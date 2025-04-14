https://sarabic.ae/20250414/مناورات-جسر-الصداقة---2025-معلومات-عن-الأسطولين-البحريين-الروسي-والمصري-1099539474.html
مناورات "جسر الصداقة - 2025".. معلومات عن الأسطولين البحريين الروسي والمصري
مناورات "جسر الصداقة - 2025".. معلومات عن الأسطولين البحريين الروسي والمصري
سبوتنيك عربي
يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا، بينما يأتي الجيش المصري في المرتبة الـ19، بين أضخم الجيوش في العالم لعام 2025. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T15:50+0000
2025-04-14T15:50+0000
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وتمتلك روسيا ثالث أضخم أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 22 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من تنفيذ البحرية الروسية، بالتعاون مع البحرية المصرية، مناورات "جسر الصداقة - 2025"، في البحر المتوسط، وهو ما يسلّط الضوء على القدرات البحرية للأسطولين:الأسطول الروسي يمتلك 417 وحدة تضموتظهر إحصائيات الموقع أن روسيا تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم، وثاني قوة غواصات وكاسحات ألغام بحرية، بينما تصنف قوة المدمرات والفرقاطات في المرتبة الـ6 على مستوى العالم.الأسطول المصري يمتلك 150 وحدة بحرية تضموتظهر الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الـ4 عالميا في عدد حاملات المروحيات، والـ5 في سلاح الفرقاطات، والـ10 في حجم قوة الكورفيت، والـ11 في قوة الغواصات، ورقم 18 بين أضخم قوة سفن دورية والـ6 في قوة كاسحات الألغام البحرية.وتقول "بوابة الأهرام" المصرية، إن "جسر الصداقة - 2015" كانت بداية مناورات عسكرية بحرية مشتركة روسية مصرية في مياه البحر المتوسط، في سابقة غير معهودة في المنطقة منذ أكثر من 4 عقود، مشيرة إلى أنها تهدف إلى ترسيخ التفاهم بين الأسطولين لحماية أمن حوض المتوسط ودعم الروابط بين البلدين وتعزيز التعاون العسكري بينهما.
https://sarabic.ae/20201010/لأول-مرة-مناورات-بحرية-بين-الجيش-الروسي-والمصري-في-البحر-الأسود--1046789584.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
مناورات "جسر الصداقة - 2025".. معلومات عن الأسطولين البحريين الروسي والمصري
يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا، بينما يأتي الجيش المصري في المرتبة الـ19، بين أضخم الجيوش في العالم لعام 2025.
وتمتلك روسيا ثالث أضخم أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول الحربي
المصري في المرتبة رقم 22 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من تنفيذ البحرية الروسية، بالتعاون مع البحرية المصرية، مناورات "جسر الصداقة
- 2025"، في البحر المتوسط، وهو ما يسلّط الضوء على القدرات البحرية للأسطولين:
الأسطول الروسي يمتلك 417 وحدة تضم
وتظهر إحصائيات الموقع أن روسيا تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم، وثاني قوة غواصات وكاسحات ألغام بحرية، بينما تصنف قوة المدمرات والفرقاطات في المرتبة الـ6 على مستوى العالم.
الأسطول المصري يمتلك 150 وحدة بحرية تضم
10 أكتوبر 2020, 11:13 GMT
وتظهر الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الـ4 عالميا في عدد حاملات المروحيات، والـ5 في سلاح الفرقاطات، والـ10 في حجم قوة الكورفيت، والـ11 في قوة الغواصات، ورقم 18 بين أضخم قوة سفن دورية والـ6 في قوة كاسحات الألغام البحرية.
وتقول "بوابة الأهرام" المصرية، إن "جسر الصداقة - 2015" كانت بداية مناورات عسكرية
بحرية مشتركة روسية مصرية في مياه البحر المتوسط، في سابقة غير معهودة في المنطقة منذ أكثر من 4 عقود، مشيرة إلى أنها تهدف إلى ترسيخ التفاهم بين الأسطولين لحماية أمن حوض المتوسط ودعم الروابط بين البلدين وتعزيز التعاون العسكري بينهما.