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نائب في البرلمان اللبناني: السلاح يناقش ضمن استراتيجية دفاعية و"حزب الله" لن يتخلى عن نقطة قوته
نائب في البرلمان اللبناني: السلاح يناقش ضمن استراتيجية دفاعية و"حزب الله" لن يتخلى عن نقطة قوته
سبوتنيك عربي
علّق الدكتور إيهاب حمادة، النائب في البرلمان اللبناني وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، على مواقف رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، الأخيرة، حول الرسائل المتبادلة... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T18:58+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اعتبر حمادة أن "آلية الحوار بشأن السلاح لا تشكّل طرحًا جديدًا"، وأنّ "موقف الحزب واضح منذ البداية وهو أن السلاح يُناقش فقط في سياق استراتيجية دفاعية تحفظ سيادة لبنان واستقلاله".وشدّد حمادة على أن "حزب الله" كان سبّاقًا في وعي المخاطر الإقليمية، ولن يسلّم نقطة قوّته ليبقى مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي".وتابع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة": "من يتحدث عن استراتيجية هدفها نزع سلاح المقاومة لصالح العدو الإسرائيلي فهو واهم ويتآمر على اللبنانيين، أما الحديث عن انقسام داخل "حزب الله" فليس سوى جزء من الحرب النفسية ضده".وفيما يخص الحدود الجنوبية، أشار النائب اللبناني إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبّر بوضوح عن عدم الحاجة إلى لجان حوار، بل إلى التزام بالقرار 1701"، وسأل: "كيف تحمي الدولة اللبنانية أراضيها في ظل الخروقات اليومية؟".وختم حمادة، بالتأكيد أنّ "لا وثيقة رسميّة تنصّ على وقف إطلاق النار، بل تفاهم غير مباشر رعاه الفرنسيون والأمريكيون، وكان أول من خرقه هو الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20250414/بعد-تسليم-حزب-الله-سلاحه-جنوبي-الليطاني-هل-تنجح-محاولات-حصر-السلاح-في-يد-الجيش-اللبناني؟-1099543944.html
https://sarabic.ae/20250322/حزب-الله-ينفي-أي-علاقة-له-بإطلاق-الصواريخ-من-جنوب-لبنان-على-إسرائيل-1098856127.html
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نائب في البرلمان اللبناني: السلاح يناقش ضمن استراتيجية دفاعية و"حزب الله" لن يتخلى عن نقطة قوته

18:58 GMT 14.04.2025
© AP Photoمجموعة من مقاتلي "حزب الله" اللبناني
مجموعة من مقاتلي حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo
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علّق الدكتور إيهاب حمادة، النائب في البرلمان اللبناني وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، على مواقف رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، الأخيرة، حول الرسائل المتبادلة مع "حزب الله" بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اعتبر حمادة أن "آلية الحوار بشأن السلاح لا تشكّل طرحًا جديدًا"، وأنّ "موقف الحزب واضح منذ البداية وهو أن السلاح يُناقش فقط في سياق استراتيجية دفاعية تحفظ سيادة لبنان واستقلاله".
وشدّد حمادة على أن "حزب الله" كان سبّاقًا في وعي المخاطر الإقليمية، ولن يسلّم نقطة قوّته ليبقى مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي".
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وأضاف حمادة: "الرئيس عون يتحرّك من منطلق حماية لبنان، وليس من موقع الإحراج أو الضعف، ونحن منفتحون على أي مسار يعزّز هذه الحماية".
وتابع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة": "من يتحدث عن استراتيجية هدفها نزع سلاح المقاومة لصالح العدو الإسرائيلي فهو واهم ويتآمر على اللبنانيين، أما الحديث عن انقسام داخل "حزب الله" فليس سوى جزء من الحرب النفسية ضده".
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وفيما يخص الحدود الجنوبية، أشار النائب اللبناني إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبّر بوضوح عن عدم الحاجة إلى لجان حوار، بل إلى التزام بالقرار 1701"، وسأل: "كيف تحمي الدولة اللبنانية أراضيها في ظل الخروقات اليومية؟".
وختم حمادة، بالتأكيد أنّ "لا وثيقة رسميّة تنصّ على وقف إطلاق النار، بل تفاهم غير مباشر رعاه الفرنسيون والأمريكيون، وكان أول من خرقه هو الإسرائيلي".
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