https://sarabic.ae/20250415/الاتحاد-الأوروبي-يسلم-مصر-3-وحدات-بحرية-متطورة-1099564966.html
الاتحاد الأوروبي يسلم مصر 3 وحدات بحرية متطورة
الاتحاد الأوروبي يسلم مصر 3 وحدات بحرية متطورة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إن الاتحاد الأوروبي سلّم مصر لنشات حديثة طراز "إس إيه آر - 1700"، مخصصة لمهام البحث والإنقاذ. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T12:10+0000
2025-04-15T12:10+0000
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يأتي ذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، حسب بيان نشره، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وتابع البيان: "يهدف البرنامج لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية"، مشيرًا إلى أنه تم استلام 3 لنشات من هذا الطراز.كما تم رفع العلم المصري على اللنشات الثلاثة إيذانا بدخولها الخدمة رسميا في القوات البحرية المصرية.ولفت البيان إلى أن القوات البحرية المصرية تشهد طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وتعمل على ضم أحد أحدث النظم العالمية العسكرية.وألقى اللواء بحري أركان حرب محمود فوزي، رئيس أركان القوات البحرية كلمة، خلال مراسم التسليم، أشار خلالها إلى أن استلام اللنشات الثلاثة، يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.وأكد فوزي على حرص القوات المسلحة المصرية على دعم قدرات أسطولها البحري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عملها.وبحسب البيان، فإن هذا النوع من اللنشات يصنف ضمن أحدث الوحدات البحرية من هذا النوع ما يجعلها إضافة كبيرة للقوات البحرية المصرية.
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https://sarabic.ae/20250414/مناورات-جسر-الصداقة---2025-معلومات-عن-الأسطولين-البحريين-الروسي-والمصري-1099539474.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش المصري
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش المصري
الاتحاد الأوروبي يسلم مصر 3 وحدات بحرية متطورة
قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إن الاتحاد الأوروبي سلّم مصر لنشات حديثة طراز "إس إيه آر - 1700"، مخصصة لمهام البحث والإنقاذ.
يأتي ذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر
والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، حسب بيان نشره، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
19 أكتوبر 2022, 11:50 GMT
وتابع البيان: "يهدف البرنامج لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية"، مشيرًا إلى أنه تم استلام 3 لنشات من هذا الطراز.
كما تم رفع العلم المصري على اللنشات الثلاثة إيذانا بدخولها الخدمة رسميا في القوات البحرية المصرية.
ولفت البيان إلى أن القوات البحرية المصرية تشهد طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح
والكفاءة القتالية وتعمل على ضم أحد أحدث النظم العالمية العسكرية.
وألقى اللواء بحري أركان حرب محمود فوزي، رئيس أركان القوات البحرية كلمة، خلال مراسم التسليم، أشار خلالها إلى أن استلام اللنشات الثلاثة، يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد فوزي على حرص القوات المسلحة المصرية على دعم قدرات أسطولها البحري
لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عملها.
وبحسب البيان، فإن هذا النوع من اللنشات يصنف ضمن أحدث الوحدات البحرية من هذا النوع ما يجعلها إضافة كبيرة للقوات البحرية المصرية.