https://sarabic.ae/20250415/باحث-في-العلاقات-الدولية-لا-دليل-لدى-الغرب-لمزاعمه-حول-ضربة-سومي--1099563948.html

باحث في العلاقات الدولية: لا دليل لدى الغرب لمزاعمه حول ضربة سومي

باحث في العلاقات الدولية: لا دليل لدى الغرب لمزاعمه حول ضربة سومي

سبوتنيك عربي

تطرّق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي دربج، إلى طريقة تعامل الغرب بعد استهداف الجيش الروسي اجتماعا لقادة عسكريين أوكرانيين وغربيين في سومي، قائلاً إنّ... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T12:05+0000

2025-04-15T12:05+0000

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وأشار الباحث في مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "أنّ مسألة التقارب الروسي - الأمريكي والذهاب نحو مفاوضات روسية - أمريكية بهدف تسوية الصراع في أوكرانيا لم يرق للكثير من القوى الغربية وهذا ما تبيّن من ردود الفعل الغربية".وأضاف إن "الغرب لم يقدّم دليلاً ملموسًا لغاية الآن يثبت ما يدّعيه عن أن ما حصل هو استهداف بحت للمدنيين وهذا ما يعتبر استغلال لهذه الضربة".وتابع: "الغرب يعمل مأساة تراجيدية من لا شيء في أوكرانيا بالمقابل هناك أنهار من الدم تجري في فلسطين"، قائلاً: "عندما يريد أنّ يشير إلى مسألة حقوق الإنسان يذهب إلى أوكرانيا في المقابل يمتنع عن ذكر فلسطين".الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"

https://sarabic.ae/20250415/الجيش-الروسي-يحيد-200-عسكري-أوكراني-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099561259.html

https://sarabic.ae/20250415/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-6-ضربات-على-منشآت-طاقة-روسية-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة-1099556715.html

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