اتفاق نووي محتمل بين أمريكا والمملكة العربية السعودية، قد يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم.
وقال لابيد عبر منصة "إكس": "يجب على إسرائيل أن تطلب من أمريكا، أقرب صديق لنا، أن أي اتفاقية تعاون نووي مع المملكة العربية السعودية، يحظر وبشكل صريح تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية".
وتابع لابيد أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت الموقف نفسه في عامي 2021 و2022، وقتما كان رئيسا لوزراء إسرائيل.
وقال لابيد: "أعربت للإدارة الأمريكية عن معارضتنا الشديدة لأي محاولة للسماح بتخصيب اليورانيوم في الشرق الأوسط، وهذا ما ينبغي أن يتم الآن".
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
أمريكا تكشف عن تفاصيل اتفاق نووي مدني مرتقب مع السعودية
أمس, 11:38 GMT
وصرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أمس الأحد، أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، تركز على التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، لتطويرالصناعات النووية السلمية في المملكة.
وقال رايت في تصريحات للصحفيين: "نتوقع تعاونا طويل الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، لتطوير الصناعة النووية في السعودية".
وأشار إلى أن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود بلاده لتعزيز الشراكات الطويلة المدى مع المملكة، موضحًا أن التعاون سيشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية داخل السعودية.
وتابع: "سنعلن عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي مع السعودية، هذا العام".
تخصيب اليورانيوم - صورة تعبيرية لمحطة الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
مسؤول سعودي: المملكة تسعى إلى برنامج نووي
24 يناير, 16:07 GMT
واستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، يوم السبت، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في مدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تعتزم التحرك نحو بناء أول محطة للطاقة النووية، للمساعدة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة الموضحة في خارطة طريق رؤية "المملكة 2030".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала