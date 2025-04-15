الاتحاد الأوروبي يسلم مصر 3 وحدات بحرية متطورة

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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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30 د
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150 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
الإنسان والثقافة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
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سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الاتحاد الأوروبي يسلم مصر 3 وحدات بحرية متطورة
الاتحاد الأوروبي يسلم مصر 3 وحدات بحرية متطورة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إن الاتحاد الأوروبي سلّم مصر لنشات حديثة طراز "إس إيه آر - 1700"، مخصصة لمهام البحث والإنقاذ. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T12:10+0000
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يأتي ذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، حسب بيان نشره، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وتابع البيان: "يهدف البرنامج لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية"، مشيرًا إلى أنه تم استلام 3 لنشات من هذا الطراز.كما تم رفع العلم المصري على اللنشات الثلاثة إيذانا بدخولها الخدمة رسميا في القوات البحرية المصرية.ولفت البيان إلى أن القوات البحرية المصرية تشهد طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وتعمل على ضم أحد أحدث النظم العالمية العسكرية.وألقى اللواء بحري أركان حرب محمود فوزي، رئيس أركان القوات البحرية كلمة، خلال مراسم التسليم، أشار خلالها إلى أن استلام اللنشات الثلاثة، يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.وأكد فوزي على حرص القوات المسلحة المصرية على دعم قدرات أسطولها البحري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عملها.وبحسب البيان، فإن هذا النوع من اللنشات يصنف ضمن أحدث الوحدات البحرية من هذا النوع ما يجعلها إضافة كبيرة للقوات البحرية المصرية.
https://sarabic.ae/20221019/ما-هي-قدرات-الفرقاطة-الألمانية-ميكو-إيه---200-التي-تسلمها-الأسطول-المصري-1069225810.html
https://sarabic.ae/20250414/مناورات-جسر-الصداقة---2025-معلومات-عن-الأسطولين-البحريين-الروسي-والمصري-1099539474.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش المصري
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش المصري

الاتحاد الأوروبي يسلم مصر 3 وحدات بحرية متطورة

12:10 GMT 15.04.2025
© Photo / SPOKESMAN OF EGYPTIAM ARMED FORCESSوحدات بحرية مصرية
وحدات بحرية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Photo / SPOKESMAN OF EGYPTIAM ARMED FORCESS
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قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إن الاتحاد الأوروبي سلّم مصر لنشات حديثة طراز "إس إيه آر - 1700"، مخصصة لمهام البحث والإنقاذ.
يأتي ذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، حسب بيان نشره، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
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وتابع البيان: "يهدف البرنامج لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية"، مشيرًا إلى أنه تم استلام 3 لنشات من هذا الطراز.
كما تم رفع العلم المصري على اللنشات الثلاثة إيذانا بدخولها الخدمة رسميا في القوات البحرية المصرية.
ولفت البيان إلى أن القوات البحرية المصرية تشهد طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وتعمل على ضم أحد أحدث النظم العالمية العسكرية.
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وألقى اللواء بحري أركان حرب محمود فوزي، رئيس أركان القوات البحرية كلمة، خلال مراسم التسليم، أشار خلالها إلى أن استلام اللنشات الثلاثة، يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد فوزي على حرص القوات المسلحة المصرية على دعم قدرات أسطولها البحري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عملها.
وبحسب البيان، فإن هذا النوع من اللنشات يصنف ضمن أحدث الوحدات البحرية من هذا النوع ما يجعلها إضافة كبيرة للقوات البحرية المصرية.
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