باحث في العلاقات الدولية: لا دليل لدى الغرب لمزاعمه حول ضربة سومي

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بيارق النصر
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مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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الإنسان والثقافة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250415/باحث-في-العلاقات-الدولية-لا-دليل-لدى-الغرب-لمزاعمه-حول-ضربة-سومي--1099563948.html
باحث في العلاقات الدولية: لا دليل لدى الغرب لمزاعمه حول ضربة سومي
باحث في العلاقات الدولية: لا دليل لدى الغرب لمزاعمه حول ضربة سومي
سبوتنيك عربي
تطرّق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي دربج، إلى طريقة تعامل الغرب بعد استهداف الجيش الروسي اجتماعا لقادة عسكريين أوكرانيين وغربيين في سومي، قائلاً إنّ... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T12:05+0000
2025-04-15T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأشار الباحث في مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "أنّ مسألة التقارب الروسي - الأمريكي والذهاب نحو مفاوضات روسية - أمريكية بهدف تسوية الصراع في أوكرانيا لم يرق للكثير من القوى الغربية وهذا ما تبيّن من ردود الفعل الغربية".وأضاف إن "الغرب لم يقدّم دليلاً ملموسًا لغاية الآن يثبت ما يدّعيه عن أن ما حصل هو استهداف بحت للمدنيين وهذا ما يعتبر استغلال لهذه الضربة".وتابع: "الغرب يعمل مأساة تراجيدية من لا شيء في أوكرانيا بالمقابل هناك أنهار من الدم تجري في فلسطين"، قائلاً: "عندما يريد أنّ يشير إلى مسألة حقوق الإنسان يذهب إلى أوكرانيا في المقابل يمتنع عن ذكر فلسطين".الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
https://sarabic.ae/20250415/الجيش-الروسي-يحيد-200-عسكري-أوكراني-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099561259.html
https://sarabic.ae/20250415/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-6-ضربات-على-منشآت-طاقة-روسية-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة-1099556715.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث في العلاقات الدولية: لا دليل لدى الغرب لمزاعمه حول ضربة سومي

12:05 GMT 15.04.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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تطرّق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي دربج، إلى طريقة تعامل الغرب بعد استهداف الجيش الروسي اجتماعا لقادة عسكريين أوكرانيين وغربيين في سومي، قائلاً إنّ "الغرب يبرع في الترويج والتطبيل الإعلامي ويستخدمه كشمّاعة للوصول إلى هدف معين".
وأشار الباحث في مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "أنّ مسألة التقارب الروسي - الأمريكي والذهاب نحو مفاوضات روسية - أمريكية بهدف تسوية الصراع في أوكرانيا لم يرق للكثير من القوى الغربية وهذا ما تبيّن من ردود الفعل الغربية".

وتحدّث دربج عن "ازدواجية المعايير والانتقائية في التعامل مع ما يسمّى شمّاعة حقوق الإنسان التي يرفعها الغرب"، موضحًا أن "روسيا أعلنت أنها استهدفت بضربة دقيقة اجتماعًا لقيادات أوكرانية وغربية، في المقابل الغرب قدّم رواية متناقضة تدخل في إطار العداء الذي يكنّه لروسيا".

قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحيد 200 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
11:36 GMT
وأضاف إن "الغرب لم يقدّم دليلاً ملموسًا لغاية الآن يثبت ما يدّعيه عن أن ما حصل هو استهداف بحت للمدنيين وهذا ما يعتبر استغلال لهذه الضربة".

وبينما أكد دربج على "الإنجازات الميدانية الكثيرة التي حقّقها الجيش الروسي في الآونة الأخيرة"، أشار إلى "حجم التضليل الذي يمارسه الغرب لطمس هذه الحقيقة والتركيز بشكل حصري على الجانب المدني بهدف القول إنّ ما تفعله روسيا فقط استهداف للمدنيين، فيما الحقائق تدحض هذا الامر"، مشدداً على أن "ما يريده الغرب عدم الإضاءة على التقدّم الروسي الواسع على الأرض والتعمية عنه".

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
الدفاع الروسية: كييف شنت 6 ضربات على منشآت طاقة روسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة
09:25 GMT

ورأى ضيف "سبوتنيك" أنّ "الأمر لا يتوقّف على" سومي"، بل هناك عدة مدن وحوادث حاولت الدعاية الغربية ربطها بجرائم حرب".

وتابع: "الغرب يعمل مأساة تراجيدية من لا شيء في أوكرانيا بالمقابل هناك أنهار من الدم تجري في فلسطين"، قائلاً: "عندما يريد أنّ يشير إلى مسألة حقوق الإنسان يذهب إلى أوكرانيا في المقابل يمتنع عن ذكر فلسطين".
الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
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