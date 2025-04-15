https://sarabic.ae/20250415/باحث-في-العلاقات-الدولية-لا-دليل-لدى-الغرب-لمزاعمه-حول-ضربة-سومي--1099563948.html
باحث في العلاقات الدولية: لا دليل لدى الغرب لمزاعمه حول ضربة سومي
باحث في العلاقات الدولية: لا دليل لدى الغرب لمزاعمه حول ضربة سومي
سبوتنيك عربي
تطرّق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي دربج، إلى طريقة تعامل الغرب بعد استهداف الجيش الروسي اجتماعا لقادة عسكريين أوكرانيين وغربيين في سومي، قائلاً إنّ... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T12:05+0000
2025-04-15T12:05+0000
2025-04-15T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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تقارير سبوتنيك
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وأشار الباحث في مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "أنّ مسألة التقارب الروسي - الأمريكي والذهاب نحو مفاوضات روسية - أمريكية بهدف تسوية الصراع في أوكرانيا لم يرق للكثير من القوى الغربية وهذا ما تبيّن من ردود الفعل الغربية".وأضاف إن "الغرب لم يقدّم دليلاً ملموسًا لغاية الآن يثبت ما يدّعيه عن أن ما حصل هو استهداف بحت للمدنيين وهذا ما يعتبر استغلال لهذه الضربة".وتابع: "الغرب يعمل مأساة تراجيدية من لا شيء في أوكرانيا بالمقابل هناك أنهار من الدم تجري في فلسطين"، قائلاً: "عندما يريد أنّ يشير إلى مسألة حقوق الإنسان يذهب إلى أوكرانيا في المقابل يمتنع عن ذكر فلسطين".الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
https://sarabic.ae/20250415/الجيش-الروسي-يحيد-200-عسكري-أوكراني-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099561259.html
https://sarabic.ae/20250415/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-6-ضربات-على-منشآت-طاقة-روسية-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة-1099556715.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث في العلاقات الدولية: لا دليل لدى الغرب لمزاعمه حول ضربة سومي
حصري
تطرّق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي دربج، إلى طريقة تعامل الغرب بعد استهداف الجيش الروسي اجتماعا لقادة عسكريين أوكرانيين وغربيين في سومي، قائلاً إنّ "الغرب يبرع في الترويج والتطبيل الإعلامي ويستخدمه كشمّاعة للوصول إلى هدف معين".
وأشار الباحث في مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "أنّ مسألة التقارب الروسي - الأمريكي والذهاب نحو مفاوضات روسية - أمريكية بهدف تسوية الصراع في أوكرانيا لم يرق للكثير من القوى الغربية وهذا ما تبيّن من ردود الفعل الغربية".
وتحدّث دربج عن "ازدواجية المعايير والانتقائية في التعامل مع ما يسمّى شمّاعة حقوق الإنسان التي يرفعها الغرب"، موضحًا أن "روسيا أعلنت أنها استهدفت بضربة دقيقة اجتماعًا لقيادات أوكرانية وغربية، في المقابل الغرب قدّم رواية متناقضة تدخل في إطار العداء الذي يكنّه لروسيا".
وأضاف إن "الغرب لم يقدّم دليلاً ملموسًا لغاية الآن يثبت ما يدّعيه عن أن ما حصل هو استهداف بحت للمدنيين
وهذا ما يعتبر استغلال لهذه الضربة".
وبينما أكد دربج على "الإنجازات الميدانية الكثيرة التي حقّقها الجيش الروسي في الآونة الأخيرة"، أشار إلى "حجم التضليل الذي يمارسه الغرب لطمس هذه الحقيقة والتركيز بشكل حصري على الجانب المدني بهدف القول إنّ ما تفعله روسيا فقط استهداف للمدنيين، فيما الحقائق تدحض هذا الامر"، مشدداً على أن "ما يريده الغرب عدم الإضاءة على التقدّم الروسي الواسع على الأرض والتعمية عنه".
ورأى ضيف "سبوتنيك" أنّ "الأمر لا يتوقّف على" سومي"، بل هناك عدة مدن وحوادث حاولت الدعاية الغربية ربطها بجرائم حرب".
وتابع: "الغرب يعمل مأساة تراجيدية من لا شيء في أوكرانيا بالمقابل هناك أنهار من الدم تجري في فلسطين"، قائلاً: "عندما يريد أنّ يشير إلى مسألة حقوق الإنسان يذهب إلى أوكرانيا في المقابل يمتنع عن ذكر فلسطين".